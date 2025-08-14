Nàng Mơ - tân binh làng mốt

Cô nhỏ tuổi nhất tại Vietnam's Next Top Model 2025, cạnh tranh danh hiệu quán quân cùng 14 gương mặt. Qua hai tập lên sóng, Trà My gây chú ý với khán giả khi thực hiện các thử thách.
Tuy vậy, ở bài thi treo người trên cao chụp ảnh, giám khảo Thanh Hằng, Nam Trung, cho biết họ "thất vọng" với màn trình diễn của Nàng Mơ. Sang tập tiếp theo, cô có sự tiến bộ, nằm trong nhóm an toàn.
Nam Trung, Thanh Hằng cáu gắt với phần thi chụp ảnh của Trà My trong tập một cuộc thi tìm kiếm người mẫu.
Bức ảnh chụp với ngựa của Trà My ở tập lên sóng ngày 10/8 nhận lời khen của Thanh Hằng. Host của show nhận xét trong thời gian ngắn, cô có sự tiến bộ, biết điều tiết ánh mắt trước ống kính, tạo dáng khó.
Cô tên thật là Lê Minh Trà My, quê Hà Nội, cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-62-87 cm.
So với đàn chị tại cuộc thi, Nàng Mơ không phải thí sinh có chuyên môn, phong độ tốt nhất nhưng gây chú ý nhờ sự cộng hưởng tại lần xuất hiện trước đó. Hồi tháng 6, cô sải bước tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, diễn năm bộ sưu tập. Trong ảnh, Nàng Mơ trình diễn trang phục cúp ngực của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Cô thể hiện bộ sưu tập Vivavivu của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn theo tinh thần mùa hè tươi trẻ.
Cô diễn bộ sưu tập của Hương Queen với kiểu váy xếp ly kết hợp trâm cài tóc đính kết lông vũ. Video vừa catwalk vừa múa của hot girl từng hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số.
Cô cho biết để có cơ hội bước lên sàn diễn chuyên nghiệp, cô phải trải qua quá trình casting gắt gao. "Có lẽ các nhà mốt cảm nhận được nét tươi trẻ ở tôi, phù hợp tinh thần bộ sưu tập hơn là đặt nặng kỹ năng trình diễn", Nàng Mơ nói.
Nét trong trẻo của Nàng Mơ khi diện trang phục truyền thống.
Cô mặc đầm xẻ ngực tham gia vòng tuyển chọn Top Model hồi giữa năm ở TP HCM. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận xét cô gái trẻ có đam mê, thích học hỏi, không ngại lăn xả trong các thử thách.
Trà My cho biết theo đuổi nghề người mẫu vì yêu thích Vietnam's Next Top Model từ nhỏ. Hồi cấp một, cô xem show rồi bắt chước các chị các động tác. Theo Nàng Mơ, nhiều người nhận xét cô mong manh, nên qua show, muốn cho mọi người thấy sự mạnh mẽ, dám vượt qua giới hạn an toàn.
"Tôi muốn phá bỏ định kiến của một bộ phận khán giả đối với nghề người mẫu. Tôi có khuôn mặt bầu bĩnh, hình thể chưa đạt chuẩn, đôi chân không thẳng nhưng tin vẫn sẽ tạo nét riêng tại chương trình", cô nói.
Trước khi đến với cuộc thi, Nàng Mơ catwalk theo bản năng. Cô cho biết mới trải qua lớp đào tạo cơ bản về đứng trên giày cao gót, cách di chuyển trên sân khấu.
Cô có gần 400.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Theo người mẫu trẻ, cô giành vé vào nhà chung nhờ sự nỗ lực, không phải do ban tổ chức ưu ái vì "hot" trên mạng xã hội.
Nàng Mơ từng bật khóc vì gặp áp lực. Tuy nhiên, cô thấy mọi thử thách trải qua là xứng đáng, nhờ đó có thêm kinh nghiệm. "Khi bị chị Thanh Hằng quát tại buổi photoshoot vì thể hiện kém trước ống kính, tôi thức tỉnh. Tôi hiểu để theo nghề này, ngoài sự quyết tâm còn phải biết lắng nghe", cô nói thêm.
Tại nhà chung Top Model, Nàng Mơ (phải) cho biết giữ tinh thần cầu thị, học hỏi đàn chị. Cô không đặt nặng yếu tố thắng thua, sẵn sàng tâm lý vì có thể bị loại bất cứ lúc nào.
Cô mong sớm đạt thành công, không còn muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình. Khi Nàng Mơ quyết định theo đuổi công việc người mẫu, bố mẹ ủng hộ. Họ từng xuất hiện tại họp báo cuộc thi hồi tháng 7 để động viên tinh thần cho con gái.
Đời thường, cô theo đuổi phong cách nhẹ nhàng.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp