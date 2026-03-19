NATO bàn cách mở lại eo biển Hormuz

Tổng thư ký NATO cho biết các thành viên liên minh đang thảo luận "cách tốt nhất" để mở lại eo biển Hormuz, nhưng chưa có phương án cụ thể.

"Tôi đã trao đổi với nhiều đồng minh về vấn đề eo biển Hormuz. Tất cả đều nhất trí eo biển phải mở cửa trở lại. Điều tôi biết là họ đang cùng phối hợp, thảo luận về phương án và cách tốt nhất để làm điều đó", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm 18/3 khi thị sát cuộc tập trận của liên minh ở miền bắc Na Uy.

"Họ đang cùng nhau làm việc để tìm ra hướng đi tiếp theo", ông nói thêm, nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Munich, Đức ngày 13/2. Ảnh: AFP

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích NATO "rất tệ" và cho rằng Mỹ cần xem xét lại tư cách thành viên trong khối. Ông Trump trước đó thông báo hầu hết đồng minh trong NATO không muốn hỗ trợ Mỹ đối phó Iran hay tham gia nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz, bất chấp những kêu gọi từ Washington vài ngày qua.

Chiến sự Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như vẫn bị phong tỏa hoàn toàn, khiến giá năng lượng leo thang và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 18/3 đã họp khẩn để bàn về tình hình Trung Đông, cho biết hoạt động hàng hải quanh eo biển Hormuz đã đình trệ đáng kể, khiến gần 20.000 thủy thủ và khoảng 3.200 tàu mắc kẹt tại vùng biển này.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Các nước vùng Vịnh và phương Tây chỉ trích Tehran mạnh mẽ, trong khi giới chức Iran đáp trả rằng tình trạng hiện nay là do "Mỹ - Israel sử dụng vũ lực và gây hấn quân sự phi pháp".

"Iran không khởi xướng cuộc chiến này", phái đoàn Iran tại IMO cho biết.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez kêu gọi các nước thành viên chú trọng "những giải pháp thực tế", thêm rằng tình hình hiện tại là "không thể chấp nhận và không bền vững". "Địa chính trị đang thử thách ngành vận tải biển đến giới hạn. Mỗi khi ngành này trở thành nạn nhân trong các cuộc xung đột, cả thế giới đều chịu ảnh hưởng tiêu cực", ông nói.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)