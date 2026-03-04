Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng?

Chuyên gia giải thích rằng việc đánh răng trước giúp hạn chế khả năng sản sinh axit của vi khuẩn khi bạn ăn, hoặc nên đợi ít nhất 30-60 phút nếu vẫn thích làm sạch sau.

Nếu thói quen buổi sáng của bạn bao gồm việc uống cà phê, ăn bánh mì nướng hoặc trái cây trước khi đánh răng, bạn không đơn độc. Nhưng các nha sĩ và chuyên gia sức khỏe răng miệng nói rằng bạn nên cân nhắc lại thứ tự đó. Mặc dù thời điểm không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe răng miệng tốt, nhưng các bằng chứng khoa học ngày càng chỉ ra rằng bạn nên đánh răng trước khi ăn sáng, hoặc phải đợi một khoảng thời gian khá lâu sau khi ăn.

Dưới đây là những gì các chuyên gia nha khoa nói về thời điểm đánh răng, lý do tại sao nó quan trọng và cách bảo vệ men răng của bạn.

Tại sao đánh răng trước khi ăn sáng thường được khuyến khích?

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), đánh răng trước khi ăn sáng giúp loại bỏ vi khuẩn tích tụ qua đêm và bao phủ răng bằng một lớp fluoride bảo vệ trước khi bạn ăn. Lớp bảo vệ này rất quan trọng vì việc ăn uống, đặc biệt là thực phẩm có đường hoặc axit, có thể làm suy yếu men răng tạm thời.

Trong hướng dẫn được công bố, ADA giải thích rằng việc đánh răng trước giúp hạn chế khả năng sản sinh axit của vi khuẩn khi bạn ăn. Nếu bạn vẫn thích đánh răng sau bữa ăn, tổ chức này khuyến nghị nên đợi ít nhất 30-60 phút.

Điều gì xảy ra trong miệng sau khi bạn ăn?

Tiến sĩ Kevin Faist, nha sĩ tổng quát và thẩm mỹ tại Fulbright Cosmetic and Reconstructive Dentistry, cho biết hóa học trong khoang miệng đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tranh luận về thời điểm này.

"Thời điểm tốt nhất để đánh răng là trước khi ăn sáng", ông nói. "Độ pH trung bình của nước bọt nằm trong khoảng 6.2 đến 7.6. Vi khuẩn trong miệng tiêu thụ carbohydrate chúng ta ăn và tạo ra các axit lactic, butyric và aspartic. Chỉ trong vòng vài phút, độ pH của nước bọt sẽ giảm xuống đáng kể".

Ông giải thích thêm men răng bắt đầu bị phá hủy khi độ pH của nước bọt ở mức 5.5 hoặc thấp hơn, và nước bọt của chúng ta rơi xuống dưới ngưỡng đó mỗi khi chúng ta ăn. Cuối cùng, nước bọt có khả năng tự đệm để trở nên ít axit hơn, nhưng trung bình phải mất khoảng 30 phút sau khi ăn để độ pH tăng trở lại trên 5.5. Do đó, nếu chúng ta đánh răng trong vòng 30 phút sau khi ăn sáng, chúng ta có nguy cơ chải đi lớp men răng vốn đã bị làm mềm bởi nước bọt chứa axit.

Vị chuyên gia khuyên hãy đánh răng trước khi ăn sáng để tránh rủi ro này. Việc này giúp độ pH trong nước bọt ít axit hơn sau khi ăn bằng cách giảm lượng vi khuẩn trong miệng vào buổi sáng. Nói một cách đơn giản, khi bạn ăn, miệng bạn trở nên nhiều axit hơn, làm mềm men răng. Đánh răng ngay sau đó có thể làm mòn bề mặt đã bị làm mềm đó.

Minh họa đánh răng. Ảnh: Pexels

Tác động của cà phê, nước trái cây và các bữa sáng chứa axit

Nếu bữa sáng yêu thích của bạn có cà phê, cam quýt hoặc nước trái cây, thời điểm đánh răng thậm chí còn quan trọng hơn.

"Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống có tính axit vào bữa sáng ngay lập tức làm giảm độ pH của nước bọt", tiến sĩ Faist giải thích. Thêm vào đó, hầu hết các loại thực phẩm này cũng chứa một lượng đường đáng kể, khiến nước bọt chịu "cú đấm kép", đẩy độ pH xuống sâu dưới ngưỡng 5.5 và duy trì ở vùng khử khoáng lâu hơn bình thường.

Tiến sĩ Faist cho biết điều này có nghĩa là nước bọt có thể mất nhiều hơn 30 phút để tự cân bằng trở lại vùng an toàn. "Đó là lý do tại sao một số chuyên gia khuyến nghị nên đợi đến 60 phút sau khi ăn mới đánh răng để đảm bảo an toàn", vị tiến sĩ lý giải.

Phòng khám Mayo (Mayo Clinic) cũng đồng tình với lời khuyên này, khuyến nghị đợi ít nhất 60 phút sau khi tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống có tính axit để tránh làm hỏng men răng.

Ai cần đặc biệt cẩn trọng?

Đối với một số người, đánh răng sau khi ăn sáng gây ra rủi ro lớn hơn những người khác. Đó là những người có nguy cơ sâu răng cao như:

Người bị khô miệng (xerostomia).

Người bị trào ngược dạ dày.

Người có thói quen thở bằng miệng.

Những người này có độ pH nước bọt lúc nghỉ thấp hơn trung bình, và độ pH trong miệng của họ sẽ giảm nhanh và mạnh hơn khi ăn. Điều này đồng nghĩa với việc men răng của họ mềm hơn và giữ nguyên trạng thái đó lâu hơn, nguy cơ mất men răng sẽ cao hơn nếu họ đánh răng ngay sau khi ăn sáng.

Thời điểm hay kỹ thuật quan trọng nhất?

Nếu bạn đang lo lắng về việc phải thay đổi toàn bộ thói quen buổi sáng, đây là lời trấn an dành cho bạn: "Với hầu hết mọi người, chất lượng và tính nhất quán của việc đánh răng quan trọng hơn thời điểm đánh răng", tiến sĩ Faist nói, thêm rằng mặc dù khoa học cho thấy chúng ta có thể chải đi lớp men răng bị làm mềm trong môi trường axit, nhưng tổn thương sẽ còn tệ hơn nhiều nếu không làm sạch răng hiệu quả ít nhất hai lần một ngày.

Do đó, kỹ thuật tốt, đánh răng đều đặn và dùng chỉ nha khoa vẫn là những yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất.

Mỹ Ý (Theo Yahoo)