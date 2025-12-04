'Nàng cáo' Shin Min Ah khoe sắc bên Lisa

Shin Min Ah, 41 tuổi, được nhiều khán giả nhận xét toát vẻ rạng rỡ. Lần đầu cô xuất hiện sau khi công khai kết hôn với đồng nghiệp Kim Woo Bin. Theo MK, hôn lễ diễn ra ngày 20/12 tại Seoul, cặp sao đã gửi thiệp cưới tới bạn bè.

Shin Min Ah tại sự kiện ngày 3/12/2025

Shin Min Ah trong thiết kế của Louis Vuitton. Cô nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Điệu cha cha cha làng biển. Fan thường gọi diễn viên là "Nàng cáo" vì yêu thích vai diễn của cô trong Bạn gái tôi là cáo chín đuôi.