Kim Kardashian - Kanye West không còn là vợ chồng

MỹNgôi sao truyền hình Kim Kardashian được tòa xử ly hôn sau một năm đâm đơn chia tay rapper Kanye West.

Theo Fox News, tòa án thành phố Los Angeles thông qua đơn muốn trả lại trạng thái độc thân của Kim Kardashian. Ngôi sao truyền hình xin tòa chia vụ ly hôn thành hai phần: Chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con.

Kim Kardashian (trái) và Kanye West tại sự kiện tiệc sau lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: AFP

Kim Kardashian dự phiên tòa theo hình thức trực tuyến, lắng nghe công bố của thẩm phán qua điện thoại. Trong khi đó, Kanye West - người hiện ở Miami cùng bạn gái mới Chaney Jones - vắng mặt.

West cưới Kim Kardashian năm 2014, nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021. Vụ ly hôn ban đầu diễn ra êm đẹp nhưng Kanye West thay đổi thái độ sau khi vợ cũ có tình mới. Mới đây, nam ca sĩ ra thêm một số yêu cầu về việc phân chia tài sản. Theo đó, anh xin tòao đóng băng các quỹ ủy thác hai người từng lập khi còn là vợ chồng. Đồng thời, West muốn Kim bị xử mất các đặc quyền hôn nhân khi chia các quỹ này nếu lấy người khác. Tuy nhiên, thẩm phán hiện bác bỏ các yêu cầu này của phía rapper.

Sau khi chia tay West, Kim Kardashian hẹn hò danh hài Pete Davidson, công khai mối quan hệ từ cuối năm ngoái. Người đẹp sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Kim cũng góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Kim Kardashian và Kanye West chụp hình cho Vogue Kim Kardashian và Kanye West chụp ảnh tạp chí khi còn là vợ chồng. Video: Vogue

Phương Mai (theo Fox News)