Ne-Yo có con thứ năm

Ca sĩ Ne-Yo cho biết vợ Crystal Smith đang mang thai trong ngày kỷ niệm sáu năm cưới.

Ngày 21/2, giọng ca So Sick đăng video ôm bụng vợ trên Instagram và nói: "Tôi thật hạnh phúc khi được thông báo gia đình chuẩn bị có thêm thành viên. Em bé thứ năm và là em bé cuối cùng của tôi". Trước đó, Ne-yo và Crystal Smith sinh hai con, anh có hai con riêng với bạn gái Monyetta Shaw.

Ca sĩ Ne-Yo và vợ Crystal Smith. Ảnh: Essence.

Ne-Yo cũng đăng dòng trạng thái kỷ niệm sáu năm kết hôn: "Một năm qua thật nhiều biến động, nhiều bi kịch nhưng cũng tươi đẹp. Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều và hiểu cần chững chạc hơn nữa. Hai vợ chồng dần hiểu hôn nhân không phải sự chiếm hữu, mà là sự hợp tác. Chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu và cùng nhau tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Tôi hy vọng được cùng vợ hát khúc nhạc này mãi mãi".

Đầu năm 2020, Ne-Yo và Crystal Smith tuyên bố chia tay nhưng sau đó tái hợp sau vài tháng. Cặp sao cưới tháng 2/2016, có con trai chung đầu tiên Shaffer Chimere Smith Jr một tháng sau đó. Họ đón con trai thứ hai Roman Alexander-Raj Smith năm 2018.

Ne-Yo, tên thật là Shaffer Chimere Smith, sinh tháng 10/1979. Anh bắt đầu ca hát từ năm 2005, sau khi nổi danh với vai trò nhạc sĩ sáng tác nhiều bản hit cho các giọng ca nổi tiếng. Ne-Yo có nhiều ca khúc thành công như Because of You, So Sick, Stay, Mad... Anh đã phát hành tám album nhạc, đoạt ba giải Grammy trong tổng số 14 đề cử.

Ne-Yo - So sick MV "So Sick". Video: Ne-Yo Youtube.

Phương Mai (theo ET)