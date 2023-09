Nam sinh Việt nhận học bổng du học ngành y tại Mỹ

Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1995) nhập học ngành y tại Trường Đại học y Sidney Kimmel (Mỹ) với mức học bổng 50.000 USD, khoảng 1,2 tỷ đồng, mỗi năm.

Chương trình đào tạo y khoa tại Mỹ có khác biệt nhiều so với ở Việt Nam. Tại xứ sở cờ hoa, để đủ điều kiện nộp đơn cho các trường y, sinh viên phải hoàn thành chương trình Pre-Medicine, tốt nghiệp ở bậc cử nhân hoặc đang trong quá trình học cử nhân ở thời điểm nộp đơn và hoàn thành chương trình trước khi nhập học trường y.

Vì vậy, để theo đuổi mục tiêu này, Quốc Thịnh cần vượt qua nhiều thử thách. Anh chuẩn bị cho hành trình du học Mỹ từ những ngày đầu học tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM).

Nguyễn Quốc Thịnh - sinh viên Y Khoa tại Sidney Kimmel Medical College. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời điểm ấy, chàng trai TP HCM xác định bản thân cần có định hướng từ ngày đầu, rèn tinh thần "thép", tính kiên trì, đầu tư thời gian vào việc học và rèn kỹ năng. Hành trình này của anh có sự đồng hành của chuyên gia tư vấn du học Stella Education - cô Ngọc Trần. Cô theo sát nam sinh trong suốt thời gian chuẩn bị hồ sơ, định hướng ngành và trường, từ đó xây dựng nền tảng tốt trước khi bắt đầu học y tại Mỹ.

Quốc Thịnh kể lại, thời gian chuẩn bị chương trình Pre-Medicine, chuyên gia tư vấn đã giúp anh làm quen dần với nền văn hóa của Mỹ, đọc thêm sách tiếng Anh. Đây là sự chuẩn bị quan trọng để giúp bản thân thích nghi tốt hơn khi sang môi trường mới.

"Mình tập thói quen rèn luyện thêm thể lực để tăng sức khỏe thể chất, tinh thần và hình thành thói quen tốt để đi học xa nhà", du học sinh Mỹ nói thêm.

Quốc Thịnh (đeo kính, góc trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè trong buổi lễ Tạ ơn tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2014, Quốc Thịnh nhập học ngành Biochemistry (Hóa Sinh) tại Đại học Temple (Temple University) với học bổng toàn phần. Sau khi hoàn thành chương trình Pre-Medicine, nam sinh bước vào kỳ thi MCAT (Medical College Admission Test). Đây là bài kiểm tra tuyển sinh đại học y ở Mỹ, có tính bắt buộc với những sinh viên muốn nộp hồ sơ vào các trường đào tạo ngành này.

Bên cạnh điểm số MCAT, Quốc Thịnh cần chuẩn bị thêm bài luận trong hồ sơ du học. Do đó, anh tăng cường hoạt động thiện nguyện, cộng đồng, hỗ trợ tại bệnh viện hoặc nghiên cứu để ghi điểm với hội đồng tuyển sinh. Đối mặt với mức cạnh tranh gay gắt giữ các ứng viên cùng có thành tích tốt, mỗi người cần chuẩn bị tốt cho tất cả các vòng, từ hồ sơ đến phỏng vấn.

Quốc Thịnh tham gia câu lạc bộ Tạp chí Sinh học của trường, trở thành nghiên cứu viên trong các dự án về bệnh học như: bệnh ung thư thần kinh trung ương ở trẻ em tại Bệnh viên nhi đồng thành phố Philadelphia (CHOP, Mỹ). Anh cũng dành thời gian nghỉ hè cho các hoạt động, dự án cộng đồng, công tác xã hội tại bệnh viện, khu vực.

Nam sinh chia sẻ, quá trình làm tình nguyện viên phiên dịch trong bệnh viện cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ về các phương pháp phòng chống Covid-19 là điều "tự hào nhất" với anh. Quốc Thịnh hỗ trợ trao đổi bệnh tình với các bác sĩ tại Mỹ. Với nền tảng kiến thức, ngôn ngữ, anh đã giúp nhiều đồng hương tại đất nước khác.

Anh cũng trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm như public speaking (hùng biện trước đám đông), academic writing (viết bài luận theo chuẩn của đại học Mỹ), tư duy logic, quản lý thời gian, viết báo cáo khoa học...

"Giai đoạn viết luận cô Ngọc luôn đồng hành, giúp mình hoàn thiện, chuẩn bị tốt trước khi phỏng vấn với phía trường. Nhờ quá trình học tại Stella, mình tích lũy nhiều kỹ năng quan trọng, có nền tảng tốt để học đại học dễ dàng hơn", anh nói thêm.

Một góc của Sidney Kimmel Medical College. Ảnh: Sidney Kimmel Medical College

Trước khi chọn Trường đại học Y Sidney Kimmel (Sidney Kimmel Medical College), Quốc Thịnh còn trúng tuyển và nhận được học bổng từ David Geffen School of Medicine at UCLA (41.116 USD mỗi năm); Tufts University School of Medicine (51.777 USD mỗi năm), Cooper Medical School at Rowan University (20.000 USD mỗi năm).

Nam sinh cho biết, anh sẽ tiếp tục giữ tinh thần nhiệt huyết với cộng đồng người Việt tại đây, tích cực tham gia những hoạt đồng ý nghĩa giúp đỡ du học sinh và những người dân sinh sống nơi đất khách quê người.

Nhật Lệ