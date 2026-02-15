Nam sinh dùng AI học code, thành á khoa học sinh giỏi của Hà Nội

Viết code để giải trí và tận dụng AI tự học, nam sinh lớp 8 thành á khoa Tin học của Hà Nội khi thi vượt cấp cùng các anh, chị lớp 9.

Dương Phạm Minh Quang hiện là học sinh lớp 8I0, trường THCS - THPT Newton, Hà Nội. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cách đây một tuần, Quang đạt 19,9/20 điểm, xếp thứ hai kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố môn Tin học.

"Biết kết quả là em hò hét quanh nhà", Quang kể.

Đề thi học sinh giỏi Tin học gồm 5 câu. Quang đọc toàn bộ đề trước, làm từ dễ đến khó. Ba câu đầu em hoàn thành nhanh chóng. Với bài số 4 và 5, em đầu tư nhiều thời gian phác thảo một số ý tưởng ra giấy nháp để kiểm tra đến khi thỏa mãn đề bài.

Trong đó, em ấn tượng với bài cuối liên quan dãy số. Do đã học dạng thuật toán này từ khá lâu, Quang có phần bỡ ngỡ, phải dành khoảng 45 phút để xử lý.

"Em cố gắng nhớ, thử nhiều cách để hình dung hướng làm. Khi giải được, em rất tự hào vì có thể khơi lại một phần kiến thức quan trọng như thế", Quang nói. Một lỗi code nhỏ trong câu khiến em vụt mất điểm tuyệt đối, song nam sinh không tiếc nuối vì kết quả đã vượt kỳ vọng.

Dương Phạm Minh Quang. Ảnh: Gia đình cung cấp

Quang kể bắt đầu yêu thích Tin học từ năm lớp 5, khi thấy anh trai viết code.

"Em thấy rất ngầu nên thử mày mò, rồi tự tạo game bằng Scratch - phần mềm lập trình cho trẻ em", Quang nói. Từ đó, nam sinh nghiêm túc theo đuổi môn Tin, tập trung rèn thêm Toán để vào được lớp chuyên.

Năm ngoái, Quang thi vượt cấp và giành giải nhì học sinh giỏi Tin cấp thành phố; em cũng từng đạt giải nhất bảng A cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc khi học lớp 5.

Thế mạnh của nam sinh là các bài liên quan đến dãy số, song chưa tốt ở mảng ma trận và dạng bài về hình học. Để khắc phục, em luyện nhiều dạng bài, hỏi thầy cô và tham khảo tài liệu trên các diễn đàn Tin học, từ đó phát triển thêm ý tưởng.

Trên lớp, Quang tranh thủ giờ ra chơi để làm bài tập môn khác; buổi tối và đêm tập trung học code. Ngày thường, nam sinh tự dành khoảng một tiếng cho Tin học trong khung 22-23 giờ; cuối tuần tăng lên một tiếng rưỡi mỗi buổi chiều. Điểm luyện đề thường dao động trong khoảng 18,5-19.

Khi mới vào đội tuyển, Quang cảm thấy chưa đủ tự tin, nên lao vào "cày cuốc" với cường độ cao.

"Em luôn cố gắng nghĩ nhiều hướng tiếp cận nhất có thể rồi lần lượt viết code theo từng cách, sau đó tìm cách tối ưu thuật toán", Quang nói. "Sau một tháng, em thấy trình độ và sự tự tin khi làm bài tăng lên rõ rệt".

Giai đoạn căng thẳng nhất là hai tuần trước ngày thi. Quang tập trung vào những dạng bài khó hơn và dành gần như cả ngày để luyện đề.

Ngoài học ở đội tuyển do trường Newton tổ chức và các lớp nâng cao, Quang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ quá trình ôn luyện. Khi ChatGPT đề xuất gợi ý, nam sinh sẽ suy nghĩ khoảng 20 phút, nếu chưa hình dung ra mới hỏi tiếp từng bước đến khi tìm được hướng xử lý.

"Em tận dụng AI chứ không lệ thuộc vào nó", Quang nói.

Với Quang, yếu tố quan trọng nhất để học tốt Tin học là sự đam mê.

"Chỉ khi thực sự yêu thích, mình mới có động lực để cố gắng. Nếu không, rất dễ bị áp lực và học theo kiểu đối phó", Quang chia sẻ. "Em coi việc viết code như một hình thức để giải trí".

Ngoài giờ học, Quang thường đá bóng để giải tỏa áp lực. Em còn thích giải toán đại số, dành nhiều thời gian ghi chép lời giải và từng tham gia các kỳ thi cờ vua.

Cô Nguyễn Thúy Hà, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét Quang là học sinh toàn diện, với điểm tổng kết các môn đều trên 9.

"Quang là lớp trưởng hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm cao và tư duy logic tốt", cô cho hay.

Minh Quang đặt mục tiêu thi đỗ vào lớp chuyên Tin để theo đuổi sâu hơn môn học này.

Huyền Trang