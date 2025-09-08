Nàng Mơ Top Model lội ngược dòng

"Nàng Mơ" - nickname của Trà My, thí sinh bị chê yếu kỹ năng - giành chiến thắng thử thách ở Vietnam's Next Top Model 2025.

Các thí sinh tham gia phần chụp ảnh dưới nước sâu 3m với chủ đề Blue Ballad ở tập 6, lên sóng tối 7/9. Họ hóa thân thành vũ công ballet, tạo dáng với đạo cụ vòng tròn. Giám khảo yêu cầu thí sinh phải kiểm soát hơi thở, biểu cảm gương mặt, làm chủ chuyển động cơ thể trong điều kiện mất trọng lực.

Trà My thi đầu tiên nhưng gây bất ngờ lớn nhất cho giám khảo. Cô thể hiện vẻ tự tin thay vì hoang mang, sợ sệt như các vòng trước. Nàng Mơ phát huy kỹ năng múa dẻo trong thử thách, tạo ra nhiều bức ảnh đẹp.

Phần thi chụp ảnh dưới nước của Trà My Phần thi chụp ảnh dưới nước của Trà My.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khen các khoảnh khắc của "Nàng Mơ" tạo ra mang cảm giác hư ảo, cảm xúc. Host Thanh Hằng nhận xét Trà My biết lắng nghe, tiến bộ theo từng tuần. "Ở tập này, tôi không có gì để chê em", cô nói.

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ từng hoài nghi khả năng làm người mẫu thời trang của Trà My, tuy nhiên với thử thách lần này, giám khảo khen cô "như cá gặp nước", tập trung làm tốt mọi thứ.

Bức ảnh nhận nhiều lời khen của Trà My.

Kết quả, Trà My lần đầu thắng bức ảnh đẹp nhất tuần, giành quyền làm thủ lĩnh nhà chung. Thí sinh nói: "Trước khi đến với cuộc thi, tôi là một trang giấy trắng. Qua từng nội dung thi, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tiến bộ".

Thí sinh bị chê nhiều nhất 'lội ngược dòng' tại Top Model Phần giám khảo đánh giá, công bố kết quả dành cho Trà My.

Cô 19 tuổi, quê Hà Nội, được công chúng biết đến với nickname "Nàng Mơ" thông qua loạt video trên mạng xã hội. Trà My cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-62-87 cm. Hồi tháng 6, cô sải bước tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, diễn năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế như Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Hương Queen, Vũ Việt Hà.

So với đàn chị tại cuộc thi, Nàng Mơ không phải thí sinh có chuyên môn, đào tạo bài bản. Trong các thử thách đầu, cô là tâm điểm tranh luận của giám khảo khi liên tục bị cho thiếu kinh nghiệm, không có triển vọng để tiến xa. Trong thử thách chụp ảnh trên cao, giám khảo Nam Trung yêu cầu cô ngưng tạo dáng. Tại các diễn đàn, khán giả cho rằng gương mặt, chiều cao của Trà My phù hợp diễn xuất hơn là làm người mẫu sàn runway.

Nàng Mơ cho biết tham gia vì yêu thích Vietnam's Next Top Model từ nhỏ. Hồi cấp một, cô xem show rồi bắt chước động tác các thí sinh. "Tôi có khuôn mặt bầu bĩnh, hình thể chưa đạt chuẩn, đôi chân không thẳng nhưng tin vẫn sẽ tạo nét riêng tại chương trình", cô nói.

Ở tập 6, giám khảo quyết định loại kép, khiến hai thí sinh Diệp Lục, Kim Thanh phải ra về. Top 8 tiếp tục các thử thách trước khi xác định top 3 bước vào chung kết vào ngày 12/10.

Chương trình trở lại sau tám năm ngưng sản xuất. Từ hàng nghìn hồ sơ, sau vòng casting hồi tháng 6, ban giám khảo chọn top 15 vào nhà chung. Họ sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.

