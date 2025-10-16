Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối thi học sinh giỏi của Hà Nội

Hà NộiVới 20/20 điểm môn Tin học, Tiến Minh là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong hơn 4.900 thí sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố năm nay.

Nguyễn Vũ Tuấn Minh hiện là học sinh lớp 12A3, trường THPT Yên Hòa. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo hôm 13/10, em giành giải nhất môn Tin học, cũng là thủ khoa với điểm tuyệt đối 20/20.

"Em bất ngờ lắm vì dù làm hết bài, em không nghĩ mình được điểm tối đa", nam sinh nói.

Nguyễn Vũ Tuấn Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuấn Minh bắt đầu học lập trình robot từ đầu THCS, đặc biệt hứng thú với thể loại lập trình thi đấu. Dù vậy, thời điểm này, em chưa xác định theo đuổi Tin học một cách chuyên sâu.

Nam sinh từng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quận Cầu Giấy (cũ) vào năm học lớp 11. Dù thấy đề không quá khó, Minh sơ suất nên chỉ đạt giải ba. Kết quả này là cú hích để Minh nhìn nhận về đường đi của mình với môn Tin học.

"Em thấy khả năng lập trình của mình không tệ nhưng không có thành tích, kết quả nào nổi bật do thiếu định hướng và quyết tâm. Vì thế em nghĩ cần có mục tiêu, chiến lược rõ ràng và cố gắng thực hiện", Minh nói.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết năm nay, Minh trở lại lớp Tin học ở trung tâm, đồng thời nhờ bạn học chuyên Tin hỗ trợ thêm. Biết các chatbot AI sẽ là công cụ đắc lực, Minh sinh dồn tiền lì xì, nhờ mẹ mua tài khoản trả phí để sử dụng ChatGPT.

Để không lạm dụng AI, Minh luôn dành 1-2 ngày suy nghĩ bài khó, nếu không làm được mới dùng ChatGPT. Nếu gấp, nam sinh cũng phải tìm cách giải trong ít nhất 2-3 tiếng. Còn với bài dễ, Minh tự làm để cải thiện tốc độ lập trình, thay vì nhờ AI hoàn thiện giúp.

Có một nhóm bạn cùng yêu thích lập trình thi đấu và đã có kinh nghiệm thi quốc tế, Minh được hỗ trợ tài liệu, dạy thêm những bài khó trong thời gian dài.

"Đây là điều rất may mắn với em, vì một bài lập trình rất dài, khó mà nhờ một người lạ hỗ trợ hoặc xem giúp", Minh nói.

Kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm nay có điểm mới là chia bảng thi đấu. Học sinh không chuyên như Minh sẽ thi ở bảng A; còn bảng B dành cho nhóm học chương trình chuyên, để chọn đội tuyển thi quốc gia. Khi biết tin này, Minh đỡ lo. Nam sinh không có ý định thi quốc gia, chỉ đặt mục tiêu có giải nhì thành phố để được cộng điểm khi xét tuyển đại học.

Đề thi học sinh giỏi môn Tin gồm 5 bài. Thí sinh phải dùng một trong ba ngôn ngữ C++, Python, Pascal để viết chương trình theo yêu cầu cho trước. Minh dùng C++, đánh giá ba bài đầu ở mức dễ, nên chỉ mất 30 phút để hoàn thành.

"Ăn chắc" 15 điểm ở các bài này, Minh mới làm các câu sau. Theo nam sinh, bài cuối khó nhất vì đề dài, yêu cầu thí sinh viết được cấu trúc dữ liệu nâng cao, đảm bảo lập trình không quá bộ nhớ. Chỉ còn 30 phút, Minh "đánh liều" giải tắt bước để tiết kiệm thời gian.

"Em nghĩ mình cũng may mắn khi vẫn ra kết quả đúng và được cho điểm tuyệt đối. Có lẽ áp lực phòng thi đã giúp em chọn được phương án tối ưu vì khi về nhà, em thử giải lại bài này theo cách khác và đầy đủ hơn nhưng đều tràn bộ nhớ - vi phạm yêu cầu của đề", Minh nói.

Minh (thứ hai từ phải sang) cùng gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Hoàng Lâm, giáo viên chủ nhiệm của Tuấn Minh từ năm lớp 10, cho biết học trò bộc lộ niềm đam mê và khả năng học Tin rất rõ. Vì vậy, thầy Lâm cũng "gửi gắm" các giáo viên Tin học, hỗ trợ Minh trong quá trình học và tìm tài liệu.

Theo thầy Lâm, quá trình học Tin cũng thể hiện sự trưởng thành của Minh. Trước đây, trong mỗi kỳ thi hay bài kiểm tra, nam sinh thường làm hết nhưng ít khi được điểm cao như kỳ vọng do vội vàng hoặc sơ sẩy. Từ đầu năm nay, thầy Lâm thấy học trò đã điềm đạm, cẩn thận và quyết tâm hơn, thể hiện sự nghiêm túc với môn này.

Minh đã giành giải nhất miền bắc, rồi giải khuyến khích chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc hồi tháng 7-8. Tới kỳ thi học sinh giỏi thành phố, thầy giáo tin tưởng Minh giữ phong độ, song cho hay "điểm tuyệt đối" là kết quả ngoài mong đợi.

Với giải nhất học sinh giỏi thành phố, Minh sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo thưởng 15 triệu đồng. Nam sinh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đạt mục tiêu đề ra, giải tỏa được nhiều áp lực.

Em cho biết sẽ sử dụng kết quả này kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính hoặc An ninh mạng của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Thanh Hằng