Danh hài 100 kg đóng Điêu Thuyền

Danh hài Naomi Watanabe, nặng 100 kg, vào vai Điêu Thuyền trong tác phẩm "Diễn giải mới về Tam Quốc chí".

Phim do Fukuda Yuichi đạo diễn, dàn dựng theo phong cách hài hước với mong muốn đem đến góc nhìn mới về bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Ngày 6/8, đoàn làm phim tung hình ảnh giới thiệu nhân vật, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong đó, sao nữ ngoại cỡ Naomi Watanabe đóng Điêu Thuyền - một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Cô trang điểm, làm tóc và diện trang phục cổ trang. Trên Instagram, Naomi Watanabe đăng tải hình ảnh nhân vật và cho biết Diễn giải mới về Tam Quốc chí chỉ là một bộ phim hài. Cô viết: "Tôi rất vui khi trở thành một phần của bộ phim cùng dàn diễn viên tuyệt vời và tràn ngập tiếng cười. Tôi chỉ cần nhảy điệu lắc mông của chính mình thôi. Nếu bạn đang ở Nhật Bản, hãy ủng hộ cho bộ phim nhé".

Naomi Watanabe trong tạo hình Điêu Thuyền. Ảnh: Instagram.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ thích thú với tạo hình Điêu Thuyền của Naomi. Khán giả viết: "Naomi vẫn quyến rũ ngay cả khi mặc trang phục cổ trang", "Tôi rất mong chờ, đây thực sự là một Tam Quốc chí đầy mới mẻ và thú vị", "Cô ấy trông thật xinh đẹp, tôi nhất định sẽ xem phim".

Trong khi đó, trên Weibo, một số khán giả không hài lòng với cách nhà sản xuất đưa một phần của lịch sử Trung Quốc trở thành "trò mua vui". Tài khoản Zhang Yunle viết: "Tôi biết là có nhiều khai thác, cách làm phim nhưng vẫn không chấp nhận được việc một mỹ nhân của Trung Quốc, một giai đoạn lịch sử bị biến thành một tác phẩm gây cười". Bình luận nhận được hơn 1.600 lượt đồng tình.

Trước đó, nhiều sao nữ như Phan Nghinh Tử, Trần Hồng, Trần Hảo, Đổng Tuyền... từng hóa thân Điêu Thuyền trên màn ảnh. Ngoài Naomi Watanabe, các nhân vật khác trong phim cũng được xây dựng theo phong cách hài hước.

Diễn giải mới về Tam Quốc chí lấy bối cảnh Trung Quốc 1.800 năm trước, khi nhà Ngô, Ngụy, Thục tranh giành lãnh thổ. Phim dự kiến ra rạp tại Nhật Bản từ ngày 11/12.

Poster phim "Diễn giải mới về Tam Quốc chí". Ảnh: Weibo.

Naomi Watanabe sinh năm 1987, là người Nhật, gốc Đài. Cô là diễn viên hài, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nhật Bản. Cô được khán giả biết đến từ năm 2008 khi đóng giả Beyoncé trình diễn Dreamgirls, Crazy in Love và được người hâm mộ gọi là Beyoncé Nhật Bản. Cô tham gia nhiều phim như: Tug of War!, The New Three Kingdoms, The Promised Neverland, A Time of Love, The Hiddens... Tài khoản Instagram của cô hiện có 9,4 triệu người theo dõi.

Sao 100 kg đóng Điêu Thuyền Hậu trường "Diễn giải mới về Tam Quốc chí". Video: Weibo.

