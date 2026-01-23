Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Nông Đức Quân, học sinh lớp 12A1, trường THPT Sơn Động số 1, giành giải nhì quốc gia môn Tin với 21,14/40 điểm, theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây vài ngày.

"Em rất vui vì thành tích đã vượt qua kỳ vọng ban đầu", nam sinh nói. Trước đó, Quân chỉ đặt mục tiêu đạt giải ba.

Nam sinh nhận xét cấu trúc đề thi nhìn chung dễ hơn so với năm ngoái. Quân làm bài với tâm thế dốc hết sức, không quá áp lực về kết quả. Chiến thuật mà em vạch ra từ trước là đọc mỗi bài hai lần để hình thành ý tưởng, sau đó mới bắt tay vào làm. Khi hoàn thành, Quân đọc lại toàn bộ bài để hạn chế sai sót.

Em ấn tượng nhất với câu 4 liên quan đến dãy số và câu 1 yêu cầu tư duy suy luận, đều không phải thế mạnh.

"Phải đến gần cuối giờ em mới nảy ra ý tưởng, sau khi nháp thử thì làm trọn vẹn được cả hai câu", Quân nhớ lại.

Nông Đức Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quân bắt đầu yêu thích Tin học từ năm lớp 8, khi lần đầu tiếp xúc với kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Nhờ nền tảng tư duy Toán tốt, em được thầy cô gọi vào đội tuyển cấp trường.

Vào lớp 10, Quân sớm xác định học tập nghiêm túc và đặt mục tiêu tham gia đội tuyển quốc gia môn Tin học. Để hiện thực hóa ước mơ, Quân chia nhỏ chặng đường: lớp 10, 11 phấn đấu đạt giải khuyến khích tại kỳ thi Tin học trẻ, lớp 11 đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Em chủ động tự tìm hiểu thông tin, nhờ nhà trường đăng ký cho tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia của tỉnh.

Trên lớp, Quân luôn cố gắng tối ưu thời gian các môn để dành học môn Tin. Vào kỳ nghỉ hè lớp 11, Quân tập trung tự học qua các lớp trên mạng và "cày" bài tập mà thầy giao mỗi ngày.

"Có những phần rất khó hiểu, không biết hỏi ai, em phải tự đọc và xem lại đến khi hiểu thì thôi", Quân nói.

Cuối năm ngoái, nam sinh vỡ òa khi lọt vào danh sách đội tuyển của tỉnh đi thi quốc gia, ở vị trí 20/20, là học sinh trường làng duy nhất.

"Em chỉ cách một bạn đúng 0,2 điểm để giành được suất thi", nam sinh kể lại.

Trong thời gian tập trung ôn luyện, Quân ở tại ký túc xá của trường chuyên Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi hai tuần về nhà một lần. Trong giai đoạn nước rút, nam sinh từng căng thẳng bởi kết quả các lần thi thử không tốt. Xác định phải "tất tay", Quân tập trung cao độ hơn. Ngoài học ở đội tuyển, em tự lên các trang web Tin học tìm thêm đề để làm quen với dạng bài và cách tư duy, không ngủ trước 0h.

"Với những bài làm sai, em sẽ làm lại cho đến khi hiểu và giải đúng thì thôi", Quân nói. "Em cũng hay trao đổi, hỏi bài bạn bè và luyện từng dạng bài để hiểu bản chất lý thuyết được dạy".

Để giải tỏa áp lực, nam sinh thường đi bộ khoảng 15-30 phút mỗi buổi chiều.

Nửa ngày sau khi nhận kết quả thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, Quân còn bước vào kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, hôm 20/1. Nam sinh cho biết trước đó khoảng 20 ngày, em duy trì nhịp ôn luyện đều đặn, mỗi ngày làm một đề, đồng thời rà soát và bổ sung những "lỗ hổng" kiến thức đã quên.

"Hè 11, em ôn song song cả Toán và Tin học để thi chọn tuyển quốc gia nên đã tích lũy nhiều kiến thức bổ trợ, vì thế thuận lợi hơn", Quân nói.

Cô Chu Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, nhận xét Quân thông minh, khiêm tốn, sống kỷ luật và có quyết tâm cao. Trước đó, Quân nổi bật vì là thủ khoa đầu vào lớp 10.

"Với một ngôi trường miền núi, việc có học sinh lọt vào đội tuyển quốc gia là điều vô cùng khó khăn. Quân lại chủ yếu tự học và phải cạnh tranh với các bạn đến từ các trường chuyên", cô Hương xúc động.

Quân cho biết sẽ tiếp tục tham gia thêm nhiều kỳ thi Tin học, đồng thời tập trung ôn thi đánh giá năng lực. Nam sinh đang quan tâm tới các ngành Sư phạm Toán, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.

"Chỉ cần bạn thực sự nỗ lực, cả thế giới sẽ ủng hộ bạn", Quân đúc rút.

Huyền Trang