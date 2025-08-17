Nam sinh tốt nghiệp hai trường trong 5 năm

Để có lợi thế khi ứng tuyển học bổng du học, Gia An đăng ký theo ngành Trung Quốc học và Kinh doanh ở hai trường, tốt nghiệp sau 5 năm.

Lê Gia An, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), trong ba năm với điểm 8.22/10. Cuối năm ngoái, nam sinh đã nhận bằng cử nhân loại khá ngành Trung Quốc học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.

Theo TS Nguyễn Thị Diệu Hiền, giảng viên khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Kinh tế - Luật, việc sinh viên học ở hai trường không còn xa lạ nhưng Gia An là trường hợp hiếm hoi tốt nghiệp với bằng giỏi ở UEL, vượt tiến độ. Điều này cho thấy sự nỗ lực và kế hoạch sắp xếp hợp lý của nam sinh.

Với hai tấm bằng cử nhân cùng chứng chỉ Hán ngữ HSK 6/6, TOEIC 750/990 và một số thành tích khác, Gia An giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc (CSC) để theo học bậc thạc sĩ ở Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương.

"Học bổng du học là mục tiêu mình đặt ra ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Việc học song song hai ngành ở hai trường cũng nằm trong kế hoạch này", Gia An cho hay.

Lê Gia An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia An kể từng được tham gia một chuyến giao lưu của thanh niên tỉnh Bình Dương (cũ) ở Hàn Quốc vào năm lớp 11. Lần đầu được ra nước ngoài, cậu học trò trầm trồ trước những tòa nhà chọc trời, đường phố sạch, giao thông công cộng hiện đại. Từ đó, An ấp ủ giấc mơ du học để mở mang tầm mắt.

Yêu thích Trung Quốc thông qua nhiều phim, truyện, lại có năng khiếu học ngoại ngữ nên An thi vào ngành Trung Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngay từ năm nhất, An đã tìm hiểu thông tin về học bổng CSC ở bậc thạc sĩ. Nam sinh cũng muốn học thêm ngành Kinh doanh quốc tế ở trường Đại học Kinh tế - Luật, vì định theo đuổi ngành này khi du học.

Quy chế đào tạo song ngành của Đại học Quốc gia TP HCM cho phép sinh viên theo một ngành học khác trong hệ thống sau khi hoàn thành năm học đầu. Nhưng Gia An quyết định học xong hai năm ở trường Nhân văn mới đăng ký.

An lý giải khi học một ngôn ngữ mới, giai đoạn đầu thường khó khăn. Hơn nữa, hai năm đầu là khoảng thời gian phù hợp để em đã hoàn thành các môn học nặng của ngành.

Chỉ được miễn vài môn đại cương như Triết học, Thể dục, Giáo dục quốc phòng ở Đại học Kinh tế - Luật nên khối lượng môn học còn lại của An khá nặng. Nam sinh phải đảm bảo không trượt bất kỳ môn nào, điểm trung bình đều từ 7 trở, nếu không sẽ bị dừng chương trình.

An kể có những môn chuyên ngành cả năm chỉ có một lớp, nếu không sắp xếp được sẽ ảnh hưởng tiến độ tốt nghiệp. Nhờ tính toán trước, An không bị trùng lịch những môn quan trọng.

"Việc sáng học ở trường Nhân văn, chiều phải chạy sang Kinh tế - Luật là chuyện thường như cơm bữa", An kể, cho biết luôn chú tâm ghi nhớ kiến thức ngay trên lớp, phần nào chưa hiểu sẽ hỏi lại thầy cô hoặc bạn bè.

Những đợt thi cuối kỳ, nam sinh lên kế hoạch ôn tập sát sao. Môn nào thi trước, An ôn trước. Ngoài giáo trình, nam sinh tìm đọc, xem nhiều tài liệu hơn để làm bài, đặc biệt với những môn có đề thi mở.

Gia An chụp ảnh kỷ niệm với hai bằng cử nhân hồi tháng 7/2025. Ảnh: Phương Linh

Cuối năm ngoái, khi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và biết chắc sẽ hoàn thành chương trình học ở Kinh tế - Luật đúng tiến độ, An bắt đầu nộp hồ sơ xin học bổng Chính phủ Trung Quốc. Nam sinh đăng ký vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Kinh tế Tài chính Trung ương và Sư phạm Nam Kinh.

Sau hai vòng hồ sơ và làm bài kiểm tra học thuật, An nhận tin đỗ cả ba trường. Nam sinh chọn Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương vì định theo ngành này từ đầu. Trường cũng có tiếng khi xếp hạng hai ở Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế tài chính, theo Shanghai Ranking.

TS Nguyễn Thị Diệu Hiền cho hay Gia An gây ấn tượng với giảng viên nhờ tinh thần cầu tiến, biết mình muốn gì và lên kế hoạch rõ ràng để từng bước đạt được.

"Gia An học hệ đại trà, lớp có khi lên đến cả trăm sinh viên nhưng tôi vẫn nhớ em này vì học hành nghiêm túc, hay phát biểu, hết giờ học còn ‘vây’ giảng viên để hỏi thêm", cô Hiền nói.

Biết học trò mong muốn trở thành giảng viên, TS Hiền động viên An hoàn thành tốt chương trình thạc sĩ và học lên cao hơn để quay về trường. Đây cũng là mục tiêu của An trong những năm tới.

Lệ Nguyễn