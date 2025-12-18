Nạn nhân vụ tai nạn xe cứu thương trên cao tốc bị bỏng lửa

TP HCMNgười đàn ông 75 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy với bỏng lửa độ 2 vùng mặt và tay chân, sau vụ xe cứu thương va chạm container rồi bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Chiều 18/12, BS.CK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện lúc rạng sáng cùng ngày, hiện được điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa khoảng 5% diện tích cơ thể.

Theo ông Hiệp, chiếc xe gặp nạn là xe vận chuyển của đơn vị bên ngoài, ký hợp đồng với Bệnh viện Chợ Rẫy để ra vào cổng phục vụ việc đón - trả bệnh nhân, không phải xe cấp cứu chuyên môn của bệnh viện. Do đó, xe và tài xế không thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân là một trong hai trường hợp được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai), sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy do tình trạng nặng hơn. Rạng sáng nay, tài xế xe cứu thương chở 4 người xuất phát từ Chợ Rẫy về Gia Lai, tông vào đuôi một ôtô container đang đỗ trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai), khiến phương tiện bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm một bệnh nhân, một người đi cùng và tài xế xe cứu thương.

Lê Phương