MỹCa sĩ Ne-Yo khóc khi biểu diễn tại lễ tang George Floyd, người da màu tử vong khi bị cảnh sát khống chế.

Gia đình George Floyd tổ chức đám tang cho anh tại nhà thờ The Fountain of Praise ở Houston hôm 9/6, thu hút hơn 500 người đến dự trong đó có nhiều sao. Ca sĩ Ne-Yo hát ca khúc It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday để tưởng nhớ anh. Trong phần diễn, nam ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào, phải dừng hát để lau nước mắt.

Ne-yo hát tại đám tang George Floyd Ne-Yo hát tại đám tang Geroge Floyd ở Houston. Video: Youtube.

Nam ca sĩ nói trên sân khấu: "50 bang đang biểu tình cùng lúc. George Floyd đã thay đổi thế giới, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Cái chết của Floyd giống sự hy sinh cho con cái của tôi để chúng có tương lai an toàn hơn. Tôi trân trọng anh, người anh em".

Diễn viên Jamie Foxx và Channing Tatum cũng xuất hiện tại đám tang. Hai người diện đồ trắng, đeo khẩu trang và ngồi dưới hàng ghế khách mời. Jamie Foxx thêu tên George Floyd trên khẩu trang.

Channing Tatum (trái) và Jamie Foxx dự đám tang George Floyd. Ảnh: AP.

Cái chết của George Floyd, 46 tuổi, hôm 25/5 nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Những ngày qua, nhiều ngôi sao như Ben Affleck,Kanye West... xuống đường biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Tang lễ tổ chức từ ngày 4/6 tại nhà nguyện Đại học North Central ở thành phố Minneapolis, nơi anh qua đời. Gia đình tổ chức thêm nhiều buổi tưởng nhớ anh tại ba bang gồm Minnesota, North Carolina và Texas.

Thành phố Houston (thuộc bang Texas) là quê nhà của Floyd. Sau đám tang tại đây, thi thể của anh sẽ được chôn cất. Hôm 2/6, hơn 60.000 người dân Houston xuống đường tuần hành tưởng niệm Floyd.

Đạt Phan (theo USA Today)