Nam sinh lọt top điểm Tiếng Anh cao nhất thế giới

Trần Ngọc Bảo lọt "Top in the World" môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) với điểm tuyệt đối 150/150 ở kỳ thi IGCSE của Cambridge.

Nhận kết quả hồi đầu tháng, đến giờ, Ngọc Bảo, học sinh lớp 11 trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội, vẫn nhớ cảm giác bất ngờ khi biết tin vào nhóm thí sinh đạt điểm cao nhất môn ESL. Theo công bố của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (Anh), Bảo còn đạt điểm A* - mức cao nhất, ở các môn Toán, Sinh, Lý, Hóa.

"Đây là kết quả vượt mong đợi của em", Bảo nói.

IGCSE là chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới. Thí sinh có thể chọn học 5 môn, tùy theo định hướng bản thân.

Cô Bùi Quyết Thắng, giáo viên chủ nhiệm của Bảo, nói đây là lần đầu trường có học sinh đạt thành tích này.

"Lúc đợi kết quả, cô trò đều chắc chắn Bảo đạt Top in Vietnam, nhưng Top in the World là điều chúng tôi chưa nghĩ tới", cô Thắng cho biết.

Bảo theo chương trình song bằng từ lớp 6, vừa học chương trình Cambridge của Anh, vừa học chương trình phổ thông Việt Nam. Đến lớp 9, khi lập danh sách 5 môn IGCSE, Bảo chọn 4 môn tự nhiên cùng môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Em cho biết được bố mẹ định hướng chú trọng học tiếng Anh từ nhỏ. Đọc bất kỳ thông tin gì hay làm dự án ở trường, nam sinh đều chọn tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Khi giải trí, Bảo cũng chọn xem những video có tiếng Anh. Nhờ học chương trình song bằng với giáo viên nước ngoài hàng ngày, Bảo cũng tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ này.

"Em không coi tiếng Anh như một môn học, phải cố để có điểm cao. Em coi tiếng Anh là một phần bình thường trong cuộc sống", Bảo nói.

Ở kỳ thi IGCSE, bài kiểm tra môn Tiếng Anh đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đề thi mỗi kỹ năng gồm ba phần với các câu hỏi trắc nghiệm kết hợp tự luận, về nhiều chủ đề, từ tự nhiên đến xã hội, cùng các vấn đề thời sự.

Nghe và Đọc là hai kỹ năng Bảo tự tin nhất. Giai đoạn thi IGCSE, Bảo cũng chuẩn bị thi SAT. Theo nam sinh, việc ôn tập để thi hai chứng chỉ bổ trợ cho nhau, giúp em chắc chắn hơn ở những phần này.

Với Nói và Viết, Bảo lo lắng vì đề khó đoán, trong khi điểm số một phần phụ thuộc vào cảm nhận của người chấm. Để rèn luyện, Bảo thường tận dụng thời gian trên lớp để luyện viết, rồi nhờ giáo viên chấm. Theo Bảo, nếu không nhận được đánh giá, phân tích từ thầy cô cho phần này, người học khó nhìn ra lỗi sai hay cách diễn đạt không tốt để cải thiện.

Nam sinh nâng cao khả năng nói bằng cách thường xuyên trò chuyện, thảo luận với bố, mẹ khi ở nhà. Em cho biết bố là giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nên hỗ trợ rất nhiều trong việc củng cố kiến thức nền tảng.

"Đề thi có một câu yêu cầu đưa ra quan điểm về ảnh hưởng của thời tiết đến tâm trạng của con người. Nhờ những lần nói chuyện với bố, em có đủ chất liệu để trả lời", Bảo kể.

Nam sinh cho rằng để đạt điểm tuyệt đối IGCSE, thí sinh phải có nền tảng kiến thức và khả năng mở rộng, liên kết thông tin, giải quyết vấn đề. Nhờ theo hệ song bằng, Bảo nắm chắc kiến thức khi nhiều phần lặp lại ở cả hai chương trình. Ngoài ra, em buộc phải tự học nhiều, khi thầy cô dạy nhanh và lượng kiến thức mỗi tiết học nhiều hơn.

"Nếu không tự học, em sẽ khó hoàn thành tốt", Bảo nói.

Hiện, Bảo đạt điểm trung bình 9,5/10 với các môn theo chương trình của Việt Nam và A/A* (từ 80/100 điểm trở lên) các môn hệ Cambridge. Em còn 1520/1600 điểm SAT hồi tháng 6. Theo cô chủ nhiệm Bùi Quyết Thắng, kết quả học tập của Bảo thuộc nhóm cao nhất lớp.

"Bảo thông minh, luôn tập trung cao và có khả năng lập kế hoạch học tập cực kỳ hiệu quả", cô nói. Cô cũng đánh giá cao khả năng sắp xếp của Bảo để vừa tham gia các hoạt động câu lạc bộ, thể thao, vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không phải "đầu bù tóc rối".

Với các kết quả đạt được, Bảo hy vọng giành học bổng du học Mỹ vào năm sau. Nhóm ngành em hướng tới là Sinh học.

