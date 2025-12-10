Năng lượng laser hỗ trợ khắc phục rụng tóc

Công nghệ HaiRestart ứng dụng năng lượng laser, hỗ trợ ngừa rụng, cải thiện cấu trúc da đầu lẫn nang tóc, kích thích mọc dày, khỏe hơn.

Rụng tóc là nỗi ám ảnh với nhiều người, không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn gây mất tự tin trong giao tiếp. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả nam và nữ, do nhiều nguyên nhân như stress, di truyền, thay đổi nội tiết tố hay thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Hiểu nỗi lo ấy, Ths.Bs Châu Ngọc Tố Trinh - Giám đốc chuyên môn Citrine Derma Clinic cùng đội ngũ bác sĩ - lên phác đồ ứng dụng công nghệ laser Fotona HaiRestart và AI HairMetrix trong trị rụng tóc, không dùng thuốc.

Ths.Bs Châu Ngọc Tố Trinh thăm khám, tư vấn phác đồ trị phù hợp từng tình trạng tóc. Ảnh: Citrine Derma Clinic

Theo Ths.Bs Tố Trinh, HaiRestart ứng dụng năng lượng laser xung dài 1064 nm Nd:YAG từ Fotona (châu Âu), tác động trực tiếp đến vùng da đầu. Sóng laser đi sâu đến tầng trung bì - nơi tập trung các nang tóc, từ đó tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi chất và kích hoạt nang tóc đang "ngủ yên".

Công nghệ này còn thúc đẩy quá trình tái tạo mô, kích thích tăng sinh collagen, elastin và tạo môi trường thuận lợi cho nang tóc phát triển mạnh. Liệu pháp cũng nổi bật với cơ chế tác động kép - vừa phục hồi da đầu, vừa kích thích nang tóc. Quá trình trị liệu không đau, không bong tróc và không cần thời gian nghỉ dưỡng, phù hợp nam, nữ mọi độ tuổi.

Chuyên gia trị rụng tóc bằng công nghệ Fotona HaiRestart. Ảnh: Citrine Derma Clinic

Bác sĩ Châu Ngọc Tố Trinh chỉ ra công nghệ HaiRestart có thế mạnh sau:

Không dùng thuốc, không xâm lấn: có thể loại bỏ rủi ro tương tác thuốc hoặc tác dụng phụ lâu dài, giảm nguy cơ kích ứng da đầu, phù hợp với người có cơ địa nhạy cảm.

Tăng mật độ, độ dày của tóc: cộng nghệ này hỗ trợ ngừa rụng tóc, cải thiện cấu trúc da đầu lẫn nang tóc, kích thích tóc mọc dày, khỏe hơn.

Kích hoạt nang tóc ngủ - thúc đẩy mọc lại: laser kích thích các nang tóc vốn "ngưng hoạt động" vận hành trở lại, khôi phục quá trình mọc tóc tự nhiên.

Hiệu quả lâu dài: kết quả duy trì ổn định nhờ sự tái tạo tự nhiên của nang tóc.

Liệu trình ngắn, tiết kiệm thời gian: mỗi buổi trị liệu khoảng 30-45 phút, các cá nhân có thể sinh hoạt bình thường ngay sau đó.

Citrine áp dụng phác đồ trị liệu cá nhân hóa dựa trên tình trạng thực tế tóc lẫn da đầu từng người. Trung bình một liệu trình tiêu chuẩn gồm 6-10 buổi, mỗi buổi cách nhau một tuần.

"Trong một đến hai buổi đầu, tóc giảm rụng đáng kể, da đầu khỏe hơn. 3-5 buổi, tóc con bắt đầu mọc lưa thưa, sợi tóc dày và chắc hơn. 6-8 buổi, mật độ tóc tăng rõ rệt, vùng hói nhỏ dần được lấp đầy. Sau 10 buổi, mái tóc mọc đều, dày khỏe, giảm rụng. Phương pháp này phù hợp với người bị rụng tóc di truyền, sau sinh, do stress hoặc mạn tính không đáp ứng thuốc", bác sĩ Tố Trinh nói.

Bên cạnh đó, Citrine Derma Clinic ứng dụng AI HairMetrix - hệ thống soi tóc bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích, cung cấp dữ liệu gồm: mật độ tóc trên từng vùng da đầu; độ dày, đường kính, chất lượng nang tóc; tỷ lệ nang tóc yếu, gãy hoặc đang thoái hóa

Từ kết quả phân tích trên, Ths.Bs Châu Ngọc Tố Trinh cùng êkíp sẽ lên phác đồ cá nhân hóa, tối ưu hóa hiệu quả từng buổi trị liệu. "Bước này rất quan trọng, đảm bảo tính chính xác, khoa học lẫn sức khỏe suốt quá trình phục hồi tóc", bác sĩ cho biết.

Sự kết hợp giữa HairRestart - AI HairMetrix tạo quy trình trị liệu toàn diện, từ chẩn đoán chính xác đến phục hồi chuyên sâu. Cụ thể, AI giúp xác định đúng vùng nang tóc cần kích thích, trong khi laser Fotona tác động chọn lọc, đưa năng lượng tập trung đúng vị trí cần trị liệu.

Đông Vệ