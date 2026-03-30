Nano S05 giá 148 triệu đồng - ôtô rẻ nhất Việt Nam sắp ra mắt

Mẫu ôtô tí hon hai chỗ dự kiến được TMT ra mắt vào tháng 6 dạng lắp ráp, tùy chọn một hoặc hai pin, cho tầm hoạt động 120-150 km.

TMT mô tả Nano S05 "sở hữu DNA từ mẫu Silence S04" nhưng không nói rõ xe là bản rebadge (thiết kế song sinh) của đối tác hay chỉ dừng ở mức lấy cảm hứng thiết kế. Silence S04 là sản phẩm của hãng xe Silence, công ty con của tập đoàn Acciona (Tây Ban Nha).

Về thiết kế, Nano S05 và Silence S04 khá tương đồng. Dựa trên những hình ảnh công bố của TMT, mẫu xe điện tí hon có ngoại hình hiện đại, đèn pha chùm hai bóng đối xứng hai bên. Xe cung cấp nhiều màu ngoại thất hợp với phong cách đô thị.

Về kích thước, hồi giữa 2025, công ty Việt nói Nano S05 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 2.400 x 1.380 x 1.580 mm. Những thông số này nhỉnh hơn mẫu xe máy tay ga Honda SH 350i là 2.160 x 743 x 1.161 mm và nhỏ hơn đáng kể so với VinFast VF 3 là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm.

Thông số kích thước của Silence S04 tại châu Âu là 2.282 x 1.268 x 1.573 mm, nặng khoảng 425 kg. Như vậy, mẫu Nano S05 có kích thước nhỉnh hơn đôi chút.

Nano S05 có cấu hình hai chỗ, nội thất đơn giản với đồng hồ tốc độ 5 inch. Xe trang bị giá đỡ điện thoại, cổng sạc USB, các hộc đựng ly.

Hiện chưa rõ thông số kỹ thuật của môtơ lắp đặt trên Nano S05. Hãng cũng chưa cho biết dung lượng pin nhưng nói có hai tùy chọn về tầm hoạt động là 120 km và 150 km, sạc bằng nguồn dân dụng 220 V. Pin của Nano S05 thiết kế dạng "vali kéo", tương tự Silence S04.

Nano S05 - ôtô hai chỗ giá từ 148 triệu đồng

Với dòng Silence S04, xe có ba phiên bản, gồm L6e một pin, tầm hoạt động 75 km, tốc độ tối đa 45 km/h, môtơ mạnh 8 mã lực. Bản L6e hai pin có tầm hoạt động 174 km/h.

Thứ ba là bản L7e hai pin, tầm hoạt động 149 km, tốc độ tối đa 85 km/h, môtơ mạnh 18,7 mã lực. Giá của mẫu xe thương hiệu Tây Ban Nha từ 11.360 USD. Ở châu Âu, Silence S04 còn được Nissan phân phối tại các đại lý của hãng này.

TMT cho biết giá bán của Nano S05 từ 148 triệu đồng, thấp hơn đôi chút mẫu xe ga cao cấp Honda SH 350i (từ 151,2 triệu đồng). Khi bán ra, Nano S05 là mẫu ôtô giá rẻ nhất thị trường Việt. Nhỉnh hơn đôi chút có dòng Bestune Xiaoma (199 triệu đồng) và VinFast Minio Green (269 triệu đồng).

Phạm Trung