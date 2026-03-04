Nên chi 'mạnh tay' cho nhà ở hay tiết kiệm để tự do tài chính sớm?

Chuyên gia cho rằng thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng thuộc nhóm cao, nhưng việc dành gần một nửa cho nhà ở vẫn là ngưỡng rủi ro nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn.

Tôi 35 tuổi, là quản lý tại một công ty truyền thông ở TP HCM, thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tôi thuê căn hộ cao cấp ở trung tâm với giá 25 triệu đồng, cộng phí quản lý và sinh hoạt, tổng cộng khoảng 27 triệu đồng, tương đương gần 45% thu nhập.

Mỗi tháng, tôi tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng, phần còn lại dành cho chi phí ăn uống, đi lại, giao tiếp công việc và sinh hoạt cá nhân. Tôi không có nợ vay, thu nhập tương đối ổn định. Tôi chọn sống ở khu trung tâm vì môi trường tốt, thuận tiện gặp gỡ đối tác và phần nào hỗ trợ hình ảnh trong công việc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức chi cho nhà ở như vậy là cao, có thể làm chậm quá trình tích lũy tài sản.

Với mục tiêu có nền tảng tài chính vững vàng và có thể tự do tài chính sớm hơn 5-7 năm, tôi có nên tiếp tục duy trì mức sống hiện tại hay chuyển sang căn hộ khoảng 15-18 triệu đồng mỗi tháng để tăng tiết kiệm. Việc tôi chi nhiều cho không gian sống, hình ảnh cá nhân có thể xem là một khoản đầu tư hợp lý cho sự nghiệp, hay thực chất chỉ là tiêu dùng vượt khả năng? Nếu đặt lên bàn cân giữa "ở xứng tầm" và "tự do tài chính sớm", tôi nên ưu tiên lựa chọn nào?

Độc giả: Lê Thu Trang

Chuyên gia trả lời:

Với thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, tôi cho rằng việc bạn dành gần 27 triệu đồng cho tiền thuê nhà, phí quản lý và các chi phí liên quan, tương đương khoảng 45% thu nhập, là mức khá cao nếu mục tiêu là tăng tốc tích lũy tài sản. Tuy nhiên, cần nhìn tổng thể dòng tiền thay vì chỉ xét riêng tỷ lệ này.

Hiện mỗi tháng bạn tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng, tương đương gần 17% thu nhập. Phần còn lại khoảng hơn 20 triệu đồng dành cho các chi phí sinh hoạt khác như ăn uống, đi lại, giao tiếp, hỗ trợ gia đình, du lịch... Nếu không có nợ vay và thu nhập ổn định, tình hình tài chính của bạn không ở mức rủi ro, nhưng rõ ràng chưa tối ưu cho mục tiêu tích lũy nhanh.

Nguyên tắc 30% thu nhập cho nhà ở thực chất là khung tham chiếu phổ biến cho nhóm thu nhập trung bình. Khi thu nhập tăng lên, tỷ lệ này nên linh hoạt điều chỉnh. Theo kinh nghiệm tư vấn của tôi, ở nhóm thu nhập từ 50-60 triệu đồng trở lên, nếu muốn đảm bảo tích lũy tốt, chi phí nhà ở thường nên khống chế quanh 20-30%, tùy mục tiêu tài chính.

Nếu bạn đặt mục tiêu tự do tài chính sớm hơn 5-7 năm, mức chi hợp lý cho nhà ở có thể nên quanh 15-18 triệu đồng mỗi tháng, thay vì 27 triệu đồng như hiện tại. Khi đó, khoản tiết kiệm hàng tháng có thể tăng từ 10 triệu đồng lên khoảng 20-25 triệu đồng. Sự chênh lệch 10-15 triệu đồng mỗi tháng, nếu duy trì đều đặn trong vài năm và được đầu tư hiệu quả, sẽ tạo ra khác biệt rất lớn về tài sản.

Tuy nhiên, tôi không xem nhà ở đơn thuần là một khoản chi tiêu cố định. Với vị trí công việc của bạn, quản lý tại một doanh nghiệp lớn ở TP HCM, yếu tố vị trí trung tâm, môi trường sống, sự thuận tiện gặp gỡ đối tác có thể mang lại giá trị gián tiếp. Nếu việc ở căn hộ hiện tại giúp bạn mở rộng quan hệ, nâng cao hình ảnh cá nhân và thực sự tạo thêm cơ hội thu nhập, thì phần chi thêm mỗi tháng có thể được coi là đầu tư cho sự nghiệp.

Ngược lại, nếu thu nhập không tăng tương xứng theo thời gian và lợi ích chủ yếu dừng ở sự tiện nghi hoặc cảm giác "ở xứng tầm", thì đây vẫn là chi tiêu nâng cấp lối sống. Khi đó, tỷ lệ 45% thu nhập dành cho nhà ở là mức cao và sẽ làm chậm đáng kể quá trình tích lũy.

Vì vậy, tôi thiên về phương án điều chỉnh thay vì giữ nguyên hoặc cắt giảm quá mạnh. Bạn có thể cân nhắc chuyển sang căn hộ khoảng 15-18 triệu đồng mỗi tháng, vẫn đảm bảo vị trí tương đối thuận tiện và chất lượng sống ổn định. Mục tiêu nên là nâng tỷ lệ tiết kiệm lên tối thiểu 30% thu nhập, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa hình ảnh nghề nghiệp và an toàn tài chính.

Nếu phải chọn giữa "ở xứng tầm" và "tự do tài chính sớm hơn", tôi cho rằng ưu tiên hợp lý trong giai đoạn này là tăng tốc tích lũy. Bởi sự chủ động tài chính trong tương lai sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn - kể cả lựa chọn nâng cấp nơi ở khi nền tảng tài sản đã vững vàng.

Chúc bạn có thể đưa ra quyết định phù hợp cho mình.

Lê Quốc Kiên

Chuyên gia tài chính, bất động sản