Nam sinh lớp 10 được chọn vào đội tuyển thi quốc gia môn Toán

Hà NộiĐăng An, 15 tuổi, đặt mục tiêu thi học sinh giỏi quốc gia vào năm lớp 11, nhưng đã thực hiện được điều này sớm hơn dự định.

Với 24/40 điểm, Hà Đăng An, lớp 10G0, trường THCS&THPT Newton, là một trong hai học sinh lớp 10 được chọn vào đội tuyển Toán thi cấp quốc gia của Hà Nội năm nay. Kỳ thi vốn dành cho học sinh giỏi lớp 12, nhiều năm qua rất hiếm học sinh lớp 10 được tham dự.

Biết tin tối 22/10, An nói "vui không ngủ được".

"Em ngỡ ngàng vì chưa thực sự tự tin lắm với kiến thức của mình", nam sinh cho biết. "Mục đích em thi là để học hỏi, giao lưu với các bạn trường chuyên".

Trước đó, An đặt mục tiêu tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào năm lớp 11 nhưng đã thực hiện được điều này sớm hơn dự định.

Đề thi chọn đội tuyển Toán của Hà Nội, theo nam sinh gồm nhiều phần kiến thức về hình học, đại số, tổ hợp, số học... Hôm thi, An bị đau bụng, phải xin ra ngoài hai lần nhưng vẫn cố gắng làm bài. Em tiếc nuối vì vẽ sai yêu cầu của bài hình học, mất ba điểm. Ngoài ra, có một câu về số học, em đã làm đến bước cuối cùng nhưng tính nhầm kết quả.

"Ra khỏi phòng thi, em mới phát hiện nhầm", An nhớ lại.

Hà Đăng An, lớp 10G0, trường THCS&THPT Newton. Ảnh: Bình Minh

An cho biết yêu thích môn Toán từ năm lớp 6, khi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường THCS Nam Từ Liêm. Được các thầy cô dìu dắt, An ngày càng học tốt môn này.

"Toán là môn rành mạch, rõ ràng. Em thấy hưng phấn và nhẹ nhõm mỗi khi giải được một bài Toán khó", An nói.

Theo em, để học tốt, việc nắm vững lý thuyết rất quan trọng. An luôn cố gắng hiểu sâu các tài liệu của giáo viên cho, sau đó mới làm bài tập. Nam sinh cũng lên mạng tìm đề để luyện, trung bình mỗi ngày giải một đề. Những lần gặp bài khó, em thường tự suy nghĩ trước, khi không làm được mới hỏi thầy cô hoặc bạn bè.

Năm lớp 9, An giành giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Toán. An sau đó chuyển sang trường Newton, rồi đỗ vào lớp 10 chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm, Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh quyết định vẫn ở lại Newton vì nhận được học bổng toàn phần.

Vào học, An được chọn vào đội tuyển của trường, ôn luyện cùng khối 11, 12. Em kể mấy buổi đầu còn mông lung do chưa được tiếp cận nhiều kiến thức. Để lấp khoảng trống, An tự học thêm và tham gia lớp online của nhiều thầy cô. Sau một tuần, nam sinh bắt đầu hiểu được nội dung bài giảng, bắt kịp với lớp.

Trong khoảng hai tuần tập trung ôn luyện cho kỳ thi chọn đội tuyển của thành phố, An học ở trường từ sáng đến 23h mới về.

"Thích Toán nên em không cảm thấy quá áp lực", em nói.

Theo cô Vũ Thị Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 10G0, các giáo viên ôn đội tuyển nhận xét An nắm kiến thức tốt, làm bài chắc chắn và tích cực suy nghĩ cách tiếp cận bài toán khó. Cô nhìn nhận việc được chọn vào đội tuyển từ năm lớp 10 có thể là thách thức nhưng cũng giúp An phát triển đam mê, tích lũy thêm kinh nghiệm.

An đã tập trung ôn luyện cùng đội tuyển của thành phố Hà Nội, từ chiều 23/10. Nam sinh nói chưa có mục tiêu cụ thể cho kỳ thi quốc gia vào tháng 12, nhưng sẽ cố gắng hết sức.

Bình Minh