Nam sinh giành học bổng 72.000 USD ngành cơ khí tại Mỹ

Nguyễn Anh Khoa, học sinh trường Quốc tế Á Châu chinh phục học bổng trị giá 72.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) tại George Mason University (Mỹ) từ chính niềm đam mê cơ khí.

Anh Khoa cho biết dự định ban đầu của em sau khi hoàn thành chương trình học tại trường Quốc tế Á Châu là tiếp tục bậc đại học tại Việt Nam.

Bước ngoặt đến khi em tham dự hội thảo hướng nghiệp International University Fair tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Những thông tin về George Mason University đã khiến chàng trai sinh năm 2006 suy nghĩ lại về định hướng tương lai. Khoa quyết định "thử sức" nộp hồ sơ, và kết quả em không chỉ trúng tuyển mà còn chinh phục được suất học bổng giá trị.

Nguyễn Anh Khoa chinh phục suất học bổng trị giá 72.000 USD. Ảnh: Asian School

Quá trình xin học bổng của Khoa diễn ra khá thuận lợi nhờ hồ sơ đầy đủ và nhiều thành tích. Trong các bài luận, em tập trung thể hiện niềm đam mê với ngành cơ khí, mục tiêu học tập rõ ràng cùng những trải nghiệm từ hoạt động và các cuộc thi, qua đó được nhà trường đánh giá cao. "Ở vòng phỏng vấn, em tự tin trình bày thành tích và ý tưởng cá nhân, thể hiện rõ sự nghiêm túc với ngành đã chọn. Nhờ vậy, em đã được trao học bổng giá trị cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu về IELTS của trường", Anh Khoa chia sẻ.

Niềm đam mê với ngành cơ khí đã được Khoa nuôi dưỡng từ những năm cấp 2 qua những bản phác thảo mô hình máy móc. Những trang vẽ này đã góp phần hoàn thiện hồ sơ xin học bổng của nam sinh. "Em không cần cố tỏ ra hoàn hảo, chỉ cần cho họ thấy mình thật sự yêu ngành học này", Khoa chia sẻ về bí quyết chinh phục hội đồng tuyển sinh.

Đam mê cơ khí đưa Nguyễn Anh Khoa đến giảng đường George Mason University (Mỹ). Ảnh: Asian School

Trong môi trường học tập tại Trường Quốc tế Á Châu, Khoa được trang bị vững vàng kỹ năng mềm và tinh thần hội nhập, giúp em phát triển toàn diện từ nền tảng học thuật đến sự tự tin và khả năng sử dụng tiếng Anh.

Khoa cho biết khi theo học tại George Mason University, em chủ động thích nghi với môi trường mới bằng cách lên kế hoạch quản lý thời gian, tích cực tham gia thảo luận và không ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Bên cạnh đó, cậu sinh viên còn mở rộng quan hệ trong cộng đồng sinh viên, tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo.

Từ nền tảng giáo dục vững chắc Anh Khoa (áo trắng) tự tin hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Ảnh: Asian School

Anh Khoa đặt mục tiêu không dừng lại ở tấm bằng đại học mà còn chinh phục những môi trường làm việc hàng đầu như NASA hoặc các nhà máy cơ khí đa quốc gia. Với Khoa, cơ khí không phải là lĩnh vực kỹ thuật khô khan mà chính là nơi kiến tạo sự thay đổi của thế giới.

Nam sinh viên hy vọng câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho các bạn học sinh đang ấp ủ ước mơ du học. "Hãy học thật tốt, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và tìm ra điều mình thật sự đam mê, cơ hội chắc chắn sẽ đến", Khoa cho biết.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) Mỹ. Đối với bậc THPT, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board.

Asian School đã đạt kiểm định quốc tế từ Hội đồng các trường quốc tế. Tính đến nay, 3.452 học sinh của trường đã du học tại 800 trường ở 30 quốc gia với nhiều trường đại học nổi tiếng.

