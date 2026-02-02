Nam sinh mồ côi giành giải quốc gia, mơ nối nghiệp bác sĩ của mẹ

Mồ côi mẹ từ năm lớp 8, bố đi làm xa, Bảo Đức nỗ lực giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học với quyết tâm trở thành bác sĩ giống mẹ.

Đinh Bảo Đức, học sinh lớp 12B1, trường THPT Gia Viễn C (Ninh Bình), giành giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa với 19,125/40 điểm, hồi giữa tháng 1.

Trong hơn 300 thí sinh của tỉnh Ninh Bình tham dự kỳ thi, Bảo Đức là học sinh duy nhất đến từ trường không chuyên. Tuy đã dự kiến được mức điểm, Đức nói khá bất ngờ khi đạt giải ba.

Sau khi biết tin, em liền gọi điện khoe với bố. "Hai bố con đều rất mừng", anh Đinh Mai Thắng, bố Bảo Đức chia sẻ.

Đinh Bảo Đức. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Thắng kể Bảo Đức bộc lộ năng khiếu với môn Hóa học ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, thường đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Nhận thấy con có đam mê, anh cùng gia đình định hướng Đức theo đuổi chuyên sâu môn học này.

Trước đó, em cùng gia đình bốn người sinh sống tại Hà Nội. Do cơ thể ốm yếu, Đức thường xuyên phải đến bệnh viện của mẹ để chữa trị. Quan sát mẹ làm việc, lại được các bác sĩ hết mực quan tâm, nam sinh dần nhen nhóm ước mơ theo đuổi nghề y.

Biến cố đến khi mẹ em không may qua đời vì căn bệnh ung thư máu, lại thêm dịch Covid-19 bùng phát, Đức cùng em trai chuyển về Ninh Bình sống cùng gia đình bác vào năm lớp 8, còn bố ở lại công tác ở Hà Nội để lo kinh tế.

Sau khi giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh lớp 9, Bảo Đức đỗ thủ khoa đầu vào trường THPT Gia Viễn C. Dù không học trường chuyên, nam sinh đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển thi quốc gia.

"Mình không thể chỉ dừng lại ở đây được, mình phải vươn xa hơn", Đức tự nhủ.

Để củng cố kiến thức, Đức xin bố mua các khóa học trên mạng và sách tham khảo, rồi tự nghiên cứu. Hàng ngày, em tập trung nghe giảng trên lớp, ghi chú các kiến thức quan trọng vào sổ tay để thường xuyên xem lại với phương châm "cái gì học rồi thì không được để quên".

Nhờ vậy, Đức hai lần giành huy chương đồng kỳ thi toán SEAMO, đạt giải ba môn Hóa cấp tỉnh lớp 11 và giải nhì lớp 12, giải ba cuộc thi Chinh phục IELTS cấp tỉnh.

Đặt quyết tâm cao vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, song Đức vẫn duy trì học đều các môn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ cuối năm lớp 10. Em xây dựng lộ trình cụ thể, như nếu hôm nay tập trung cho môn Hóa thì hôm sau dành cho các môn Toán, Lý, Sinh.

Sau khi lọt vào đội tuyển vào đầu năm lớp 12, Bảo Đức chuyển đến ký túc xá trường THPT chuyên Lương Văn Tụy để tiện học tập. Nhưng do nhịp độ nhanh, em gặp áp lực về tâm lý.

"Khi cách kỳ thi chỉ còn mấy tháng nhưng điểm số của em còn cách biệt nhiều so với các bạn, cộng thêm nỗi lo về kỳ thi tốt nghiệp THPT nên em khá căng thẳng", Bảo Đức bày tỏ. Nhờ gia đình động viên, em nhanh chóng xốc lại tinh thần để tiếp tục ôn luyện.

Bảo Đức và bố. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Đức nhận định đề thi học sinh giỏi năm nay có nhiều phần mới, phân hóa hơn so với năm ngoái như tích phân, đạo hàm. Nam sinh ưu tiên làm những câu hỏi thuộc về thế mạnh trước như nhiệt học và nguyên tố. Gặp những câu khó, em thử áp dụng từng cách để tìm lối giải.

Bảo Đức ấn tượng và tự tin nhất là câu số 5 trong ngày thi đầu tiên, yêu cầu tìm các hợp chất của sắt dựa vào dữ kiện và sơ đồ có sẵn. Là mảng thế mạnh, nguyên tố sắt lại ít các hợp chất nên em coi đây là "may mắn".

Thầy Đinh Xuân Quang, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển tại trường THPT Lương Văn Tụy kể những ngày đầu, Bảo Đức chưa theo kịp các bạn, nhưng tiến bộ rất nhanh. Thầy ấn tượng bởi học trò thông minh, nghị lực và nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, tin tưởng Đức sẽ trở thành một bác sĩ tốt.

Nam sinh cho biết với giải ba quốc gia sẽ đăng ký vào ngành Y khoa của trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, Đức vẫn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Hải Yến