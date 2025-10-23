Napoli hỗn loạn sau thảm bại 2-6 ở Champions League

Sau trận thua chủ nhà PSV ở lượt ba Champions League, Napoli rơi vào tình trạng hỗn loạn khi HLV Antonio Conte chỉ trích chính sách chuyển nhượng, các huyền thoại Italy đáp trả, còn nội bộ CLB rạn nứt với những lời phàn nàn từ cầu thủ.

Trên sân Philips, Hà Lan tối 21/10, Scott McTominay lập cú đúp, nhưng không giúp Napoli tránh được thảm bại. Đây là lần đầu tiên Napoli thủng lưới 6 bàn ở Cup châu Âu, và là lần đầu tiên trên mọi đấu trường kể từ trận thua Sampdoria 3-6 ở Serie A ngày 21/12/1997.

Napoli thảm bại 2-6 trước PSV ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Philips, Eindhoven, Hà Lan ngày 21/10/2025. Ảnh: Sky

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Antonio Conte cho rằng Napoli đã tự làm khó mình khi thay đổi quá nhiều nhân sự hồi hè 2025. Trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, Napoli tăng cường 9 cầu thủ, gồm việc tuyển mộ Kevin de Bruyne theo dạng chuyển nhượng từ Man City và mượn Rasmus Hojlund từ Man Utd.

"Chúng tôi vô địch Serie A mùa trước nhờ tinh thần đoàn kết phi thường. Nhưng năm nay, mọi thứ bị đảo lộn", Conte nói. "9 tân binh là quá nhiều. Đội hình mất cân bằng, và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Đây là Champions League, nơi bạn phải trả giá cho từng sai lầm. Chúng tôi có nhiều việc phải làm nếu không muốn mùa giải này trượt khỏi tầm tay".

Nhà cầm quân người Italy thậm chí cảnh báo thảm bại ở Eindhoven có thể chỉ là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng sâu hơn. "Một số người ở Napoli đang sống ảo tưởng", Conte cảnh báo. "Tôi nói thật, cần phải khiêm tốn trở lại. Cả những người cũ và mới đều phải nâng cao tinh thần. Năm ngoái, chúng tôi chiến đấu vì Napoli, không phải vì cái tôi cá nhân".

HLV Antonio Conte thất vọng trong trận. Ảnh: Imago

Phát biểu của Conte lập tức gây tranh cãi. Cựu danh thủ Croatia Zvonimir Boban cho rằng vấn đề của Napoli không nằm ở tân binh. "9 cầu thủ mới chẳng liên quan gì đến trận thua này", ông nói trên Sky Sport Italy. "Conte vẫn giữ nguyên nòng cốt 14 cầu thủ từ mùa trước. Trong số tân binh, ngoài De Bruyne, có ai được đá chính đâu? Vậy sao lại đổ lỗi cho họ? Vấn đề là hệ thống và cách tổ chức của đội bóng".

Boban cũng chỉ ra sai lầm của Conte và phân tích chi tiết về thất bại của Italy. Ông nói: "Hàng tiền vệ Napoli quá mỏng, không ai che chắn cho hàng thủ. Gilmour có nhãn quan nhưng không đủ sức mạnh. Anguissa lẽ ra phải làm nhiệm vụ đó nhưng không hoàn thành. Khi các tuyến rời rạc, bạn sẽ trả giá. Điều đó đã xảy ra ở Eindhoven".

Cựu HLV Fabio Capello thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề hơn. "Napoli bắt đầu ổn, còn dẫn bàn, nhưng rồi bị cuốn phăng bởi tốc độ của PSV", ông bình luận. "Tôi thấy một đội bóng không có trái tim. Rất thất vọng. Tôi không ngờ một đội của Conte, người luôn bùng nổ, lại chơi bạc nhược đến vậy. Ngay từ đầu trận, ông ấy trông mệt mỏi, không còn lửa như thường lệ".

Noa Lang vào sân thay Billy Gilmour từ phút 58. Ảnh: Pro Shots

Sau cơn bão chỉ trích, nội bộ Napoli càng thêm rối ren khi tân binh Noa Lang công khai bày tỏ sự thất vọng. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, gia nhập từ PSV với giá 29 triệu USD, thừa nhận anh hầu như không được Conte quan tâm.

"Mọi cầu thủ đều muốn ra sân. Tôi không biết còn phải làm gì thêm. Tốt hơn là im lặng", Lang nói. "Tôi ký hợp đồng với Napoli và phải chấp nhận tình hình. Từ khi đến đây, tôi chỉ nói chuyện với Conte đúng một lần".

Lang công khai bày tỏ sự thất vọng khi mới có 110 phút thi đấu sau 6 lần vào sân từ ghế dự bị. Khi được hỏi về phát biểu này, Conte lập tức phản pháo: "Lang đã tập cùng đội cả giai đoạn tiền mùa giải. Cậu ấy phải làm việc, không thể chỉ nói. Khi tôi thấy Lang sẵn sàng, cậu ấy sẽ ra sân. Còn nếu không, cậu ấy sẽ tiếp tục ngồi dự bị".

Giữa lúc Napoli chìm trong tranh cãi, McTominay kêu gọi toàn đội giữ cái đầu lạnh và nhấn mạnh Napoli không nên phản ứng thái quá. "Mùa giải còn dài, không thể phát điên chỉ vì một thất bại. Cứ tập trung từng trận một, tiếp tục tiến lên", cựu tiền vệ Man Utd bày tỏ. "Bóng đá là thế, bạn phải chấp nhận và đứng dậy. Chúng tôi cần phòng ngự tốt hơn, đặc biệt khi chỉ còn 10 người. Phải gạt bỏ nỗi đau của trận đấu này và tiếp tục cải thiện".

Ngày 25/10, Napoli có trận đấu khó khăn khác khi gặp Inter Milan ở 8 Serie A.

Hồng Duy tổng hợp