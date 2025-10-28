Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) được ký, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư chất lượng cao khu vực.

Sáng 28/10, Nghị định thư nâng cấp ACFTA 3.0 được ký, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo Bộ Công Thương, Nghị định thư nâng cấp được ký thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên với tiến trình hội nhập ACFTA 3.0, cũng như tạo nền tảng thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư chất lượng cao và kết nối chuỗi công nghiệp, cung ứng khu vực.

Lễ ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0). Ảnh: VGP

Về phía Việt Nam, ACFTA 3.0 được kỳ vọng giúp củng cố hợp tác kinh tế với Trung Quốc - một trong những đối tác truyền thống, quan trọng nhất trong khu vực. Việc này cũng tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại, đầu tư giữa hai nước, thúc đẩy phát triển bền vững.

Từ 2002, ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện. Trên cơ sở này, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Thương mại hàng hóa (2005), Hiệp định về Thương mại dịch vụ (2007), Hiệp định về Đầu tư (2010). Qua đó, khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) được thiết lập.

ACFTA đã mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc. Hiệp định góp phần mở rộng thị trường, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trong khu vực, tạo nền tảng kinh tế ổn định và bền vững.

Hiệp định này được ASEAN và Trung Quốc thống nhất nâng cấp từ năm 2020, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thay đổi. Đàm phán được khởi động vào tháng 11/2022. Sau hai năm đàm phán với 9 phiên, tháng 10/2024, ASEAN và Trung Quốc tuyên bố hoàn tất nội dung đàm phán nâng cấp. Sau đó, các nước rà soát pháp lý Nghị định thư để triển khai thủ tục nội bộ cho việc ký kết.

Kim ngạch thương mại ASEAN - Trung Quốc tăng gần 9 lần sau 19 năm Hiệp định ACFTA có hiệu lực, đạt 968 tỷ USD vào năm ngoái. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN từ 2009, và đứng thứ 3 về đầu tư nước ngoài vào khu vực.

Với Việt Nam, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu với tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 205 tỷ USD năm 2024.

Phương Dung