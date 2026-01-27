Nạn nhân kể tình cảnh trong ổ lừa đảo Campuchia

Mắc nợ, bị dụ dỗ việc nhẹ lương cao, nhiều người Hàn Quốc đến Campuchia, chịu cảnh giam lỏng trong các khu phức hợp lừa đảo, bị đánh đập nếu không đạt chỉ tiêu.

Sau khi nộp đơn thông qua bài đăng trên Telegram tuyển dụng vị trí giống quản lý phòng chat đầu tư chứng khoán, Dex, ngoài 30 tuổi, rời Hàn Quốc đến thủ đô Phnom Penh, bước chân vào một khu phức hợp hồi tháng 4/2024.

Bài đăng tuyển dụng hứa hẹn mức lương khoảng 2.000 USD mỗi tháng cho "người nhắn tin", lên tới 10.000 USD cho "người gọi điện" và "chuyên gia đầu tư", cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình tại Hàn Quốc.

Không lâu sau, Dex phát hiện mình đã rơi vào một trung tâm lừa đảo. Mỗi ngày, anh ngồi trước màn hình, gửi những tin nhắn soạn sẵn đến người lạ. Xung quanh là nhiều dãy máy tính, nơi các đồng hương của anh cũng đang làm những thao tác tương tự.

Điện thoại và hộ chiếu của họ đều bị thu giữ, bên ngoài khu nhà có bảo vệ tuần tra liên tục. Việc bỏ trốn gần như là không thể.

Cảnh sát Campuchia bên ngoài một khu phức hợp trong chuyến thăm của phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc, ngày 16/10/2025. Ảnh: Reuters

Dex được chỉ đạo đóng giả phụ nữ, trò chuyện thông qua các ứng dụng nhắn tin, nhắm đến những nam giới ngoài 50 tuổi, rồi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng giao dịch chứng khoán giả.

Khoảng hai tháng đầu, những "người nhắn tin" như Dex được giao KPI tiếp cận 100 người. Sang tháng thứ ba, họ sẽ cố gắng dụ dỗ các mục tiêu tiềm năng nhất bỏ tiền đầu tư.

Mỗi khi có nạn nhân chuyển tiền, "văn phòng" lại đánh cồng. Một tiếng cồng có nghĩa là khoảng 6.900 USD được thu về. "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là công việc nhắn tin cho nhóm chứng khoán, không hề biết là lừa đảo. Khi đến nơi, họ nói có hai kiểu lừa là lừa tình và lừa đầu tư", Dex kể lại.

Dex là một trong hàng trăm người Hàn Quốc bị rơi vào các trung tâm lừa đảo quy mô lớn do các băng đảng Trung Quốc điều hành ở Campuchia. Mạng lưới này đã lừa hàng chục triệu USD từ người Hàn Quốc trong năm ngoái, hủy hoại cuộc sống nhiều gia đình.

Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung‑lac cho biết hơn 330 người Hàn Quốc mất tích tại Campuchia năm 2025. Phần lớn đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn 79 người chưa rõ tung tích.

Theo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nhiều người Hàn chủ động sang Campuchia tham gia hoạt động phi pháp, thậm chí còn quay lại sau khi được hồi hương.

Hình ảnh được chia sẻ trên Telegram, được cho là cảnh chích điện nạn nhân trong một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CNN

Ok Hae-shil, nhà truyền giáo sống 14 năm tại Campuchia, chuyên hỗ trợ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong trung tâm lừa đảo, cho biết ông đã chứng kiến nhiều thanh niên Hàn Quốc bị hấp dẫn bởi mức lương 6 chữ số được quảng cáo trên mạng, tìm đến Campuchia rồi biến mất trong các khu phức hợp.

Với một số người, con đường này bắt đầu từ nợ nần chồng chất. Luật sư tư vấn nợ Park Ki-tae cho biết ba thân chủ gần đây của ông bị dụ dỗ và ép buộc lừa đảo trực tuyến ở Campuchia đều trong độ tuổi 20 và mắc nợ từ trước.

Park Chan-dae, nghị sĩ từng hỗ trợ giải cứu 16 người Hàn khỏi các trung tâm lừa đảo vào tháng 8-9/2025, cho biết một số nạn nhân bị đánh đập tàn bạo, đe dọa xâm hại tình dục, bị kiểm tra y tế, dường như để phục vụ mục đích buôn nội tạng.

Để tránh cảnh sát, trung tâm nơi giam lỏng Dex chuyển đến một khu vực hẻo lánh gần biên giới phía đông. Trong một lần hiếm hoi được ra ngoài hai tuần một lần, Dex chớp thời cơ trốn thoát. Anh cầm điện thoại, đủ tiền đi đường rồi bắt taxi về thẳng Phnom Penh, trú đêm tại một nhà trọ. Sáng hôm sau, Dex đến đại sứ quán Hàn Quốc.

Không phải ai cũng may mắn như Dex. Tháng 7/2025, Park Min-ho nói với gia đình rằng anh đến Campuchia dự hội chợ việc làm. Vài tuần sau, thi thể sinh viên 22 tuổi được tìm thấy trong một phương tiện ở tỉnh Kampot, cách Phnom Penh khoảng 145 km. Giới chức kết luận nguyên nhân tử vong do "đau tim vì bị tra tấn nghiêm trọng".

Giới chức đã khởi tố ba người Trung Quốc và hai nghi phạm liên quan.

Hình ảnh được chia sẻ trong các nhóm Telegram của mạng lưới lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CNN

Sau khi về Hàn Quốc, Dex vẫn nhận được các tin nhắn đe dọa trên Telegram từ trung tâm lừa đảo nơi anh trốn thoát.

Sau thời gian do dự, Dex quyết định giao loạt ảnh, bảng tính, nhật ký trò chuyện cho giới chức, giúp cảnh sát mở cuộc điều tra quy mô lớn.

Cảnh sát Hàn Quốc sau đó phát hiện hơn 100 đơn tố cáo bị lừa đảo, thiệt hại lên tới hàng tỷ won. Ông trùm họ Kang, một trong những người cầm đầu, đã bị cảnh sát Campuchia bắt vào tháng 2/2025 và đưa về Hàn Quốc cùng vợ.

Kang từng bị Interpol phát truy nã đỏ từ năm 2024. Vợ Kang cũng bị truy nã với cáo buộc lừa đảo qua điện thoại. Để né tránh giới chức Hàn Quốc, các nghi phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo.

Dex phải trải qua nhiều tháng thẩm vấn và những đêm mất ngủ, nhưng rồi yên lòng vì "những lời đe dọa chấm dứt sau khi cảnh sát bắt đầu bắt người". Hiện anh làm việc tại một nhà máy sản xuất ghế ôtô ở quê nhà. Anh đã bớt sợ, nhưng bố mẹ vẫn tin rằng con trai trước đây chỉ đơn giản là đi Campuchia du lịch. Anh dự định sẽ tiếp tục giữ kín sự thật.

