'Nàng Bạch Tuyết' nhận đề cử phim tệ nhất

Hôm 21/2, trong danh sách công bố những tác phẩm, cá nhân bị đánh giá thấp năm nay, dự án Bạch Tuyết bản người đóng và War of the Worlds cùng nhận sáu đề cử mỗi phim. Hạng mục Phim tệ nhất còn có The Electric State, Hurry Up Tomorrow và Star Trek: Section 31.

Trailer 'Snow White' (Nàng Bạch Tuyết) Trailer "Snow White" (tên tiếng Việt là "Nàng Bạch Tuyết"). Video: Walt Disney Studios Vietnam

Tác phẩm do Marc Webb đạo diễn, nội dung dựa trên nguyên tác truyện cổ Grimm, kể về công chúa Bạch Tuyết (Rachel Zegler) mồ côi cha mẹ. Lớn lên, cô sống cùng mẹ kế Evil Queen (Gal Gadot) nhưng bị bà ta sai người hãm hại.

Dự án bám sát tinh thần của bản hoạt hình năm 1937, điều chỉnh một số chi tiết để mang hơi thở hiện đại. Kịch bản đi theo hướng Bạch Tuyết mạnh mẽ, chủ động đi tìm hạnh phúc. Tuy nỗ lực sáng tạo, cách triển khai tình tiết phim thiếu hấp dẫn. Theo New York Post, trong khi bản gốc là cột mốc góp phần phát triển thể loại hoạt hình, phiên bản mới lại nhạt nhẽo, không mang thông điệp giá trị. Êkíp biến câu chuyện cổ điển thành cuộc phiêu lưu, lồng ghép yếu tố nữ quyền, nhưng mô-típ này quen thuộc trong nhiều dự án.

Rachel Zegler trong tạo hình nàng Bạch Tuyết. Ảnh: Disney Studios

Rachel Zegler vấp phải phản ứng khi cô là người gốc Latin nhưng được chọn hóa thân Bạch Tuyết - nhân vật được biết đến là "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun". Biên kịch thay đổi chi tiết này bằng cách đưa bối cảnh công chúa sinh ra trong trận bão tuyết, nên cha mẹ lấy cảm hứng đó để đặt tên cho cô. Tuy nhiên, nhiều khán giả không hài lòng với sự lựa chọn của nhà sản xuất, cho rằng bản mới "phá nát" hình tượng. Ngoài ra, các nhân vật phụ xuất hiện chỉ để làm nền cho nữ chính, không có nhiều đất diễn và sự phát triển về tính cách.

Ở các hạng mục diễn xuất, ca sĩ The Weeknd bị đề cử Nam diễn viên tệ nhất cho vai diễn trong Hurry Up Tomorrow, bên cạnh Dave Bautista (In the Lost Lands), Ice Cube (War of the Worlds), Scott Eastwood (Alarum) và Jared Leto (Tron: Ares). Danh sách Nữ diễn viên tệ nhất gồm Ariana DeBose (Love Hurts), Milla Jovovich (In the Lost Lands), Natalie Portman (Fountain of Youth), Rebel Wilson (Bride Hard) và Dương Tử Quỳnh (Star Trek: Section 31).

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các tác phẩm điện ảnh, diễn viên thất bại trong năm. Các thành viên phải trả phí để tham gia bình chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức không yêu cầu họ phải xem hết phim đề cử. Trong lịch sử, các ngôi sao gồm Bill Cosby, Sandra Bullock, Halle Berry từng trực tiếp đến nhận giải.

Theo đại diện ban tổ chức, hơn 1.100 khán giả là những người yêu thích điện ảnh, nhà phê bình phim và nhà báo ở Mỹ và 20 quốc gia bình chọn các đề cử năm nay. Sự kiện lần 46 sẽ diễn ra vào ngày 14/3, trước lễ trao giải Oscar một ngày. Giải Phim tệ nhất là một chiếc cúp mạ vàng giá 4,97 USD (130 nghìn đồng). Năm ngoái, Madame Web bị gọi tên ở hạng mục này.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)