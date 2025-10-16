'Năng lượng là nền tảng của hòa bình và phát triển'

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói năng lượng không chỉ là một nhiên liệu đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng của hòa bình, phát triển và công bằng giữa các quốc gia.

Phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" lần thứ 8 tại Moscow, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nói thế giới ngày nay đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Điều này đòi hỏi ngành năng lượng toàn cầu phải nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ, giảm phát thải và phát triển các nguồn năng lượng mới, xanh, sạch và hiệu suất cao.

Ông nhấn mạnh năng lượng vừa là yếu tố đảm bảo an ninh quốc gia, vừa là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năng lượng không chỉ là tài nguyên hay nhiên liệu đơn thuần mà đang trở thành nền tảng của hòa bình, phát triển, công bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" lần thứ 8 tại Moscow. Ảnh: VGP

Cùng quan điểm, các đại biểu thống nhất đánh giá ngành năng lượng đang phải đối mặt những thách thức lớn do tình hình địa chính trị phức tạp, căng thẳng gia tăng ở nhiều khu vực. Điều này dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ, nguồn cung đều bị tác động và có nhiều bất ổn.

Dự báo đến năm 2050, dân số thế giới có thể đạt 10 tỷ người, nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh việc áp dụng các công nghệ mới, nhu cầu với các nguồn năng lượng truyền thống như dầu, khí đốt vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, các đại biểu cho rằng thế giới cần đa dạng hóa nguồn cung và thị trường, bảo đảm nguồn cung bền vững, ổn định và giá cả cạnh tranh. Đây là cách thức tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia, thị trường toàn cầu trước các sức ép từ chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp hạn chế hay hàng rào thuế quan.

Tại diễn đàn, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao. Đồng thời, Việt Nam cũng hướng tới giảm phát thải, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông cũng thông tin về kế hoạch mở rộng hạ tầng tiếp nhận khí hóa lỏng (LNG), với khoảng 10-14 cụm kho cảng LNG gắn với các dự án điện khí trên cả nước. Hiện, các nhà đầu tư kho cảng LNG và điện khí Việt Nam đang tích cực triển khai, phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành thương mại trong giai đoạn 2028-2030.

"Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Nga, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển hệ thống năng lượng bền vững", ông nói.

Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" năm nay quy tụ gần 5.000 đại biểu từ 80 quốc gia, nhằm thảo luận xu hướng, giải pháp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế, công nghệ và môi trường.

