NATO chỉ trích Nga rút khỏi hiệp ước thời hậu Chiến tranh Lạnh

NATO chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, tuyên bố liên minh cũng sẽ đình chỉ thỏa thuận này.

"Các nước đồng minh chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) và chiến dịch của nước này ở Ukraine, điều đi ngược lại với mục tiêu của hiệp ước", NATO cho biết hôm nay. "Nga rút khỏi CFE là động thái mới nhất trong loạt hành động đang làm xói mòn an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương một cách có hệ thống".

Theo NATO, các nước thành viên liên minh quyết định đình chỉ CFE trong thời gian cần thiết, theo đúng quyền của họ trong luật pháp quốc tế. "Đây là quyết định đã được toàn bộ thành viên NATO ủng hộ", liên minh quân sự cho biết thêm.

Mỹ thông báo nước này sẽ đình chỉ CFE từ ngày 7/11. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan nói Nga rút khỏi CFE và xung đột Nga - Ukraine đã thay đổi bối cảnh liên quan hiệp ước và nghĩa vụ của các bên liên quan. Mỹ và đồng minh vẫn giữ cam kết kiểm soát hiệu quả các vũ khí thông thường.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 11/10. Ảnh: AFP

NATO bình luận trong bối cảnh Nga thông báo đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và chính thức rút khỏi CFE từ 0h ngày 7/11. Moskva cáo buộc Washington đang làm xói mòn an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh khi thúc đẩy NATO mở rộng.

CFE được ký năm 1990 giữa NATO và các quốc gia Khối Hiệp ước Warsaw nhằm thiết lập thế cân bằng quân sự, giới hạn số lượng xe tăng và thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng.

Nga đã đình chỉ CFE từ năm 2007, cáo buộc các thành viên NATO nhiều lần vi phạm hiệp ước và không phê chuẩn phiên bản cập nhật năm 1999.

Quyết định rút Nga khỏi CFE do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 5 và được quốc hội nước này nhanh chóng thông qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói CFE "từ lâu đã không còn phù hợp với thực tế" và "không còn hiệu lực suốt nhiều năm qua". Do đó, việc Nga rút khỏi CFE sẽ không tác động đến an ninh khu vực, vốn đã bị các nước NATO làm tổn hại.

Như Tâm (Theo Reuters)