'Nàng thơ' mới của Kanye West

Trên mạng, nhiều người gọi Chaney Jones là bản sao của Kim Kardashian. Cô thường chọn phong cách trang điểm và tạo dáng trước ống kính giống ngôi sao truyền hình "Keeping Up With The Kardashians". Jones cũng chọn một số bộ đồ tương tự Kim khi xuất hiện trước công chúng.