Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng?

Đánh răng trước bữa sáng bảo vệ men tốt nhất, nếu thích làm sạch răng sau bữa ăn thì phải đợi 20-30 phút để men cứng lại.

Thói quen đánh răng buổi sáng tưởng chừng đơn giản, nhưng thời điểm bạn chọn - trước hay sau bữa sáng - có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe men răng suốt cả ngày.

Khi vừa thức dậy, miệng đang ở trạng thái sản xuất ít nước bọt nhất trong ngày, vi khuẩn tích tụ qua đêm sinh sôi mạnh mẽ, môi trường miệng có tính axit cao hơn bình thường. Bữa sáng chính là "cuộc tấn công" đầu tiên của axit và đường lên men răng, và thứ tự bạn thực hiện hai việc này sẽ quyết định mức độ tổn thương mà răng phải đối mặt.

Chuyên gia khuyên nên đánh răng vào thời điểm nào?

Trong một video được chia sẻ rộng rãi trên Instagram, tiến sĩ Michelle Jorgensen - nha sĩ nổi tiếng tại Mỹ - khẳng định: đánh răng trước bữa sáng là cách tiếp cận an toàn hơn rất nhiều. Lý do là vì vi khuẩn tích tụ qua đêm sẽ hoạt động cực kỳ mạnh ngay khi nhận được nguồn đường hoặc carbohydrate từ thức ăn.

Bà giải thích rằng nếu ăn sáng trước, vi khuẩn sẽ chuyển hóa đường thành axit với tốc độ chóng mặt, làm yếu men răng chỉ trong vài phút. Đánh răng ngay sau đợt axit tăng đột biến này chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Khi men răng đã mềm, lực chải cơ học có thể vô tình loại bỏ khoáng chất hoặc làm mỏng lớp bảo vệ, lâu dài dẫn đến ê buốt và xói mòn men.

Giải pháp của bà rất thực tế, đánh răng trước bữa sáng để loại bỏ vi khuẩn, đưa fluoride bám lên răng sớm và tạo lớp bảo vệ trước khi men răng tiếp xúc với thức ăn, đồ uống. Nếu vẫn muốn đánh răng sau bữa sáng, hãy đợi ít nhất 30 phút - đặc biệt sau những món có tính axit cao như nước cam, cà phê - để nước bọt có thời gian trung hòa độ pH và tái khoáng hóa men răng.

Thói quen đánh răng trước hay sau bữa sáng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe men răng. Ảnh: Lê Phương

Tại sao nên đánh răng trước bữa sáng?

- Mang lại khởi đầu sạch sẽ cho khoang miệng, loại bỏ hoàn toàn lớp vi khuẩn tích tụ qua đêm.

- Giúp fluoride từ kem đánh răng bám chắc vào men răng trước khi phải đối mặt với axit từ thức ăn.

- Giảm tối đa cường độ tấn công axit lên men răng trong những phút đầu tiên sau bữa ăn.

- Tránh việc chải lên men răng đã bị axit làm mềm - nguyên nhân phổ biến gây mòn men dần dần.

- Đặc biệt hữu ích với những người thường ăn sáng bằng trái cây họ cam quýt, ngũ cốc ngọt hoặc uống cà phê.

Điều gì xảy ra khi bạn đánh răng ngay sau bữa sáng?

Nhiều người thích đánh răng sau bữa sáng vì cảm giác miệng sạch sẽ, thơm tho kéo dài. Tuy nhiên, cách này tiềm ẩn rủi ro lớn nếu bữa ăn có tính axit.

Các món như nước cam, nước ép trái cây, cà phê, sữa chua, một số loại ngũ cốc... làm giảm độ pH trong miệng rất nhanh, khiến men răng tạm thời bị mềm. Nếu đánh răng ngay lúc này, bàn chải sẽ vô tình "kỳ cọ" mạnh lên lớp men đã suy yếu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Brazilian Oral Research đã chứng minh rõ điều này: những mẫu men răng tiếp xúc axit rồi được đánh răng ngay lập tức bị mài mòn đáng kể hơn so với nhóm được để yên một thời gian. Độ cứng vi mô bề mặt giảm rõ rệt ở nhóm đánh răng sớm. Dù nghiên cứu dùng men bò, nguyên lý sinh học vẫn hoàn toàn áp dụng cho men răng người: khi men đang mềm do axit, việc chải răng sẽ làm tổn thương nặng hơn.

Vì nước bọt cần thời gian để đệm axit và tái khoáng, đánh răng ngay lập tức sẽ cản trở quá trình phục hồi tự nhiên này. Đợi 20-30 phút sẽ giúp men răng cứng lại, lúc đó đánh răng mới thực sự an toàn.

Tác động khi đánh răng sau bữa sáng

- Hiệu quả nếu bữa sáng ít axit và bạn chải răng nhẹ nhàng.

- Tăng nguy cơ mòn men nếu chải ngay sau món ăn/uống có tính axit.

- An toàn hơn nhiều khi đợi khoảng 30 phút để men răng phục hồi.

Vậy nên đánh răng khi nào?

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào bữa sáng thường ngày, tình trạng men răng và sở thích cá nhân của bạn.

Nếu bữa sáng thường có món axit hoặc nhiều đường, đánh răng trước bữa sáng là lựa chọn bảo vệ tốt nhất. Nếu thích cảm giác sạch sẽ sau khi ăn, hãy đợi 20-30 phút sau bữa sáng rồi mới đánh răng.

Những người đã có dấu hiệu mòn cổ răng, ê buốt hoặc men yếu nên ưu tiên đánh răng trước. Ngược lại, người có men răng khỏe, bữa sáng trung tính và thói quen chải nhẹ nhàng có thể linh hoạt hơn.

Dù chọn cách nào, hãy luôn kết hợp các thói quen hỗ trợ:

- Dùng bàn chải lông mềm, chải theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.

- Súc miệng bằng nước ngay sau bữa ăn nếu chưa thể đánh răng.

- Tránh đánh răng ngay sau các món có tính axit cao (cam quýt, nước ép, cà phê...).

- Luôn dùng kem đánh răng chứa fluoride để tăng cường tái khoáng hóa men răng bất kể thời điểm nào.

Mỹ Ý (Theo Times of India)