Nên bắt đầu ngày mới với trà hay cà phê?

Uống trà hay cà phê buổi sáng tùy thuộc vào mục tiêu và cách cơ thể phản hồi với caffeine bởi không có lựa chọn nào thực sự vượt trội hơn.

Dù là cà phê hay trà, cả hai đều là những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời, hỗ trợ từ não bộ, tim mạch đến quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách cung cấp năng lượng sẽ quyết định đâu là "người bạn đồng hành" lý tưởng cho buổi sáng của bạn.

Lợi ích từ tách cà phê sáng

Cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa đáng kinh ngạc, đặc biệt là axit chlorogenic và các polyphenol khác. Chất chống oxy hóa giúp quét sạch các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Peterson, các chất này hỗ trợ sức khỏe não bộ, chức năng trao đổi chất và các lộ trình giải độc của gan. Thậm chí, caffeine trong cà phê còn có khả năng chống viêm hiệu quả.

Sức mạnh từ những lá trà

Các loại trà chứa caffeine như trà xanh và trà đen cũng là những "kho báu" dinh dưỡng. Trà xanh rất giàu catechins (đặc biệt là EGCG) và trà đen giàu theaflavins. Chúng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cân bằng nội tiết và tăng cường hệ miễn dịch.

Điểm khác biệt lớn nhất là hoạt chất L-theanine trong trà. Nó mang lại sự tỉnh táo nhưng nhẹ nhàng, giúp bạn tập trung mà không gây run tay (jitters) hay làm tăng vọt hormone căng thẳng cortisol như một số người gặp phải khi uống cà phê.

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Bảo Bảo

Đâu là thức uống "thượng đẳng" hơn?

Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ: Không có thức uống nào thực sự vượt trội hơn. Chuyên gia Maddie Pasquariello chia sẻ: "Nhìn chung, việc đổi trà lấy cà phê hoặc ngược lại sẽ không tạo ra sự khác biệt quá lớn đối với sức khỏe tổng thể của bạn".

Dù cà phê đen có thể chứa nhiều polyphenol và caffeine hơn trà xanh, nhưng dinh dưỡng là một bức tranh phức tạp hơn thế. Sức khỏe của bạn được cấu thành từ rất nhiều thói quen khác nhau, vì vậy bạn sẽ không thấy sự khác biệt rõ rệt trong việc ngăn ngừa bệnh mãn tính chỉ bằng cách chọn một trong hai.

Cách chọn thức uống phù hợp với "bản đồ" cơ thể bạn

Thay vì đi tìm thức uống tốt nhất, hãy chọn thức uống phù hợp nhất với nhu cầu của bạn dựa trên các yếu tố sau:

Chọn cà phê nếu: Cần một "cú hích" trí não mạnh mẽ hoặc chuẩn bị thực hiện các công việc cần cường độ tập trung cao (cả về thể chất lẫn tinh thần). Cơ thể chuyển hóa caffeine tốt, không gặp tác dụng phụ như lo âu, rối loạn tiêu hóa hay mất ngủ.

Chọn trà nếu: Nhạy cảm với caffeine, dễ bị bồn chồn hoặc cảm thấy khó chịu khi uống cà phê lúc bụng đói. Thường thức dậy với cảm giác lo âu, hoặc đang trong quá trình điều trị cân bằng nội tiết, phục hồi tuyến thượng thận và chữa lành đường ruột. Muốn duy trì sự tỉnh táo ổn định, kéo dài thay vì bùng nổ rồi sụt giảm năng lượng nhanh chóng.



Mỹ Ý (Theo Real Simple)