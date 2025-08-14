Nàng Mơ - tân binh làng mốt

Cô nhỏ tuổi nhất tại Vietnam's Next Top Model 2025, cạnh tranh danh hiệu quán quân cùng 14 gương mặt. Qua hai tập lên sóng, Trà My gây chú ý với khán giả khi thực hiện các thử thách.

Tuy vậy, ở bài thi treo người trên cao chụp ảnh, giám khảo Thanh Hằng, Nam Trung, cho biết họ "thất vọng" với màn trình diễn của Nàng Mơ. Sang tập tiếp theo, cô có sự tiến bộ, nằm trong nhóm an toàn.