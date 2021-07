Kho thịt dùng nước dừa, khìa cá với trái thơm. Nước trái thơm chứa nhiều enzyme giúp cá mềm hơn. Nếu là cá nhỏ sẽ rục tới xương, cá lớn thì nấu nhanh mà vẫn mềm béo. Lớp bên ngoài thấm vị, bên trong vẫn trắng dai, nếu thích đậm đà vào từng thớ cá thì có thể tăng thêm thời gian nấu.

Suốt quá trình kho không cần mở nắp nên bao nhiêu vị ngon ngọt đều giữ trọn bên trong. Theo ông Minh, nồi nấu chín thức ăn bằng tia hồng ngoại nên món kho chín đều, đồng thời dậy lên một mùi hương đặc biệt như nướng trên lửa than hồng (than cũng phát ra hồng ngoại), mà không bao giờ sợ lố lửa, bởi bên trong chỉ 110-130 độ C.