Nam sinh giành ngôi thủ khoa môn Toán, giải nhất Vật lý tỉnh Nghệ An

Nghệ AnMinh Hiếu giành cú đúp giải nhất môn Toán và Lý, là học sinh duy nhất đạt thành tích này trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.

Lê Minh Hiếu hiện là học sinh lớp 12A1, trường THPT Quỳnh Lưu 1. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An hôm 17/10, Hiếu đạt 18,75/20 điểm môn Lý. Ở môn Toán, em đạt 16,5 điểm, là một trong bốn thủ khoa.

Khi có kết quả, Hiếu vẫn đang ngủ. "Em mở điện thoại thấy nhiều tin nhắn chúc mừng mà không hiểu chuyện gì. Sau khi biết thì cảm xúc lúc đó lẫn lộn, vừa bất ngờ vừa không dám tin", nam sinh kể.

Hiếu nhìn nhận đề Toán thử thách hơn so với đề Lý. Khi làm bài, nam sinh cẩn trọng để hạn chế tối đa sai sót, không mất thời gian soát lại.

"Em khá tiếc vì sai một câu trắc nghiệm dễ trong đề Toán và chưa kịp hoàn thành trọn vẹn phần tự luận của cả hai môn", Hiếu nói.

Lê Minh Hiếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiếu kể bắt đầu yêu thích Vật lý từ lớp 7, khi được anh trai định hướng. Song, em từng chán nản khi không đạt thành tích như mong muốn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9, đồng thời trượt lớp 10 chuyên.

Vào học trường THPT Đô Lương 1, Hiếu tự nhủ phải cố gắng hơn, lấy anh trai làm động lực phấn đấu.

"Anh từng là học sinh nổi bật của trường, nên em cũng khá áp lực. Vì mong muốn cạnh tranh với anh, em nung nấu ý định tham gia thi đội tuyển", Hiếu cho hay.

Chỉ trong một tháng rưỡi ở học kỳ I, Hiếu học xong toàn bộ chương trình Vật lý lớp 10, song song luyện bài tập. Nhận ra muốn học giỏi Lý phải có nền tảng Toán vững vàng, giữa năm lớp 10, Hiếu cũng bắt đầu học chuyên sâu môn này.

"Em chuyển sang tập trung học Toán để hỗ trợ môn Lý, rồi dần đam mê Toán lúc nào không hay", Hiếu chia sẻ.

Mỗi ngày, Hiếu dành 4-5 tiếng cho môn Toán, tự học qua sách chuyên đề và tài liệu thầy cô gửi. Bài nào thật khó, Hiếu sẽ cẩn thận ghi ra vở để xem lại và nhớ lâu hơn. Điểm luyện đề trung bình của em khoảng 16,5, bằng điểm thi chính thức.

Với môn Lý, Hiếu cho rằng nếu không hình dung được bản chất của các hiện tượng Vật lý, thì khó mà giải được bài, nên chú trọng ôn luyện phần này. Em đánh giá điểm mạnh của mình là các phần về điện và nhiệt, do tiếp xúc nhiều từ khi còn học đội tuyển cấp 2. Phần sóng cơ và dao động, nam sinh thấy khó hơn, do cần kiến thức Toán nâng cao.

"Ví dụ như phần dao động lớp 11, nếu không nắm chắc kiến thức lượng giác ở môn Toán thì rất khó xử lý bài tập", Hiếu nói.

Trong giai đoạn nước rút ôn tập, Hiếu không tránh khỏi mệt mỏi. Vì lịch học đội tuyển trùng nhau, Hiếu quyết định nghỉ một số buổi học Lý, rồi cố tăng cường luyện đề sau giờ học. Đó là lý do trong kỳ thi khảo sát cuối cùng của trường, điểm của Hiếu đi xuống.

"Em buồn nhưng tự nhủ phải làm lại, xem lại lỗi sai và hứa với thầy cô sẽ làm tốt hơn", Hiếu kể.

Hiếu (thứ tư từ trái sang) và cô giáo, bạn bè trong đội tuyển Vật lý, trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách bồi dưỡng đội tuyển Vật lý, cho biết thành tích của Hiếu là chưa từng có ở trường THPT Quỳnh Lưu 1.

Cô đánh giá học trò điềm đạm, chín chắn và có năng lực tự học tốt. Nam sinh học ở trường và tự nghiên cứu là chính, nhưng luôn trong top đầu của cả đội tuyển Toán và Vật lý.

Hiếu cho biết dự định theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là điện tử và công nghệ thông tin, sau khi tốt nghiệp THPT vào năm tới.

Huyền Trang