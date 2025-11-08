NATO tuyên bố đủ sức răn đe hạt nhân Nga

Lãnh đạo NATO ca ngợi năng lực răn đe hạt nhân của liên minh, cho hay đây là "đảm bảo an ninh tối thượng" trước mối đe dọa từ Nga.

"Người dân chúng ta cần hiểu rằng không có lý do phải hoảng sợ trước giọng điệu hạt nhân của Nga, bởi NATO sở hữu khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ", Tổng thư ký NATO Mark Rutte trả lời tờ Welt am Sonntag của Đức ngày 7/11.

Lãnh đạo NATO khẳng định cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon 2025 diễn ra vào tháng trước đã chứng minh "độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân NATO". Cuộc tập trận đồng thời gửi thông điệp rõ ràng rằng liên minh đủ khả năng và sẵn sàng bảo vệ toàn bộ các thành viên trước mọi mối đe dọa.

Ông Rutte nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin "cũng hiểu rằng không ai thắng trong chiến tranh hạt nhân và loại chiến tranh này không bao giờ được phép nổ ra".

Tiêm kích Tornado của không quân Đức cất cánh từ căn cứ Buchel trong đợt diễn tập Steadfast Noon vào tháng 10. Ảnh: Aviation News

"Kết quả thành công của cuộc tập trận giúp tôi có niềm tin tuyệt đối vào năng lực răn đe hạt nhân của NATO", ông nhấn mạnh. "Răn đe hạt nhân của NATO là bảo đảm tối thượng cho an ninh của chúng ta. Nó phải luôn đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả".

Ông Rutte cho biết NATO sẽ tăng cường thể hiện rõ năng lực hạt nhân trong tương lai để đối trọng Nga. "Điều quan trọng là chúng ta phải giải thích nhiều hơn với người dân về răn đe hạt nhân, để mọi người hiểu cách nó đóng góp vào an ninh chung", ông bình luận.

Cuộc tập trận Steadfast Noon 2025 của NATO kết thúc ngày 22/10 tại căn cứ không quân Volkel của Hà Lan. Sự kiện có sự tham gia của các tiêm kích Tornado IDS của Đức và Italy cùng F-35A của Hà Lan, đánh dấu lần đầu tiên NATO công khai chi tiết hoạt động khi tập trận đang diễn ra.

Mỹ, Pháp và Anh là ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân trong NATO. Mỹ cũng triển khai vũ khí hạt nhân đến nhiều căn cứ của liên minh ở châu Âu. Nga hiện sở hữu hơn 5.500 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có khoảng 5.044 đầu đạn.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ, tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Mỹ và Nga gần đây liên tục chỉ trích nhau về leo thang hạt nhân. Điện Kremlin hôm 5/11 kêu gọi Washington làm rõ các tín hiệu mâu thuẫn về khả năng khôi phục thử nghiệm vũ khí hạt nhân, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lập tức tái khởi động quá trình thử nghiệm.

Ông Trump cũng cáo buộc Nga và Trung Quốc âm thầm thử nghiệm kích nổ hạt nhân, dù hai nước này khẳng định luôn tuân thủ các cam kết ngừng thử nghiệm trong nhiều thập kỷ qua.

Nga đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn chỉ vài tuần trước, song song với cuộc tập trận Steadfast Noon của NATO. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các quan chức nước này lên kế hoạch về phương án nối lại thử hạt nhân nếu Mỹ làm điều tương tự.

Thanh Danh (Theo Reuters, Welt, Aviation News)