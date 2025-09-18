Nắn chỉnh cột sống sau phẫu thuật

Sau phẫu thuật cột sống, người bệnh vẫn có thể thực hiện phương pháp nắn chỉnh Chiropractic (hay còn gọi là trị liệu thần kinh cột sống) để hồi phục nhanh hơn, theo bác sĩ Paul D’Alfonso.

Giám đốc Phòng khám Maple Healthcare (TP HCM) chuyên điều trị các bệnh lý cơ xương khớp cho biết, sau một ca phẫu thuật liên quan đến cột sống, đa số bệnh nhân đều sợ bất kỳ tác động nào lên vùng đã mổ hoặc xung quanh, sợ gây nguy hiểm, làm lỏng vít nẹp hay tái phát tổn thương. Vì vậy, không ít người chấp nhận sống chung với cơn đau, cơ căng cứng, mất ngủ, khó vận động - nghĩ rằng đây là cái giá phải trả sau phẫu thuật.

Nhiều người nghĩ rằng, đau sau phẫu thuật là do vùng được can thiệp chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên thực tế, phần lớn nguyên nhân đến từ các đốt sống lân cận. Khi một khu vực đã được cố định bằng vít nẹp, các đốt sống khác buộc phải "gánh vác" thêm áp lực, từ đó dẫn đến đau nhức toàn thân; tê bì tay chân, yếu cơ, hạn chế vận động. Hệ quả tiếp theo có thể là mất ngủ triền miên, chất lượng sống suy giảm. Nhiều người lựa chọn thuốc giảm đau như một giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thuốc, triệu chứng có thể tạm thời thuyên giảm, nhưng gốc rễ vấn đề vẫn âm thầm tiến triển và gây hệ lụy đến các cơ quan chức năng khác như dạ dày, thận, gan.

Bác sĩ Paul cho biết, sau phẫu thuật cột sống, bệnh nhân vẫn có thể an toàn thực hiện phương pháp nắn chỉnh Chiropractic nếu làm đúng cách. Thậm chí một số trường hợp có thể giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn sau ca phẫu thuật.

Bác sĩ Paul áp dụng Chiropractic giúp bệnh nhân đẩy nhanh quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: Maple Healthcare

Bác sĩ Paul lấy ví dụ về trường hợp một bệnh nhân mới đây tại Maple Healthcare là bà Hiền (58 tuổi, Gia Lai) bị tai nạn gãy hai đốt sống cổ, dập 5 đốt tủy. Sau ca phẫu thuật cố định cột sống, bà phải sống chung với những cơn đau thắt lưng dai dẳng, yếu tứ chi, không thể đi lại. Kết quả thăm khám tại Maple cho thấy các đốt sống của bệnh nhân bị lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động. Bác sĩ Paul đã thực hiện một phác đồ nắn chỉnh kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, thiết kế dành riêng cho tình trạng của bà.

Bà Hiền từng tưởng phần đời còn lại chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn, nhưng chỉ sau một thời gian điều trị, tình trạng đau nhức giảm đáng kể, giấc ngủ cải thiện, và quan trọng hơn cả - bà đã có thể đứng lên, đi lại, và quay về với cuộc sống bình thường.

Kết quả thăm khám cho thấy cột sống cổ của bà Hiền bị lệch, gây hạn chế vận động. Ảnh: Maple Healthcare

Bác sĩ Paul giải thích, Chiropractic không tác động trực tiếp vào khu vực đã phẫu thuật hay vùng cố định bằng vít nẹp. Thay vào đó, bác sĩ tập trung điều chỉnh những đốt sống lân cận - nơi đang chịu áp lực bù trừ - để giải phóng chèn ép thần kinh, giảm căng cứng cơ và khôi phục sự linh hoạt cho cột sống. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, phác đồ nắn chỉnh có thể mang lại những lợi ích như giảm đau nhức, căng cứng cơ; cải thiện khả năng vận động; tăng chất lượng giấc ngủ; hỗ trợ quá trình hồi phục tổng thể.

Câu chuyện của bà Hiền không phải ngoại lệ. Tại Maple, mỗi bệnh nhân sau phẫu thuật đều có hành trình hồi phục khác nhau - vì vậy, phác đồ trị liệu cần được cá nhân hóa tuyệt đối, dựa trên kết quả chẩn đoán hình ảnh (X-quang, MRI) và tình trạng hiện tại của bệnh nhân.

"Điều quan trọng nhất không phải là tìm một phương pháp duy nhất để bám víu, mà là xây dựng một lộ trình hồi phục cá nhân hóa, được thiết kế khoa học và phù hợp với cơ thể của từng bệnh nhân", bác sĩ Paul cho biết. Theo bác sĩ, hành trình hồi phục chỉ thực sự toàn diện và bền vững khi có sự kết hợp đa phương pháp. Đầu tiên là nắn chỉnh Chiropractic: đưa các đốt sống sai lệch về đúng vị trí, giảm áp lực lên hệ thần kinh. Tiếp theo là vật lý trị liệu: giúp lưu thông máu, thư giãn cơ, giảm tình trạng co cứng tại vùng phẫu thuật và các đốt sống lân cận, ngăn tái phát đau. Thứ ba là bài tập phục hồi chức năng: giúp cơ thể lấy lại sự cân bằng, điều chỉnh tư thế, hạn chế tối đa tình trạng teo cơ, cứng khớp. Cuối cùng là điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tập luyện tại nhà: bệnh nhân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, giữ cho các cơ luôn được vận động, tăng cường hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian hồi phục.

"Quan trọng hơn, bệnh nhân cần kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và tái khám định kỳ để đảm bảo kết quả điều trị bền vững", bác sĩ Paul nhấn mạnh.

Bác sĩ Paul cho biết thêm, đó là lý do vì sao Maple không trị liệu cơn đau tức thời, mà lắng nghe và thấu hiểu những thay đổi trong cơ thể bệnh nhân, để từ đó xây dựng kế hoạch điều trị hiệu quả lâu dài. Chính sự kết hợp này mang lại sự khác biệt: không chỉ giải tỏa cơn đau, mà còn giúp họ thực sự lấy lại chất lượng sống.

Bà Hiền chia sẻ về trường hợp của mình:

Kim Anh