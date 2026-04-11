Nên bán đất đầu tư hay thế chấp vay ngân hàng để xây lại nhà?

Cần thêm 1 tỷ đồng để xây lại nhà, tôi phân vân nên bán mảnh đất đầu tư đang có tiềm năng tăng giá hay giữ lại thế chấp vay ngân hàng.

Vợ chồng tôi sống ở Nghệ An, thu nhập cả hai khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Hiện gia đình có hai bất động sản. Thứ nhất là mảnh đất 80 m2 đang ở, nhà cấp 4 tại đây đã xuống cấp nặng, chỉ có 2 phòng ngủ, khá chật cho gia đình 4 người (2 vợ chồng, 2 con đang đi học cấp hai). Thứ hai là mảnh đất 150 m2, mua đầu tư cách đây 3 năm với giá 1 tỷ đồng, hiện đang để trống, giá thị trường hiện tại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chúng tôi muốn đập nhà cũ, xây lại nhà hai tầng trên mảnh đất đang ở, chi phí dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng. Tiền tích lũy hiện chúng tôi có khoảng 500 triệu đồng, cần thêm khoảng 1 tỷ đồng nữa. Chúng tôi phân vân giữa hai phương án:

Phương án 1: Bán mảnh đất đầu tư được khoảng 1,5 tỷ đồng, cộng 500 triệu tích lũy thì dư để xây nhà, không phải vay ngân hàng, không áp lực trả nợ hàng tháng. Tuy nhiên, bán đất đồng nghĩa với mất tài sản tích lũy duy nhất ngoài nhà đang ở. Trong khi đó, khu vực đất chúng tôi mua được đánh giá còn nhiều tiềm năng tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện.

Phương án 2: Giữ đất, thế chấp vay ngân hàng. Mảnh đất 150 m2 có sổ đỏ, ngân hàng có thể cho vay khoảng 60-70% giá trị định giá, tức khoảng 900 triệu đồng - 1 tỷ đồng. Như vậy, cộng 500 triệu đồng tích lũy thì chúng tôi đủ xây nhà. Giữ được tài sản đầu tư nhưng chúng tôi phải gánh khoản trả lãi ngân hàng nhiều năm, trong khi hai con đang tuổi ăn học tốn kém.

Chồng tôi muốn giữ đất vì tin sẽ tăng giá trong vài năm tới. Tôi thì cho rằng gánh thêm khoản vay lớn khi thu nhập chỉ vừa đủ là rủi ro cao.

Mong độc giả tư vấn giúp gia đình tôi nên chọn phương án nào.

Độc giả: Thanh Huyền (Nghệ An)