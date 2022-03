Nam sinh Hà Nội giành học bổng 6 trường đại học danh tiếng Mỹ

Xuất phát điểm từ học sinh kém tiếng Anh, nam sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã trúng tuyển 6 trường đại học Mỹ, với tổng giá trị học bổng 16 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2021, Minh Đức nhận thư trúng tuyển từ ĐH Rochester với học bổng bốn năm trị giá 5,2 tỷ đồng. Bên cạnh Rochester - trường đại học nghiên cứu tư nhân tọa lạc ở tiểu bang New York với hơn 12.000 sinh viên và ngân sách nghiên cứu lên đến gần 5 tỷ USD, Vũ Minh Đức còn nhận được 5 thư trúng tuyển từ các trường đại học Mỹ khác như: Drexel University, Michigan State University, University at Buffalo--SUNY, The University of Arizona và University of Massachusetts Amherst. Tổng giá trị học bổng lên đến gần 16 tỷ đồng.

Vũ Minh Đức - Lớp 12A2 Lý - Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Xuất phát điểm là cậu bé một từ tiếng Anh cũng không phát âm đúng

Minh Đức đã dành thời gian hai năm lớp 10 và 11 để cải thiện khả năng ngôn ngữ. Với mục tiêu chinh phục giấc mơ Mỹ, Minh Đức đầu tư nhiều thời gian, công sức để học tiếng Anh. "Mọi người đâu biết xuất phát điểm của em là cậu bé một từ tiếng Anh cũng không phát âm đúng, điểm test Toefl ban đầu chỉ được 30/120", Đức chia sẻ. Sau rất nhiều cố gắng và trong ba lần thi đầu tiên, nam sinh vẫn chỉ đạt điểm Toefl 97/120. Với số điểm này, Minh Đức nhận thấy rất khó để có thể cạnh tranh học bổng của các trường top đầu mà em mong muốn.

Thay vì đặt áp lực cho bản thân phải đạt con số cao trong lần thi tiếp theo, Minh Đức chia sẻ rằng em thả lỏng tâm lý hơn và chuyển sang học thêm những chứng chỉ khác và hoạt động cộng đồng. Kết quả, sau nhiều lần thất bại và rút ra được những bài học quý giá, trong lần thi cuối, Minh Đức đạt 110/120 trong bài thi Toefl và 1520/1600 SAT - một con số mà đến khi chia sẻ lại, nam sinh trường chuyên vẫn không ngờ đây chính là kết quả mà mình đạt được.

Minh Đức tâm sự, việc học một ngôn ngữ mới ban đầu lúc nào cũng khó khăn, nhiều lúc thấy nản vì học mãi không hiệu quả, thi mãi mà điểm vẫn y nguyên. Thế nhưng không vì thế mà Đức bỏ cuộc, bởi em luôn tin rằng chỉ cần có mục tiêu là sẽ có động lực để làm việc hết mình vì mục tiêu đó.

4 yếu tố quan trọng của bộ hồ sơ

Ngôn ngữ tốt, điểm SAT tốt là điều kiện cần để có cơ hội xin được học bổng của các trường đại học Mỹ. Tuy nhiên một bộ hồ sơ để xin học bổng thì phải cần nhiều yếu tố khác chứng minh được năng lực lẫn phẩm chất của thí sinh. Nói về bộ hồ sơ của mình, Minh Đức chia sẻ: "Em nghĩ để một bộ hồ sơ trúng tuyển Rochester cần 4 yếu tố: hoạt động ngoại khóa, bài luận, điểm số và sự phù hợp với trường". Nam sinh nhấn mạnh cả 4 yếu tố này đều quan trọng như nhau, không nên tập trung vào những thứ là điểm mạnh của mình mà bỏ qua những điều khác.

Hoạt động ngoại khóa và bài luận tạo nên sự khác biệt

Minh Đức gây ấn tượng mạnh với hội đồng xét tuyển của Đại học Rochester thông qua bề dày thành tích hoạt động ngoại khóa. Trong đó, dự án mà em nhắc đến nhiều và khiến hội đồng tuyển sinh thích thú trong ngày phỏng vấn có thể kể đến dự án giáo dục về thiên tai cho các bạn học sinh nghèo tại tỉnh Thanh Hóa, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng đau thương do thiên tai khắc nghiệt. Em cho rằng việc dạy học về thiên tai sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích để dự báo, phòng tránh, trang bị thêm các biện pháp xử lý khi có thiên tai diễn ra. Trong dự án này, Đức đã tận dụng thế mạnh và sở thích mày mò nghiên cứu khoa học của mình, tự tay chế tạo ra một mô hình núi lửa để gia tăng độ phong phú cho bài giảng.

Minh Đức (thứ hai từ trái sang) trong dự án dạy học về thiên tai cho trẻ em nghèo tỉnh Thanh Hóa.

Một yếu tố nữa là bài luận cá nhân. Nam sinh chọn viết về cờ vua - một bộ môn thiên về trí tuệ và tỉ mỉ. "Em chọn chủ đề cờ vua vì nếu viết về một ván cờ vua bình thường thì chủ đề này sẽ bị nhàm bởi chỉ mang tính chất tường thuật, vì thế em đã khai thác sâu hơn từ những điều mà mình học được từ chính đam mê của mình, đó là những bài học áp dụng vào cuộc sống và cách tư duy logic để giải quyết vấn đề như chính cách mà em chơi cờ’’, Đức nói.

Để có được một bài luận hoàn chỉnh, Đức mất nửa năm sửa luận với giáo viên Mỹ tại American Study để sở hữu những ý tưởng được nâng tầm, thể hiện màu sắc cá nhân gói trọn trong bài luận chỉ 650 từ. Đức nói, đó là một hành trình vất vả để cho các nhà tuyển sinh thấy được có hình dáng của em trong đó, bởi nếu không làm như vậy thì đó chỉ là một ván cờ vua bình thường mà thôi.

Minh Đức cho biết thêm, em muốn hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, và sẽ làm hết sức để khép lại những năm tháng học trò tươi đẹp của mình bằng một kết thúc đẹp. Em cũng sẽ dành thời gian còn lại để thử hết những món ăn ngon ở Hà Nội và đi một vài nơi trước khi vươn tới giấc mơ Mỹ.

