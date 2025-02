Nam sinh 'không thích học thêm' đạt IELTS 8.5, SAT top 1% thế giới

Hà NộiMuốn học thực chất thay vì chạy theo mẹo làm bài, Việt Bách tự học trên các website miễn phí, đạt 8.5 IELTS với hai kỹ năng tuyệt đối, cùng điểm SAT 1580/1600.

Lưu Việt Bách, lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, được 8.5 IELTS ở lần thi đầu tiên hồi cuối năm ngoái, trong đó hai kỹ năng Đọc, Nghe cùng được 9. Ngoài ra, em đạt 1580/1600 SAT, trong đó 800 điểm ở phần Toán - tối đa, và 780 điểm phần Đọc - Viết.

SAT là bài thi chuẩn hóa được dùng rộng rãi trong xét tuyển đại học Mỹ và các nước châu Âu. Theo College Board, đơn vị tổ chức, năm 2022, ở mức điểm 1520, thí sinh lọt top 1% cao nhất thế giới. Trong hai lần thi hồi lớp 10, Bách đều được từ 1500 điểm trở lên.

"Em đã dự tính được điểm sau khi làm bài nên không quá bất ngờ với kết quả. Tuy nhiên, em vẫn vui vì đạt mục tiêu đề ra", nam sinh nói.

Lưu Việt Bách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bách cho biết làm quen với tiếng Anh từ năm lớp 3 qua một trang web dành cho trẻ em. Từ đó, nam sinh tự học qua các video hướng dẫn và bài tập ngữ pháp, từ vựng.

"Em không thích đi học thêm. Tự học giúp em chủ động được tốc độ", nam sinh nói. "Em làm đi làm lại cho đến khi được điểm tối đa".

Năm cấp hai, Bách học hệ song bằng, được tiếp xúc nhiều với giáo viên nước ngoài. Nhờ đó, em nhận ra tiếng Anh không còn là một môn học mà là cầu nối giúp em tiếp cận kiến thức mới. Bách thay đổi tư tưởng về học tiếng Anh, tập trung vào tính ứng dụng, thay vì chỉ chú tâm đến ngữ pháp.

Em nghe thời sự, chính trị trên NBC, CNN, BBC, podcast; các chương trình hài, phim tài liệu; video trên mạng xã hội và đọc sách, truyện. Nhờ đọc, nghe nhiều, Bách dần bắt kịp tốc độ, hiểu được nội dung các bài nói dài, học được cách hành văn và sắp xếp, phát triển ý.

Vào lớp 10, nam sinh bắt đầu tham gia các hội, nhóm, kết bạn với người nước ngoài và trò chuyện, nhắn tin, email với họ hàng ngày. Bách có sở thích phân tích truyện bằng tiếng Anh rồi gửi cho bạn bè đọc, nhờ sửa. Lúc đầu, em tập viết đoạn ngắn, sau đó giống như một bài văn nghị luận trong tiếng Việt.

"Viết cho bạn bè nước ngoài nên em phải học cách diễn đạt sao cho họ hiểu được. Dần dần, viết với em như một bản năng", nam sinh chia sẻ.

Ngoài ra, Bách cũng học một khóa triết học online miễn phí của Đại học Queensland, Australia. Em xem đây như một bước ngoặt, giúp định hình cách viết, phân tích vấn đề và tư duy mạch lạc.

Vì thế, bốn ngày trước khi thi IELTS, Bách chỉ xem lại một số đề để nắm được cấu trúc và dạng bài.

Nam sinh nhận xét đề thi "khá đơn giản". Với bài Đọc, thí sinh thường gặp khó ở dạng True/False/Not Given do có nhiều câu "bẫy". Đáp án có thể xuất hiện các từ, cụm từ trong bài nhưng nếu không đọc kỹ và suy luận logic sẽ dễ chọn nhầm False (sai) thành Not Given (không có) hoặc ngược lại.

Hay thông thường thí sinh sẽ sử dụng kỹ thuật skim (đọc lướt tìm ý chính) và scan (đọc quét tìm chi tiết hoặc một phần thông tin), gạch chân từ khóa. Vì có kỹ năng đọc hiểu tốt, em nhìn ra các "bẫy", không dùng mẹo mà vẫn làm tốt.

Bài Nghe gồm bốn phần, trong đó hai phần đầu có những câu hỏi về số điện thoại, địa chỉ hoặc chọn đáp án. Hai phần sau là những bài nói dài về các chủ đề mang tính học thuật. Để nghe được hết, Bách nói không có cách nào khác ngoài rèn thường xuyên để tai quen với ngữ điệu, phát âm và tốc độ.

Ở kỹ năng Nói, Bách ấn tượng với câu hỏi rằng em từng trải qua lựa chọn khó khăn nào và lựa chọn đó mang lại thành quả ra sao?. Nam sinh kể từng học piano ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam suốt 6 năm. Nhưng đến năm lớp 10, Bách buộc phải bỏ dở, không tốt nghiệp được hệ trung cấp, để tập trung theo định hướng công nghệ thông tin. Có thời gian cho đam mê lập trình, em tham gia nhiều dự án và thành quả là một số sản phẩm công nghệ.

Trong bốn kỹ năng, Bách thừa nhiều thời gian nhất khi làm bài Viết và đạt 7.5. Bách cho hay Task 1 là dạng biểu bảng. Em áp dụng chiến thuật viết tổng thể về xu hướng trước, sau đó chia nhóm hoạt động, chọn ra những điểm đặc trưng để so sánh.

Task 2 yêu cầu nêu quan điểm giữa hai luồng ý kiến về báo chí truyền thống và phương thức thay thế (instagram, twitter...). Bách phân tích lần lượt, sau đó mới lựa chọn báo chí truyền thống. Ý kiến nào ủng hộ, em sẽ đưa ra các luận điểm mạnh hơn.

Bách cùng mẹ và các em. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đối với bài thi SAT, kiến thức Toán tập trung ở cấp hai và đầu cấp ba, gồm những nội dung cơ bản về hàm số, phương trình... Bách cho biết chỉ cần nắm vững kiến thức và đọc hiểu đề bài là có thể làm được.

Phần Đọc - Viết gồm các bài về từ vựng, ngữ pháp, bài đọc ở nhiều chủ đề như khoa học, lịch sử, xã hội... Nam sinh tiếc nuối vì không đạt điểm tối đa.

Theo Bách, SAT không nhiều "bẫy" như IELTS và ngữ pháp không quá phức tạp. Em thấy nếu làm nhiều đề chính thức của College Board và đọc tài liệu khoa học sẽ quen với dạng bài này.

Cô Bùi Thị Thanh Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đánh giá Bách thông minh, có tư chất và khả năng tự học tốt. Em luôn tập trung cao độ vào việc học và khi đã đam mê việc gì sẽ phấn đấu để đạt mục tiêu.

Suốt ba năm cấp ba, Bách đều đi thi học sinh giỏi môn Tin học. Sau khi giành giải nhất Olympic cụm Gia Lâm - Long Biên năm lớp 10, 11, em thi học sinh giỏi cấp thành phố và được 15,5/20 điểm.

Bách hiện chưa có ý định du học. Với điểm số đạt được, em sẽ ứng tuyển học bổng vào một số trường đại học trong nước.

Bình Minh