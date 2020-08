Naomi Watanabe - nàng béo quyền lực của Nhật Bản

Danh hài Naomi Watanabe, nặng 100 kg, từng được tạp chí Time vinh danh trong top "25 người có ảnh hưởng nhất Internet".

Danh hài Naomi Watanabe vừa gây chú ý khi xác nhận hóa thân Điêu Thuyền - một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc - trong phim hài Diễn giải mới về Tam Quốc chí. Hình ảnh cô trong trang phục, tạo hình cổ trang nhận được sự khen ngợi của người hâm mộ. Nhiều khán giả nói mong chờ tác phẩm vì có sự góp mặt của Naomi.

Naomi Watanabe (trái) trong tạo hình Điêu Thuyền bên cạnh diễn viên Takanori Iwata - đóng Lữ Bố. Ảnh: Instagram.

Naomi Watanabe là nữ nghệ sĩ hài hàng đầu Nhật Bản, nổi danh với những màn hóa trang, bắt chước các ngôi sao trên thế giới như Beyoncé, Lady Gaga... Trên Elle, Naomi nói tình yêu hài kịch được nuôi dưỡng khi cô xem các chương trình hài trên tivi để "đối phó với sự cô đơn". Cha mẹ ly hôn từ khi Naomi học tiểu học, cô sống cùng mẹ ở Ibaraki. Diễn viên thường xuyên phải ở nhà một mình do mẹ làm việc đến nửa đêm để kiếm sống. Cô nói: "Tôi thích làm cho mọi người cười nhưng tôi luôn ở nhà một mình".

Năm 18 tuổi, Naomi thi vào trường dạy hài kịch Yoshimoto NSC ở Tokyo. Năm 2007, khi tròn 20 tuổi, cô lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình khi tham gia show Waratte Iitomo!. Tại đây, cô gây chấn động khi hóa thân thành Beyoncé trình diễn Dreamgirls, Crazy in Love. Tên tuổi cô được truyền thông, người hâm mộ biết đến và ưu ái gọi là Beyoncé của Nhật Bản. Sau đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình giải trí tạp kỹ của Nhật Bản. Ngoài ra, cô lấn sân phim ảnh qua loạt tác phẩm như Tug of War!, The New Three Kingdoms, The Promised Neverland, A Time of Love, The Hiddens... Cô lồng tiếng cho phim hoạt hình Shin-chan - cậu bé bút chì, Thomas & Friends bản tiếng Nhật.

Naomi Watanabe biểu diễn Crazy in love Naomi Watanabe biểu diễn "Crazy in Love" trong chương trình "Legend night" năm 2017. Video: Youtube.

Năm 2018, Naomi được tạp chí Time vinh danh trong danh sách "25 người có ảnh hưởng nhất Internet", cùng BTS, Rihanna, Logan Paul... Instagram của cô hiện có 9,4 triệu người theo dõi - trở thành người được theo dõi trên Instagram nhiều nhất tại Nhật Bản. Mỗi bài đăng thu hút hàng triệu lượt yêu thích cùng hàng nghìn lượt bình luận. Ngoài ra, tài khoản Twitter của cô cũng có 1,9 triệu người theo dõi, kênh Youtube với hơn 800 nghìn người đăng ký. Cô khéo léo sử dụng phương tiện này để thể hiện cá tính, phong cách và tiếng nói của mình.

Hơn 10 năm qua, Naomi là gương mặt đại diện cho phong trào body-positivity (khuyến khích yêu bản thân, khoan dung với cơ thể mình) của Nhật Bản, theo Japantimes. Naomi nói nhiều người Nhật Bản vẫn cho rằng "gầy mới đẹp" và những cô gái chỉ nên nặng khoảng 50 - 52 kg. Trong quá khứ, cô bị nhiều người chỉ trích, bình phẩm vì ngoại hình quá khổ.

Lần đầu xuất hiện trên tivi cũng là lúc cô nhận ra vẻ đẹp cơ thể mình. Cô nói trên The Cut: "Tôi nhìn thấy thân hình và nghĩ 'Ồ cũng có đường cong'. Không phải tôi yêu bản thân vì béo mà chỉ yêu con người của tôi hiện tại. Dù có thân hình thế nào, tôi cũng muốn được yêu thương". Naomi công khai cân nặng, số đo cơ thể. Cô cao 1,57 m, nặng 100 kg. Diễn viên không có ý định giảm cân bởi tin đó là vẻ đẹp riêng của mình.

Naomi khoe hình thể trên tạp chí The Cut. Ảnh: Catherine Servel.

Trên Flaunt, Naomi nói thời gian đầu vào nghề, cô chưa chú tâm vào ăn mặc mà chỉ thường xuất hiện với những kiểu tóc đầy màu sắc. Trên trang cá nhân, cô nhận không ít lời chê bai về ngoại hình. Tuy nhiên, diễn viên bỏ ngoài tai và đọc những bình luận ủng hộ để tiếp nhận suy nghĩ tích cực. Hai lời khen Naomi thích nghe nhất là "Cô ấy thực sự biết mình đang làm gì" và "Xem Naomi khiến tôi quên hết những điều không vui".

Năm 2013, Naomi là gương mặt trang bìa đầu tiên của La Farfa - tạp chí dành cho người béo đầu tiên của Nhật Bản. Số lượng bán ra ban đầu là 50.000 bản sau đó được tăng thành 300.000 bản. Mức độ yêu thích của độc giả khiến tạp chí mời cô làm trang bìa trong một năm. Thành công này khiến Naomi nhận ra mình có thể là một người hoạt động tích cực về body-positivity. Cô nói trên La Farfa: "Ở Nhật Bản, có nhiều cô gái ngoại cỡ yêu thích thời trang nhưng không biết làm thế nào và tìm kiếm ở đâu. Nghĩ về họ, tôi muốn làm thật nhiều điều".

Năm 2014, cô sáng lập thương hiệu thời trang Punyus (trong tiếng Nhật là mũm mĩm), chủ yếu bán trang phục có kích cỡ lớn. Tuy nhiên, cô vẫn có dòng sản phẩm cho tất cả mọi người. Cô nói: "Nếu tôi chỉ thiết kế quần áo ngoại cỡ thì vô tình đã có sự phân biệt với những cô nàng vóc dáng nhỏ bé. Tôi không muốn kỳ thị bất kỳ ai". Mỗi lần chụp hình quảng cáo sản phẩm, cô đều mời một người mẫu có vóc dáng chuẩn diện trang phục y hệt để tạo sự tương phản, gửi gắm thông điệp "Dù mập hay gầy, khi diện những bộ quần áo đẹp, bạn đều tỏa sáng".

Naomi diện thiết kế do chính cô sáng tạo. Ảnh: Elle.

Tạp chí The Cut nhận định Naomi là sự tổng hòa của nhiều ngôi sao Âu - Mỹ như: thần thái của Lady Gaga, vóc dáng của Lizzo, kỹ năng phản ứng truyền thông của Cardi B, cảm giác tươi mới của Aidy Bryant. Đó là lý do cô được nhiều người ngưỡng mộ. Tại ngã tư Shibuya - khu vực sầm uất nhất Tokyo, Naomi xuất hiện không dưới 15 lần trong ngày trên các biển quảng cáo mỹ phẩm, quần áo và nước trái cây. Một công ty đường sắt Nhật Bản lấy tên cô đặt cho một đoàn tàu. Cô là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí Highcut, Elle, Vouge...

Sức ảnh hưởng của Naomi còn lan xa phạm vi Nhật Bản. Cô là gương mặt đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng thời trang Kate Spade. Năm 2019, cô xuất hiện trong quảng cáo quốc tế của SK-II cùng James Corden, John Legend và Chloe Grace Moretz. Cô tham gia với tư cách khách mời chương trình Queer Eye: We are in Japan của Netflix, giúp một họa sĩ truyện tranh trẻ tên Kae thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Nhà thiết kế người Mỹ gốc Anh Tan France - hợp tác trong show Queer Eye - nhận xét Naomi là cô nàng năng động. Anh nói: "Trong một biển sao Nhật Bản, Naomi tỏa sáng vô cùng. Cô ấy dường như không sợ hãi và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cho bạn hạnh phúc".

Trên trang cá nhân hay khi tham gia các hoạt động nghệ thuật, cô kêu gọi phái nữ thể hiện tình yêu với thân hình của chính mình. Diễn viên mặc nhiều loại trang phục, thử thách nhiều phong cách, tự tin trước ống kính. Trên Youtube, cô thường đăng tải các video parody MV của Lady Gaga, Ariana Grande, hướng dẫn trang điểm, phối đồ.

Cô nói trên Japantimes: "Tôi muốn nói với mọi người hãy yêu quý chính mình, hãy trân trọng những điều đang có. Đó là cách tôi có được sự tự tin". Barbara Molony - Giáo sư Lịch sử Nhật Bản tại Đại học Santa Clara - nhận xét: "Naomi là một diễn viên hài, là một nhà thiết kế thời trang, cô ấy cũng rất tự tin về bản thân. Sự tự tin đó là một bước cần thiết cho nữ quyền".

Naomi Watanabe parody "Rain on me" MV "Rain On Me" parody của Naomi. Video: Youtube.

Hiểu Nhân