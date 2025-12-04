'Nàng cáo' Shin Min Ah khoe sắc bên Lisa

Shin Min Ah, 41 tuổi, được nhiều khán giả nhận xét toát vẻ rạng rỡ. Lần đầu cô xuất hiện sau khi công khai kết hôn với đồng nghiệp Kim Woo Bin. Theo MK, hôn lễ diễn ra ngày 20/12 tại Seoul, cặp sao đã gửi thiệp cưới tới bạn bè.
Shin Min Ah trong thiết kế của Louis Vuitton. Cô nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Điệu cha cha cha làng biển. Fan thường gọi diễn viên là "Nàng cáo" vì yêu thích vai diễn của cô trong Bạn gái tôi là cáo chín đuôi.
Sự kiện quy tụ dàn sao hàng đầu Hàn Quốc, ca sĩ Lisa gây ấn tượng với kiểu tóc xoăn búp bê.
Trên các fanpage, Lisa được nhiều khán giả khen thần thái, gu thời trang.
Dàn sao chụp hình chung. Video: MK
Diễn viên Jeon Ji Hyun.
Ca sĩ Felix của nhóm nhạc nam Stray Kids.
Tài tử Gong Yoo ở tuổi 45.
Jung Ho Yeon, mỹ nhân phim Squid Game.
Ca sĩ J-Hope nhóm BTS.
Như Anh
Ảnh: MK. Topstar