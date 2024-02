Nam sinh Việt hai lần giành học bổng từ New Zealand

Trần Gia Huy (TP HCM, sinh năm 2004) giành học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) năm 15 tuổi và tiếp tục giành nhiều học bổng sau ba năm.

Nam sinh thế hệ đầu tiên nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học vào năm 2019. Học bổng danh giá này đã mở ra cho cậu và rất nhiều học sinh trung học Việt Nam khác hành trình khẳng định bản thân trên trường quốc tế.

"Học bổng NZSS đã mang lại cho em cơ hội theo học bậc trung học tại New Zealand, không chỉ giúp phát triển về mặt học thuật mà còn về khả năng tự lập, sức khỏe thể chất, kỹ năng giao tiếp và hòa nhập trong cộng đồng quốc tế", Gia Huy chia sẻ.

Tại New Zealand, chàng trai sinh năm 2004 bắt đầu từ những trải nghiệm "đầu tiên", từ đó, tạo nên nhiều bước đột phá. Từ một cậu bé rụt rè, Huy học cách vượt lên chính mình, phá vỡ rào cản ngôn ngữ, hòa nhập với môi trường mới với sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè tại đất nước thân thiện này.

Thời khóa biểu trung học tại đây chỉ kéo dài từ 8h đến 15h. Nhờ đó, cậu có thời gian tham gia câu lạc bộ bảo vệ môi trường và bén duyên với bộ môn chạy bộ. Môn thể thao này giúp cậu cải thiện sức khỏe, đồng thời, mở rộng vòng tròn kết nối, rèn luyện "sức bền" trong học tập và cuộc sống.

"Khi còn là một học sinh trung học, em lần đầu tiên hoàn thành đường chạy dài 42 km ở giải Rotorua Marathon và nhận được chiếc cúp từ Athletics Auckland. Đây là một cột mốc cực kỳ quan trọng về việc vượt lên trên bản thân đối với em", nam sinh kể lại.

Gia Huy nhận cúp từ Athletics Auckland. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, nam sinh hoạt động trong câu lạc bộ bảo vệ môi trường, cùng bạn bè và thầy cô New Zealand gom rác thải ở khu vực trường, gây quỹ bằng cách bán bánh và tuyên truyền. Với tình yêu thiên nhiên được nuôi dưỡng tại đất nước, cùng thế mạnh về các môn khoa học, chàng trai theo đuổi ngành học về môi trường, quyết tâm góp phần bảo tồn thiên nhiên.

Sau ba năm học THPT tại xứ sở Kiwi, Trần Gia Huy tiếp tục xuất sắc trở thành sinh viên ngành Khoa học Môi trường tại Đại học Canterbury, trường đại học lâu đời thứ hai New Zealand và nằm trong top 2% trường tốt nhất thế giới với học bổng trị giá 15.000 NZD. Trước đó, cậu cũng giành loạt học bổng từ các trường đại học hàng đầu khác của New Zealand như Đại học Waikato, Đại học Otago hay Đại học Victoria Wellington.

Ông Trần Tấn Dũng, bố của Trần Gia Huy cho biết, học bổng NZSS không chỉ hỗ trợ tài chính cho con đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trải nghiệm nền giáo dục phổ phông chất lượng, mà còn giúp gia đình hiểu việc du học là bệ phóng để trưởng thành, tỏa sáng theo cách riêng.

Gia Huy (bên trái) chia sẻ trực tuyến tại Lễ trao Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2023 do ENZ tổ chức vào tháng 7/2023. Ảnh: ENZ

NZSS là sáng kiến giáo dục của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), triển khai từ năm 2019. Đây là chương trình học bổng Chính phủ New Zealand đầu tiên và duy nhất dành cho học sinh bậc trung học.

Chia sẻ thêm về giá trị của học bổng này, bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc ENZ tại Việt Nam cho biết, học sinh đạt NZSS có cơ hội tiếp cận một trong những hệ thống giáo dục phổ thông hàng đầu thế giới, được hướng dẫn và chăm sóc tận tình trong môi trường học thuật chất lượng cao tại New Zealand.

"Theo dõi hành trình trưởng thành của các em, chúng tôi tự hào khi NZSS là bệ phóng mở ra cho người học các cơ hội học hỏi góc nhìn mới, tích lũy trải nghiệm mới để đạt được những thành tựu mới", bà khẳng định.

Học bổng NZSS 2024 sẽ mở thêm nhiều cơ hội cho học sinh Việt Nam với cơ chế xét tuyển kép. Ứng viên có thêm cơ hội xét học bổng từ các trường trong trường hợp chưa thành công với NZSS.

Để ứng tuyển, bên cạnh chứng minh năng lực học tập và khả năng tiếng Anh, học sinh cần chuẩn bị một video không quá 90 giây để thể hiện cá tính và đam mê riêng, chứng minh bản thân phù hợp với các tiêu chí của hội đồng.

Nhật Lệ