Năng lực tập kích biển của bầy UAV Iran

Iran sở hữu năng lực UAV tiên tiến, có thể áp đảo phòng không đối phương và tấn công mục tiêu đắt giá như tàu sân bay, theo chuyên gia.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 29/1 cho biết quân đội đã bổ sung 1.000 máy bay không người lái (UAV) vũ trang cho các đơn vị chiến đấu, nhấn mạnh đây là những phi cơ được phát triển dựa trên kinh nghiệm trong xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran, cùng ngày cho rằng các chiến hạm Mỹ triển khai ở Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, vẫn tồn tại "những điểm yếu nghiêm trọng". Ông cảnh báo rằng Tehran sẽ nhắm vào chúng nếu bị Washington tấn công.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "hạm đội lớn" đang hướng đến gần Iran, giữa lúc căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng. Giới chuyên gia cho rằng ngoài kho tên lửa uy lực, quân đội Iran cũng sở hữu năng lực tác chiến UAV đáng gờm, có khả năng gây thiệt hại cho đối phương trong trường hợp bùng phát xung đột quy mô lớn.

UAV vũ trang trong một hầm ngầm được Iran công bố hồi tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

"Chiến hạm Mỹ ở Trung Đông có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa đáng kể từ UAV tự sát giá rẻ. Iran đã phát triển được năng lực tác chiến phi đối xứng hiệu quả để chống lại các khí tài đắt tiền", Cameron Chell, giám đốc điều hành công ty Draganfly chuyên chế tạo UAV có trụ sở tại Canada, cảnh báo.

Theo Chell, quân đội Iran đã đạt được lợi thế trong chế tạo UAV tầm ngắn và tầm trung, vốn là những mẫu phi cơ chi phí thấp, có thể sản xuất với số lượng lớn và hoạt động hiệu quả trong tác chiến phi đối xứng. "Đối với UAV cỡ lớn, như MQ‑1 Predator và MQ‑9 Reaper, Iran vẫn tụt hậu hàng chục năm so với Mỹ", Chell đánh giá.

Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) từng đánh giá UAV là năng lực tác chiến đường không phát triển nhanh nhất của Iran. Nước này ban đầu phát triển UAV để đáp ứng yêu cầu trinh sát, sau đó chuyển đổi chúng thành phi cơ có thể tấn công mục tiêu mặt đất hoặc thực hiện cả hai nhiệm vụ.

UAV đã bổ sung cho năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí thông thường của Iran, bên cạnh hàng nghìn tên lửa đạn đạo và hành trình. Nước này từng nhiều lần sử dụng UAV kết hợp với tên lửa trong các đòn tấn công nhằm vào Israel giai đoạn 2024-2025.

Mối đe dọa đối với Mỹ và đồng minh tại Trung Đông ngày càng tăng khi UAV Iran ngày càng tinh vi hơn. Tehran đang tiếp tục thử nghiệm chiến thuật tập kích hiệp đồng giữa các phi đội UAV và tên lửa, nhằm thăm dò và đánh bại hệ thống phòng không đối phương.

Bên cạnh lợi thế về giá thành và sản lượng, chi phí bảo trì và đào tạo nhân sự vận hành UAV cũng ít tốn kém hơn so với máy bay có người lái. Iran cũng dễ tiếp cận nguồn phụ tùng và linh kiện cho UAV hơn so với những dòng chiến đấu cơ trong biên chế, nhất là các máy bay do Mỹ sản xuất như F-4 và F-14.

UAV Shahed-238 với động cơ phản lực được Iran ra mắt vào năm 2023. Ảnh: Army Recognition

Một ưu điểm khác là UAV khó bị phát hiện, trong khi thời gian hoạt động liên tục có thể lâu hơn nhiều so với tiêm kích có người lái. Đây cũng là mục tiêu khó nhằn đối với Mỹ và đồng minh, do phần lớn chương trình vũ khí của phương Tây sau Chiến tranh Lạnh tập trung vào đánh chặn mục tiêu đắt giá như tên lửa đạn đạo.

Mỹ đã triển khai nhiều khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Trung Đông để đối phó tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, cách bố trí lưới phòng không của Mỹ vẫn để lại những lỗ hổng đối với mục tiêu tầm ngắn, Iran có thể tận dụng điều này với UAV và tên lửa hành trình bay thấp.

Sử dụng các tổ hợp phòng không hiện có của Mỹ tại Trung Đông để đối phó UAV cũng rất tốn kém. Một tên lửa PAC-3 MSE của tổ hợp Patriot có giá hơn 4 triệu USD, trong khi UAV tự sát Iran chỉ có giá vài nghìn đến vài chục nghìn USD mỗi chiếc.

Chell dự báo Iran có thể áp dụng chiến thuật phóng lượng lớn UAV tự sát trong thời gian ngắn để áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương, bảo đảm một số phi cơ sẽ đến được mục tiêu. "Các hệ thống phòng thủ hiện đại không được thiết kế để đối phó kiểu tập kích cường độ cao như vậy. Chiến hạm mặt nước của Mỹ đang hoạt động gần Iran sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu", Chell nhận định.

Một phương thức khác là tiến hành tập kích kéo dài, dàn trải lực lượng UAV để gây sức ép không ngừng nghỉ từ vài ngày đến nhiều tuần. Chiến thuật này sẽ làm chiến hạm đối phương luôn phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đẩy thủy thủ đoàn và khí tài đến giới hạn, dễ hỏng hóc và mắc sai lầm hơn.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Hải quân Mỹ từng trải qua tình trạng tương tự khi tiến hành chiến dịch đối phó nhóm vũ trang Houthi ở Biển Đỏ hồi năm ngoái.

Chỉ trong 5 tháng hiện diện tại khu vực, tàu sân bay USS Harry S. Truman đã mất tổng cộng 3 tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet, mỗi chiếc có giá khoảng 60 triệu USD, do sự cố bắn nhầm đồng đội hoặc máy bay rơi xuống biển khi chiến hạm cơ động tránh hỏa lực của Houthi.

Các tàu khu trục hộ tống cũng tiêu tốn nhiều tên lửa phòng không đắt tiền, mỗi quả trị giá hàng triệu USD, để đánh chặn UAV và tên lửa diệt hạm đối phương.

Chuyên gia Chell lưu ý rằng quân đội Mỹ và đồng minh đang nhanh chóng phát triển năng lực phòng thủ UAV, nhưng còn nhiều điều chưa chắc chắn về khả năng đối phó lượng lớn phi cơ của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln. "Phi đội UAV của Iran luôn là mối lo ngại, cung cấp khả năng đáng tin cậy để tấn công chiến hạm mặt nước đối phương", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo Fox News, AP, AFP)