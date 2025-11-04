Nền bóng đá Malaysia bị ví như 'đống đổ nát'

Việc Liên đoàn bóng đá Malaysia bị FIFA bác đơn kháng cáo trong vụ giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch khiến truyền thông nước này bi quan.

Tối 3/11, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) thông báo giữ nguyên bản án mà Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) đã ban hành hôm 26/9. Theo đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng. Bảy cầu thủ nhập tịch nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người, và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng.

Rodrigo Holgado (số 19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13), là ba trong bảy cầu thủ Malaysia bị FIFA phạt, thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Hàng loạt tờ báo của Malaysia như New Straits Times (NST), Scoop, The Star, Free Malaysia Today (FMT) đều miêu tả đây là "đòn giáng mạnh" vào kỳ vọng lật ngược tình thế của FAM và người hâm mộ. Họ cũng cho rằng uy tín của bóng đá Malaysia đang đứng trước bờ vực khủng hoảng.

"Thông điệp của FIFA không thể rõ ràng hơn nữa, rằng sự giả dối không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới", bài viết trên NST có đoạn. "FAM giờ đây phải xây dựng lại hình ảnh từ đống đổ nát".

Tờ Scoop bình luận: "Vụ việc đã phủ bóng đen lên chính sách nhập tịch của Malaysia, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia trong nước và quốc tế. Họ gần như đã bị loại khỏi chiến dịch Asian Cup 2027".

Báo FMT thì cho rằng phán quyết cuối cùng của FIFA đã phơi bày một thời kỳ lừa dối của nền bóng đá, chấm dứt cuộc tranh luận và gia tăng sự xấu hổ. "Quyết định này đóng lại một cánh cửa, nhưng mở ra cánh cửa khác dẫn thẳng vào đất nước Malaysia. Vụ bê bối trong thể thao giờ đây là phép thử cho tính toàn vẹn của quốc gia", bài viết trên FMT có đoạn.

Theo tờ báo này, thế giới từng chứng kiến Malaysia là một quốc gia đang trỗi dậy, với đầy nhiệt huyết, khát khao và kỷ luật, nhưng hiện tại bị chôn vùi bởi sự lừa dối. Tác giả bài viết nhấn mạnh rằng lệnh cấm sẽ hết hạn và tiền phạt sẽ được trả, nhưng lòng tin là thứ khó khôi phục. "Điều thế giới quan tâm bây giờ là liệu Malaysia có đủ can đảm để tự làm trong sạch đất nước hay không?", FMT bình luận.

Các thành viên Malaysia sau trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Malaysia bị xử phạt vì sai phạm liên quan đến giấy khai sinh của ông hoặc bà nhóm 7 cầu thủ nhập tịch. Trong hồ sơ đăng ký thi đấu mà FAM gửi cho FIFA, giấy khai sinh ghi ông hoặc bà của nhóm này sinh tại Malaysia – yếu tố quan trọng để họ có thể nhập tịch và thi đấu cho ĐTQG dựa vào huyết thống. Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba và tiến hành điều tra, FDC đã tìm được giấy khai sinh gốc chứng minh họ không sinh tại Malaysia, mà ở Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

FDC cáo buộc FAM thiếu cẩn trọng trong xác thực, cố tình làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ và cùng cầu thủ cố tình lách luật.

Đáp lại, FAM luôn khẳng định vô tội. Sau khi bị bác khiếu nại, họ tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, bằng cách kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Dự kiến, FAM sẽ có 10 ngày để gửi đơn lên FAC xin biên bản phúc thẩm chi tiết, và sau đó có 21 ngày để gửi đơn kiện lên CAS.

"Đây là lần đầu tiên Liên đoàn đối mặt với tình huống này. Các luật sư và Ban lãnh đạo Liên đoàn rất kinh ngạc trước quyết định của Ủy ban khiếu nại FIFA", FAM thông báo trên fanpage chính thức tối 3/11. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi của các cầu thủ và vị thế của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế".

Bài đăng này thu hút hơn 12.000 lượt tương tác, với gần 3.000 bình luận, gồm cả chỉ trích, mỉa mai và ủng hộ.

Tài khoản @Mat Aiman viết: "Tạm biệt Asian Cup 2027. Thiết lập lại đội hình ĐTQG và ban lãnh đạo FAM".

@Mohd Azhar Nordin thì bình luận: "Miễn là liên đoàn tự tin và cảm thấy án phạt là bất công. Nếu có chỗ để đấu tranh thì cứ đấu tranh,... để chứng minh cho người hâm mộ Malaysia thông qua đường sống cuối cùng này".

Hiện, Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đứng đầu với 12 điểm qua bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định giải, họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3, thậm chí bị loại, vì sử dụng những cầu thủ sai tư cách trong các trận đấu Nepal và Việt Nam.

Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải Asian Cup, đưa ra sau khi FAM thực hiện tất cả các bước trong quy trình pháp lý. Dù vậy, theo Tổng thư ký Windsor John Paul, quá trình này không kéo dài quá ngày 31/3/2026 - thời điểm vòng loại cuối kết thúc, để AFC có thể xác định các đội dự vòng chung kết.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo.

Trung Thu