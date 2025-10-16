Nạn nhân Hàn Quốc kể về ác mộng ở trung tâm lừa đảo Campuchia

3 nạn nhân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang trung tâm lừa đảo ở Campuchia bằng những lời hứa hẹn về thỏa thuận làm ăn và việc làm, sau đó bị đánh đập và chích điện.

"Tôi đến đó sau khi thấy một quảng cáo nhưng hóa ra đấy lại là tổ chức tội phạm. Tôi bị đánh đập và tra tấn trước khi may mắn trốn thoát, nhưng trên người tôi không có chỗ nào lành lặn", báo Chosun của Hàn Quốc ngày 16/10 dẫn lời A, thanh niên ngoài 20 tuổi đang kinh doanh phụ tùng ôtô tại Gyeongnam, miền đông đất nước, kể lại lần anh tới Campuchia theo lời dụ dỗ trên mạng hồi năm ngoái.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun

Theo lời A, anh nhận được lời đề nghị từ một "nhà cung cấp phụ tùng Campuchia", nói rằng họ muốn thương lượng việc thanh lý hàng giá rẻ và sẵn sàng đài thọ vé máy bay.

Khi đến sân bay quốc tế Phnom Penh, một người Trung Quốc và một người Campuchia đón A. Ngay khi anh bước lên chiếc xe van màu đen, thái độ của họ lập tức thay đổi, người đàn ông Trung Quốc chĩa súng vào đùi A dọa: "Im lặng và ngồi yên".

Lúc này, A mới nhận ra anh đã bị rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến. Trang web của nhà cung cấp phụ tùng là giả.

Sau 40 phút di chuyển bằng ôtô dưới hướng dẫn của hai người đàn ông, anh được đưa đến một cụm nhà màu trắng. Có hai người đàn ông Trung Quốc mang theo súng theo dõi anh 24/7 tại phòng giam. A được cho ăn 7 miếng há cảo một lần mỗi ngày. Do không có nước đóng chai, A phải uống nước máy có màu vàng đựng trong chai nhựa.

Băng nhóm lừa đảo ép anh "bảo gia đình ở Hàn Quốc gửi tiền chuộc" và "mở một tài khoản dưới tên người nhà rồi mang tiền sang Campuchia". Khi từ chối, anh bị tra tấn bằng máy chích điện, khiến A bỏng khắp cơ thể và giác mạc cả hai mắt bị tổn thương, gần như mù lòa.

Sau 10 ngày trong trung tâm lừa đảo, A được giải cứu nhờ cộng đồng người Hàn Quốc tại địa phương và Đại sứ quán ở Campuchia. Tuy nhiên, khi anh đến đồn cảnh sát Phnom Penh và đang chờ nhân viên sứ quán tới, những tên tội phạm bắt cóc anh lại xuất hiện một cách thản nhiên.

"Các thành viên băng đảng Trung Quốc, những kẻ đáng lẽ phải bị điều tra, lại hút thuốc và đùa cợt với cảnh sát trưởng, súng vẫn còn đeo bên hông. Tôi vô cùng kinh hoàng", A kể.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các băng nhóm lừa đảo trực tuyến quốc tế đặt trụ sở tại Campuchia đang lôi kéo công dân nước này bằng những lời mời "việc làm ở nước ngoài" hay "công việc thu nhập cực cao".

Gần đây, họ mở rộng sang việc đăng quảng cáo kinh doanh giả mạo sau đó bắt cóc, giam giữ và tra tấn nạn nhân. Những kẻ lừa đảo còn sử dụng tài khoản đứng tên người Hàn Quốc làm "tài khoản ma" để rửa tiền mà chúng đánh cắp từ các nạn nhân.

B, ngoài 20 tuổi, đến từ Jeju, đáp chuyến bay tới Campuchia vào tháng 6 năm ngoái sau khi xem một quảng cáo về "việc làm bán thời gian ngắn hạn thu nhập cao". "Tôi đã tin vào lời quảng cáo hứa trả 5 triệu won (hơn 3.500 USD) trong hai tuần", B nói.

Với kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng ở nước ngoài trước đó, anh nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Tuy nhiên, chờ đợi B ở phía trước là một "địa ngục" với những lời đe dọa, những trận đòn roi dã man.

Đặt chân tới Campuchia, B được đưa đến một tòa nhà ở ngoại ô Phnom Penh, nơi những người đàn ông, dường như đến từ Trung Quốc, mặc đồng phục, cầm dùi cui đứng gác. Họ chĩa máy chích điện và súng ngắn về phía B, yêu cầu anh cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng.

"Bị đe dọa không ngừng nghỉ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiết lộ mật khẩu", anh nói.

Sau 30 ngày bị giam, B trốn thoát khi một lính gác rời đi trong chốc lát. Tuy nhiên, ác mộng vẫn tiếp diễn dù anh trở về Hàn Quốc. Nhóm tội phạm bắt cóc B ở Campuchia đã tạo ra nhiều công ty dưới tên anh và thực hiện hành vi lừa đảo. Kết quả là tất cả tài khoản tài chính của B đều bị phong tỏa và anh bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra với cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn USD.

Bên ngoài khu phức hợp Mango, nơi được cho là trung tâm lừa đảo qua điện thoại, gần Phnom Penh, hôm 15/10. Ảnh: Chosun

"Đi Campuchia giúp bạn xóa nợ và kiếm tiền", C, thanh niên ngoài 20 tuổi đang chìm trong nợ nần, đã không thể khước từ lời đề nghị này từ một công ty cho vay. Tuy nhiên, địa ngục mở ra vào tháng 6 năm ngoái khi anh vay 2,2 triệu won (hơn 1.500 USD) với lãi suất lên tới 5.000%/năm.

"Làm việc tại một công ty casino ở Campuchia trong một tuần, chúng tôi sẽ xóa nợ và cho anh thêm 3 triệu won (hơn 2.100 USD)", người cho vay nói với C. Họ thậm chí còn mua giúp anh vé máy bay.

Bùi tai, C nói với cha rằng mình "sẽ trở về sau một tuần" và lên chuyến bay tới Campuchia vào ngày 17/7/2024.

Khi hạ cánh, nơi anh được đưa đến không phải casino mà là một khu phức hợp tội phạm lừa đảo trực tuyến. Các thành viên băng nhóm Trung Quốc nói với C rằng công ty cho vay đã bán anh. "Hãy tống tiền người Hàn Quốc bằng lừa đảo qua điện thoại", họ ra lệnh.

Hai ngày sau, C liều mạng nhảy từ tầng ba khu phức hợp xuống đất để trốn thoát. 5 ngày sau khi trở về Hàn Quốc, anh trình báo cảnh sát về những trải nghiệm khủng khiếp ở Campuchia. Giới chức đang điều tra công ty cho vay.

Các phóng viên từ báo Chosun hôm 15/10 đã tới một trung tâm lừa đảo nằm cách Phnom Penh khoảng 50 phút lái xe. Hiện ra trước mắt họ là khu phức hợp rộng lớn với mái màu xanh da trời. Khoảng 10 biệt thự 4 tầng, mỗi tầng có 22 phòng, được bố trí san sát nhau.

Đây là Prince Complex, khu phức hợp tội phạm lớn nhất Campuchia, "căn cứ" của nhóm tội phạm Trung Quốc chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại trên toàn thế giới. Hơn 4.000 người bị dụ dỗ từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia cùng nhiều nơi khác bị giam và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến tại nơi này.

Cổng vào khu phức hợp có treo chữ Phúc bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, có rất ít người qua lại. Sau bê bối liên quan đến việc một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia hồi tháng 8, chính quyền địa phương đã tăng cường trấn áp, khiến tội phạm bỏ trốn.

"Những kẻ lừa đảo trực tuyến này gần đây đã rời đi cùng máy tính và thiết bị văn phòng", một người dân cho hay.

Khi phóng viên chụp ảnh khu vực, các sĩ quan cảnh sát Campuchia gần đó hét lên, yêu cầu họ "không được chụp". "Thật kỳ lạ là cảnh sát lại đóng chốt ở đây dù không còn ai xung quanh", một công dân Hàn Quốc đi cùng đoàn phóng viên nói. Tin đồn lan truyền trong cộng đồng người Hàn Quốc tại địa phương rằng "cảnh sát đang bảo vệ các băng nhóm này".

"Họ sẽ lại xuất hiện như chuột chũi, tiếp tục hoạt động sớm thôi", một người dân Campuchia nói khi bắt gặp đoàn phóng viên bên ngoài Prince Complex.

Vũ Hoàng (Theo Chosun, Korea Herald, AFP, Reuters)