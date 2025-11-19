Nam sinh ngành Điều tra là thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân

Được theo ngành Điều tra tội phạm, Đức Bình háo hức vì thấy đậm "chất công an", nỗ lực học hỏi, trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Nguyễn Đức Bình, 23 tuổi, ở Hà Nội, là một trong 95 thủ khoa xuất sắc, được UBND TP Hà Nội tuyên dương tại Văn Miếu Quốc Tử Giám tối 14/11.

Bình học chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tốt nghiệp với điểm trung bình 3,81/4, xếp loại xuất sắc. Vì thế, Bình ra trường với hàm Trung úy, trong khi thông thường là Thiếu úy.

Trước đó, nam sinh từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an và nhiều thành tích khác. Bình nói tự hào song hiểu rằng trách nhiệm đi kèm để xứng với sự tin tưởng của thầy cô, cấp trên cũng lớn hơn.

Nguyễn Đức Bình, thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình kể gia đình có truyền thống làm giáo viên và làm trong lực lượng vũ trang. Thời phổ thông, nam sinh cũng đắn đo giữa hai lựa chọn, nhưng quyết định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao.

Nhập học, Bình trải qua 6 tháng huấn luyện tân binh. Đang quen được bố mẹ chăm sóc, nam sinh bỡ ngỡ trước những yêu cầu về điều lệnh, tác phong, nề nếp. Khó khăn nhất là các bài tập thể lực với nhiều môn mới như võ, bơi lội...

Quá trình huấn luyện không tránh khỏi việc bị trầy xước, chấn thương, nhưng Bình thấy người nhanh nhẹn và "khỏe ra". Tác phong, lời nói của nam sinh cũng chuẩn chỉ hơn trước. Bình nhìn nhận những thay đổi này cho thấy bản thân đã quen và thích nghi với nếp sống kỷ luật.

Chàng trai Hà Nội sau đó được phân về chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội, học nặng về pháp luật và các kỹ năng cần thiết như thu thập và phân tích chứng cứ, tâm lý tội phạm, pháp y...

Đặc thù ngành học đòi hỏi Bình phải đọc rất nhiều. Không chỉ nắm vững nhiều Luật như Hình sự, Tố tụng hình sự, Tổ chức cơ quan điều tra hình sự..., Bình còn nghiên cứu nhiều văn bản pháp lý hay tài liệu nước ngoài.

Nam sinh cho biết chú trọng hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng. Bình liên tục đặt câu hỏi tại sao để nắm được logic của văn bản; liên kết với các vụ án, trường hợp cụ thể để nhớ lâu hơn. Với những chi tiết còn băn khoăn, Bình chủ động hỏi giảng viên hoặc thảo luận với bạn bè.

Ngoài ra, Bình tham gia nghiên cứu khoa học và hoàn thành bốn đề tài, chủ đề về thế hệ trẻ trong môi trường mạng và cách ngăn chặn ma túy tác động tới thanh niên.

Chương trình học khó, lại nhiều hoạt động, Bình kể không ít lần thấy "đuối", nhất là vào các đợt thi. Những lúc như vậy, nam sinh nhìn lại những nỗ lực để động viên bản thân cố gắng.

Thời gian thực tập, Bình làm việc tại công an quận Nam Từ Liêm cũ. Nam sinh nhìn nhận những trải nghiệm về quy trình, nguyên tắc điều tra giống kiến thức trên lớp, song các vụ án thực tế đòi hỏi chi tiết hơn rất nhiều. Trong nửa năm ở đây, Bình được học thêm về nghiệp vụ, rèn sự bình tĩnh và bản lĩnh khi xử lý tình huống cụ thể, nên thấy gắn bó và yêu nghề hơn.

Ngoài học, với Bình, điều thú vị thời sinh viên là được sinh hoạt tập trung trong ký túc xá cùng nhiều bạn, từ khắp mọi miền. Sống tại Hà Nội, Bình sẽ không có trải nghiệm này nếu học ở trường ngoài khối lực lượng vũ trang. Nam sinh không chỉ biết cách hòa nhập, chăm sóc bản thân mà còn hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa các địa phương.

"Mình luôn biết ơn môi trường công an, vì đã giúp mình từ một nam sinh khá nhút nhát trở nên trưởng thành, ở cả tác phong và suy nghĩ", Bình nói.

Thanh Hằng