Nên bán chung cư hay đất nền để lấy tiền cho con đi du học?

Tôi phân vân nên bán căn chung cư đã bàn giao 5 năm ở Bình Dương cũ hay mảnh đất bỏ trống tại Củ Chi trước sáp nhập, để chu cấp cho con đi học.

Vợ chồng tôi có một căn chung cư tại phường Vĩnh Phú, TP HCM (thuộc tỉnh Bình Dương cũ) và một lô đất ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi cũ). Căn chung cư bố trí hai phòng ngủ, đã có sổ hồng, bàn giao từ năm 2020. Khoảng cách từ dự án đến nơi tôi làm việc chỉ 10 km, tiện ích xung quanh khá tốt.

Còn lô đất cách chỗ tôi làm 25 km. Mảnh này rộng gần 175 m2 thổ cư 100%, đang để trống. Vị trí sát khu dân cư hiện hữu nhưng mật độ dân số khá thưa.

Hiện vợ chồng tôi tính bán một trong hai tài sản để chu cấp cho con trai đi du học. Mong bạn đọc tư vấn giúp tôi thời điểm này nên bán tài sản nào. Xin cảm ơn!

Độc giả Bích Diệp