Kim Woo Bin sắp cưới Shin Min Ah

Diễn viên Hàn Kim Woo Bin, 36 tuổi và Shin Min Ah, 41 tuổi, sẽ kết hôn vào tháng 12, sau 10 năm hẹn hò.

Ngày 20/11, công ty quản lý AM Entertainment cho biết sau thời gian dài gắn bó, xây dựng lòng tin vững chắc, cặp sao quyết định tiến đến hôn nhân. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 20/12 tại Seoul, với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân của cả hai.

Chuyện tình Shin Min Ah, Kim Woo Bin sang trang mới sau một thập niên. Ảnh: News1

Người quản lý mong khán giả chúc phúc cho quyết định quan trọng của Kim Woo Bin, Shin Min Ah. Sau khi lập gia đình, hai diễn viên tiếp tục công việc lĩnh vực phim ảnh, mong đáp lại tình cảm của khán giả qua tác phẩm hay.

Kim Woo Bin nổi tiếng châu Á qua loạt phim The Heirs (Người thừa kế), School 2015, Phẩm chất quý ông, Friend: The Great Legacy, Twenty, Ông trùm (Master).

Shin Min Ah hơn Woo Bin 5 tuổi, nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Điệu cha cha cha làng biển. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực khả năng ca hát.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin chụp ảnh thời trang Shin Min Ah và Kim Woo Bin chụp ảnh thời trang. Video: Giordano

Hai diễn viên hẹn hò năm 2015, ít công khai sánh đôi ở sự kiện giải trí. Thi thoảng, khán giả tình cờ chụp được hình họ đi ăn, du lịch cùng nhau. Năm 2017, Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ngừng công việc để chữa bệnh, Shin Min Ah luôn ở bên cổ vũ bạn trai, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ năm 2019, Kim Woo Bin trở lại công việc, đóng các phim Black Knight, Officer Black Belt (Sĩ quan đai đen), Genie, Make a Wish.

Như Anh (theo News1)