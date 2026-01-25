Nam sinh Khánh Hòa giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia

Từ vị trí thứ nhất tụt xuống thứ ba sau ba phần thi đầu, chiến thắng của Gia Bảo ở cuộc thi quý I Đường lên đỉnh Olympia chỉ ngã ngũ sau câu hỏi cuối cùng.

Cuộc thi quý I Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng ngày 25/1 với màn tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách, Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (THPT Nguyễn Huệ, Huế), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Nguyễn Minh Tiến (THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Mang theo mô hình trụ điện gió đặt trên bàn thi đấu để cầu may mắn, Gia Bảo đạt được ý nguyện, dù thứ hạng thay đổi liên tục qua mỗi phần.

Phần thi đầu tiên là Khởi động. Mỗi thí sinh trải qua lượt thi cá nhân (6 câu hỏi) và thi chung (15 câu), nội dung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, sự kiện...

Bảo rất tập trung, hơi cúi người, nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị câu hỏi. Ở lượt cá nhân, Bảo trả lời đúng 5 câu, giành 50 điểm. Ở lượt chung, thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời, đúng được 10 điểm và sai bị trừ 5. Bảo bấm chuông trả lời 3 câu và đúng hai, nâng tổng điểm lên thành 65, dẫn đầu đoàn leo núi.

Trần Võ Gia Bảo bên mô hình điện gió. Ảnh chụp màn hình VTV

Sang phần Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm ra từ khóa gồm 6 chữ cái, thông qua 4 từ hàng ngang và các góc hình ảnh gợi ý. Minh Tiến là thí sinh xuất sắc khi trả lời đúng một từ hàng ngang và tìm ra từ khóa cuối cùng là "Đổi mới", sau hai câu hỏi gợi ý.

Khi Tiến bấm chuông và đưa ra từ khóa, Gia Bảo cũng xin trả lời là "Đại hội". Bảo sau đó lý giải cũng nghĩ đáp án là "Đổi mới" nhưng bấm chuông sau Tiến nên phải đưa ra câu trả lời khác với hy vọng có điểm.

Kết thúc phần thi này, Bảo xuống vị trí thứ hai với 75 điểm, kém người dẫn đầu là Minh Tiến 5 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, số điểm thí sinh đạt được ở mỗi câu phụ thuộc vào sự chính xác và tốc độ trả lời. Bảo sai ngay câu đầu tiên. Ở ba câu sau, Bảo đúng hai nhưng không lần nào đưa ra đáp án nhanh nhất, chỉ tích lũy thêm được 60 điểm, tổng đạt 135, tụt xuống vị trí thứ 3. Lúc này, Anh Minh vươn lên dẫn đầu với 170 điểm, Minh Tiến đứng thứ hai với 140, Đức Anh có 80 điểm.

Phần thi cuối - Về đích cho phép thí sinh chọn ba câu hỏi với giá trị điểm 20-30 tùy ý. Anh Minh thi đấu đầu tiên nhưng liên tục sai. Bảo nhấn chuông giành quyền trả lời hai lần nhưng cũng không đúng, bị trừ tổng 20 điểm và bước vào lượt thi của mình khi chỉ còn 115 điểm.

Nam sinh quay cánh quạt gió mô hình như một cách cầu may mắn. Chọn ba câu hỏi trị giá 20 điểm, Bảo sai câu đầu, đúng hai câu tiếp theo, trong đó có lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu tiếng Anh cuối cùng về UNICEF.

Hoàn thành lượt thi, Bảo có 175 điểm, trở lại ngôi vị dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, Anh Minh bám sát ngay sau với 170 điểm, Minh Tiến 160 điểm. Kết quả chưa ngã ngũ bởi còn lượt thi cuối cùng với ba câu hỏi dành cho Đức Anh.

Nam sinh chọn gói ba câu hỏi 30 điểm và sai cả ba. Ở câu đầu, Anh Minh nhấn chuông xin trả lời nhưng sai, khiến quỹ điểm chỉ còn 155. Kết quả cuộc thi phụ thuộc hoàn toàn vào câu cuối cùng.

Đây là câu hỏi về ngọn núi Roraima nằm giữa ba quốc gia Brazil, Guyana và Venezuela - nguồn cảm hứng để nhà văn nổi tiếng Conan Doyle viết tác phẩm "The Lost World".

Đức Anh trả lời sai câu này. Một trong ba người còn lại trả lời đúng là sẽ chiến thắng. Chỉ Minh Tiến bấm chuông xin trả lời ở những giây cuối cùng nhưng không chính xác, bị trừ 15 điểm.

Ngay thời điểm đó, Gia Bảo hét lên ăn mừng, hô nhiều lần ba chữ "Cầu truyền hình". Dưới khán đài, cổ động viên của em hô vang tên "Gia Bảo".

Về nhất cuộc thi quý với số điểm 175, Bảo nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng tấm vé đầu tiên vào trận chung kết, mang cầu truyền hình trực tiếp ở trận chung kết về tỉnh Khánh Hòa. Ba thí sinh còn lại là Anh Minh, Minh Tiến, Đức Anh lần lượt đạt 155, 145 và 50 điểm.

Gia Bảo và các thí sinh trên bục nhận thưởng. Ảnh chụp màn hình VTV

Năm ngoái, một thí sinh khác của Khánh Hòa vào tới trận chung kết là Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang). Tùng giành ngôi á quân với 210 điểm, kém quán quân Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) 5 điểm.

Dương Tâm