Nam sinh trường chuyên Khoa học Tự nhiên vào chung kết Olympia

Từng lập kỷ lục ở phần thi Khởi động cuộc thi tuần, Nguyễn Thiện Hải An, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, giành vé vào chung kết Olympia với 325 điểm.

Chiều 20/6, cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng với sự góp mặt của bốn nhà leo núi: Nguyễn Tấn An (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Trần Danh Nhân (trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà (trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong đó Hải An lập kỷ lục ở phần thi Khởi động cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III với 150 điểm.

Viết Hà có phần thi khởi động gặp khó khăn ở những giây đầu nhưng sau đó cậu dần lấy lại bình tĩnh ở những phần thi sau. Ảnh chụp màn hình.

Ở phần Khởi động, trong một phút, Tấn An trả lời đúng 6 câu, giành 60 điểm. Danh Nhân giành 70 điểm. Viết Hà gặp khó khăn ở những giây đầu khi liên tiếp trả lời sai, tuy nhiên sau đó đã lấy lại bình tĩnh và giành 40 điểm.

Trả lời sau cùng, Hải An cho biết đã chuẩn bị thêm kiến thức và duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ cho trận thi quý này. Em còn nhận được lời chúc của một người anh rằng nếu vào chung kết sẽ bao đi ăn uống. Kết quả, Hà Anh khởi động thuận lợi, giành 80 điểm.

Các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật với nhiệm vụ tìm ra ẩn số có 25 chữ cái. Ở câu hỏi đầu tiên, chỉ Danh Nhân và Viết Hà trả lời đúng. Khi cả trường quay đang chúc mừng hai bạn, Danh Nhân bất ngờ nhấn chuông xin trả lời từ khóa của chương trình. Tuy nhiên, ngay khi đưa ra đáp án Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Danh Nhân ôm đầu phát hiện đã sai.

Viết Hà ngay sau đó có cơ hội trả lời. Với đáp án Bản yêu sách của nhân dân An Nam, Viết Hà bứt phá, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Danh Nhân và Hải An cùng được 80 điểm, còn Tấn An 60 điểm.

Phần Tăng tốc là màn thể hiện xuất sắc của Viết Hà. Kỳ vọng đạt 130 điểm, nhưng với sự xuất sắc của các nhà leo núi khác, đặc biệt là Viết Hà, khiến Hải An chỉ có điểm số cao thứ hai. Kết thúc phần thi thứ ba, Viết Hà dẫn đầu với 260 điểm, tiếp sau là Hải An 200, Danh Nhân 140 và Tấn An 120.

Nói về điểm số của mình, Viết Hà cho biết: "Em may mắn vì trong bốn câu thì có ba câu trả lời dựa vào linh cảm và đã giành được 40 điểm ở những câu ấy. Hy vọng may mắn sẽ luôn ở bên và em sẽ cố gắng giữ vững".

Khi được hỏi về khả năng ai sẽ giành chiến thắng ở phần thi cuối cùng, Viết Hà thận trọng cho rằng cuộc thi chưa kết thúc nên cơ hội được chia đều cho bốn bạn. Tấn An dự đoán Viết Hà hoặc Hải An, trong khi Hải An có niềm tin sẽ giành kết quả tốt ở phần thi quyết định.

Bốn nhà leo núi lên bục nhận giải cuối chương trình. Ảnh chụp màn hình.

Viết Hà mở màn ở phần thi Về đích với gói câu hỏi 10-20-30 và không chọn ngôi sao hy vọng. Trong ba câu, em chỉ trả lời đúng câu 30 điểm, tổng số điểm 290.

Hải An thể hiện quyết tâm khi chọn gói câu hỏi khó hơn 20-30-30. Ở hai câu hỏi đầu, Hải An xuất sắc trả lời đúng, dần dần tiến tới mục tiêu đặt ra. Ở câu hỏi cuối 30 điểm, Hải An quyết định "tất tay" chọn ngôi sao hy vọng.

Với câu hỏi: "Nói chung muốn dập tắt sự cháy thì phải thực hiện một hoặc đồng thời hai biện pháp nào?", Hải An trả lời "ngắt nguồn oxy của đám cháy hoặc là giảm nhiệt độ của đám cháy xuống ngưỡng cháy".

Người dẫn chương trình nhắc lại khoảng cách điểm số rất ngắn của Hải An với Viết Hà. Cả trường quay hồi hộp, nhiều khán giả bên dưới chắp tay cầu nguyện. Không lâu sau, bạn bè, thầy cô và người thân của Hải An dưới hàng ghế khán giả nhảy lên sung sướng khi ngôi sao may mắn đã đem lại điểm số. Kết quả, Hải An về đích với 305 điểm, vượt qua Viết Hà.

Tuy nhiên, Viết Hà sau đó giành cơ hội nâng điểm số lên 320, sau khi Danh Nhân trả lời sai ở câu 30 điểm. Trong phần thi của thí sinh Tấn An, Hải An giành thêm 10 điểm, thu hẹp khoảng cách với Viết Hà 5 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) giành giải nhất cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với 325 điểm. Ảnh chụp màn hình.

Khi Tấn An chọn ngôi sao hy vọng và tiếp tục trả lời sai, Hải An ấn chuông nhanh hơn, giành quyền trả lời. Không giữ nổi bình tĩnh, Hải An nói trong tiếng thở dồn dập và nhảy lên ăn mừng khi người dẫn chương trình cho biết đó là câu trả lời đúng. Đứng bên cạnh, Viết Hà ôm mặt khóc tiếc nuối.

Trận chung kết quý III kết thúc với chiến thắng thuộc về Hải An - 325 điểm, Viết Hà 320, Danh Nhân 90 và Tấn An 75 điểm. Bước lên bục nhận giải, Viết Hà và Hải An nắm tay động viên nhau, trước khi trở về trong vòng tay chúc mừng của bạn bè, thầy cô.

