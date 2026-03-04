NATO lần đầu bắn hạ tên lửa Iran

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, bay qua Iraq và Syria, đã bị hệ thống phòng không của NATO đánh chặn.

"Tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran, hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị hệ thống phòng không của NATO ở phía đông Địa Trung Hải đánh chặn kịp thời và vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố ngày 4/3.

Một mảnh vỡ của tên lửa phòng không đã rơi xuống khu vực không người ở Dortyol thuộc tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện chưa có thông tin về thương vong do sự việc này.

Một bệ phóng tên lửa phòng không Patriot ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Stars and Stripes

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ và không phận, đồng thời cảnh báo "bảo lưu quyền đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng nói với người đồng cấp Iran Abbas Araghchit trong cuộc điện đàm rằng "cần tránh mọi hành động có thể khiến xung đột lan rộng".

Đây là lần đầu tiên lực lượng NATO đánh chặn một tên lửa của Iran đang bay về phía không phận quốc gia thành viên kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra vào cuối tuần trước.

Phát ngôn viên NATO Allison Hart lên án việc Iran "nhắm mục tiêu" vào Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định nhóm này kiên quyết sát cánh cùng các đồng minh.

"Khả năng răn đe và phòng thủ của chúng tôi vẫn mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó có phòng không và phòng thủ tên lửa", bà Hart nhấn mạnh.

Iran chưa bình luận về sự việc. Lực lượng Iran trong hơn 4 ngày qua đã liên tục phóng tên lửa vào loạt mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Trung Đông.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan trước đó nói trên truyền hình rằng các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào những mục tiêu trên khắp khu vực là "chiến lược sai lầm".

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN)