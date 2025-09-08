Nam sinh TP HCM nhận hai giải thưởng khoa học quốc tế

Phạm Hoàng Long (2008, TP HCM) và các bạn trong dự án Aquaneer Việt Nam giành hai giải thưởng lớn tại Conrad Challenge 2024, cuộc thi khoa học uy tín tổ chức tại Houston, Mỹ.

Phạm Hoàng Long cùng bốn học sinh lớp 12, đến từ Trường Quốc tế BIS và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã cùng nhau lên ý tưởng và triển khai nghiên cứu dự án Aquaneer Việt Nam.

Ý tưởng của dự án xuất phát từ thực tế mỗi năm, ngành chế biến thủy sản tại Việt Nam thải ra một lượng lớn vỏ tôm, thường bị bỏ đi gây ô nhiễm môi trường. Từ nguồn nguyên liệu đó, nhóm nghiên cứu và ứng dụng chitosan, một loại polymer sinh học chiết xuất từ vỏ tôm, để phát triển hệ thống lọc nước bền vững.

Hệ thống có khả năng loại bỏ 97% độ đục và 99% tạp chất, lọc được tới 500 lít nước mỗi giờ, đủ cung cấp nước sạch cho hơn 1.000 người mỗi ngày. Không chỉ giải quyết bài toán môi trường, Aquaneer còn mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản Việt Nam, biến phụ phẩm thành giải pháp hữu ích.

Phạm Hoàng Long (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn tại Conrad Challenge 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong đội, Phạm Hoàng Long đảm nhiệm vai trò phát triển mô hình tài chính. Long phụ trách xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, tính toán điểm hòa vốn và lộ trình thương mại hóa sản phẩm.

"Em muốn dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng khoa học, mà còn có thể vận hành như một doanh nghiệp thực thụ, đủ sức phát triển ngoài đời thực", Long chia sẻ.

Song song với việc học Tú tài Quốc tế (IB), Long cùng các thành viên phải làm việc với doanh nghiệp sản xuất chitosan, nghiên cứu cơ chế vận hành của công ty và chuẩn bị tài liệu, mô hình để thuyết trình. "Có những lúc tưởng như không thể sắp xếp nổi giữa việc học và áp lực cuộc thi, nhưng niềm tin vào sản phẩm đã giúp cả nhóm tiếp tục", Long kể lại.

Vượt qua hàng nghìn dự án từ khắp nơi trên thế giới, Aquaneer Việt Nam của đại diện Việt Nam đã xuất sắc giành đồng thời hai giải thưởng quan trọng: Power Pitch (thuyết trình xuất sắc) và Glinsky Tabletop Expo Award (triển lãm ý tưởng).

"Đứng thuyết trình trước các kỹ sư, học giả từ những tập đoàn lớn như Intel, Amazon khiến chúng em vừa hồi hộp vừa tự hào. Chúng em cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với 20 đội từ nhiều quốc gia, một trải nghiệm không bao giờ quên của em", Long nói về khoảnh khắc đứng trên sân khấu tại Houston.

Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nancy Conrad - người sáng lập Conrad Challenge. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiến thắng tại Conrad Challenge 2024 đã mở ra cơ hội để Aquaneer Việt Nam tiến xa hơn. Tại triển lãm ở NASA Space Center Houston, dự án đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, trong đó có ông William T. Harris, CEO Trung tâm Không gian Houston. Ông bày tỏ mong muốn kết nối đội với các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam.

Ngoài ra, nhóm cũng nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, một trong những công ty cung cấp chitosan và chất lượng hàng đầu. Họ cũng ngỏ ý mong muốn trở thành đối tác quan trọng khi dự án được triển khai trong thực tế.

Tuy vậy, việc đưa dự án vào đại trà ngay lập tức chưa khả thi bởi các thành viên trong nhóm đều đang bước vào giai đoạn cuối trung học, chuẩn bị kế hoạch du học của mỗi người. Nhóm dự định sẽ gọi vốn và tìm đối tác để phát triển sản phẩm trong tương lai. Ước mơ của các thành viên là dự án không chỉ dừng ở cuộc thi, mà còn mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng.

Với triết lý sống "yêu quý những phút giây được làm việc", Long tin sự bền bỉ và đam mê sẽ giúp mình tiến xa, trở thành công dân toàn cầu mang đến giá trị thực sự cho cộng đồng."Em muốn trở thành một doanh nhân khởi nghiệp và nhà đầu tư nhưng quan trọng hơn, em muốn mọi việc mình làm đều có tác động tích cực tới xã hội".

Conrad Challenge là sân chơi khoa học quốc tế thường niên dành cho học sinh trung học, do bà Nancy Conrad, vợ của phi hành gia NASA Pete Conrad, sáng lập nhằm truyền cảm hứng cho học sinh giải quyết những thách thức toàn cầu bằng khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Năm 2024, cuộc thi thu hút 4.700 đội thi đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... Mỗi đội gồm từ 2 đến 5 thành viên, trong đó phải có một người trưởng thành làm huấn luyện viên, người có chuyên môn để hướng dẫn và cố vấn khoa học.

Tại vòng Chung kết, các đội trình bày ý tưởng trước 500 chuyên gia đến từ nhiều tập đoàn và tổ chức quốc tế như Intel, Amazon, Equinox. Sân khấu thuyết trình đặt tại Trung tâm Vũ trụ Houston (NASA Space Center Houston), cái nôi của nhiều chương trình không gian Mỹ.

Thiên Minh